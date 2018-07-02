 Порошенко обсудил с руководством компании "Unilever" готовящиеся изменения в налоговой сфере. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Обсуждалась, в частности, замена налога на прибыль на налог на выведенный капитал, "который положительно воспринимается бизнес-средой в целом".

В свою очередь, генеральный директор "Unilever Ukraine" Василий Бовдилов подчеркнул "радикальные позитивные изменения в инвестиционном климате, которые произошли в Украине в последние два года".

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Компания Unilever является производителем и поставщиком продуктов питания, средств личной гигиены, косметической продукции и товаров по присмотру за домом. Во встрече также участвовали замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив и председатель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.