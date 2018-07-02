EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  1588  18
Все про:инвестиции (830) налоги (2455) Порошенко (15054) Unilever (1)

 Порошенко обсудил с руководством компании "Unilever" готовящиеся изменения в налоговой сфере. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с исполнительным директором компании "Unilever" Полом Полманом обсудил законодательные инициативы, касающиеся изменений в налоговой сфере, которые сейчас прорабатывает Национальный инвестиционный совет при президенте Украины, и которые направлены на поощрение иностранных инвесторов вкладывать деньги в нашу страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: Открытие в Украине нового завода глобальной компании - яркий пример успеха наших реформ, - Порошенко провел встречу с главой компании "Head" Элиашем

Обсуждалась, в частности, замена налога на прибыль на налог на выведенный капитал, "который положительно воспринимается бизнес-средой в целом".

Порошенко обсудил с руководством компании Unilever готовящиеся изменения в налоговой сфере 01

В свою очередь, генеральный директор "Unilever Ukraine" Василий Бовдилов подчеркнул "радикальные позитивные изменения в инвестиционном климате, которые произошли в Украине в последние два года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Нужно, чтобы инвестиции составляли 25% ВВП Украины"

Компания Unilever является производителем и поставщиком продуктов питания, средств личной гигиены, косметической продукции и товаров по присмотру за домом. Во встрече также участвовали замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив и председатель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

Порошенко обсудил с руководством компании Unilever готовящиеся изменения в налоговой сфере 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074363
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя продолжает отчаянно пиарить себя любимого. Ни дня без новости что Петя встретился, обсудил или написал в фейсбуке. Хотя о результатах работы Пети предпочитают умалчивать.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то это не пиар.
А косяк.
Насколько я помню экономику - ВСЕГДА для роста стимулируют малый и средний бизнес.
А петюня к большому полез ж-пу лизать!
 показать весь комментарий
 
 
Не оцінюймо петю по його словах - оцінюймо петю виключно по його справах..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Леонид Днепр - вор он....

Сядет когда нибудь....., если не помрет....
 показать весь комментарий
 
 
Ми всі будемо мерцями, але хтось раніше, а хтось пізніше☠
 показать весь комментарий
 
А с представителями малого и среднего бизнеса не желает пообщаться или рожей не вышли..?
 показать весь комментарий
 
 
Международные корпорации против налога на выведенный капитал, потому что так они зарабатывают на украинцах. Порошенко обсудил с руководством компании "Unilever" готовящиеся изменения в налоговой сфере - Цензор.НЕТ 9253
 показать весь комментарий
 
 
Смешной ты пэтя тип ,никто ничего вкладывать не будет ,потому,что вы воры ,человек вложит а вы украдёте ,кому оно такое надо ....
 показать весь комментарий
 
 
Юниливер трохи таки вложил..Чайная фабрика..
1 червня 2016 року компанія відкрила чайну фабрику потужністю 2 тис.тон чаю в рік в Гостомелі Київська обл. На будівництво підприємства площею в 9 тис. м² компанія витратила 8,3 млн євро. На заводі будуть виробляти чай марок Lipton, Brooke Bond та Бесіда.[11]
 показать весь комментарий
 
 
Чай милок,не выробляют,его выращивают и делают это совсем не в Украине а то,что труху от чая будут фасовать в Украине ,то уже таке .... Порошенко обговорив із керівництвом компанії "Unilever" зміни, які готуються в податковій сфері - Цензор.НЕТ 6779
 показать весь комментарий
 
Понятно, что чаёк гавёный.. Порошенко обговорив із керівництвом компанії "Unilever" зміни, які готуються в податковій сфері - Цензор.НЕТ 5754 И у этой публички особо ничего не отожмёшь..уровень несколько другой..
 показать весь комментарий
 
 
Вам треба вивчити теорію доданої вартості.Заробляє якраз той, хто переробляє сировину та продає готовий товар!
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что на этой встрече не было криминальных профсоюзов Украины, эта шайка "защитников интересов трудящихся" настолько себя скомпрометировала, что ее всерьез уже никто не воспринимает. Странно, что ГенпрокурВатура еще не сует своего носа туда, а жаль, узнали бы, как исчезли из собственности профсоюзов имущественные комплексы на миллиарды - не гривень! - долларов и стали частными сотни здравниц (с землей под ними, разумеется!) ! Но это уже при следующем президенте Украины.
 показать весь комментарий
 
Пэтрусь, у меня тут дискуссия намечается - гавно жидовское в банки стеклянные расфасовывать или все таки в пластмасовые пакеты??????? Приезжай братан , перетрем!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с руководством компании "Unilever" готовящиеся изменения в налоговой сфере. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх