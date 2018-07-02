 Порошенко обсудил с руководством компании "Unilever" готовящиеся изменения в налоговой сфере. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Обсуждалась, в частности, замена налога на прибыль на налог на выведенный капитал, "который положительно воспринимается бизнес-средой в целом".
В свою очередь, генеральный директор "Unilever Ukraine" Василий Бовдилов подчеркнул "радикальные позитивные изменения в инвестиционном климате, которые произошли в Украине в последние два года".
Компания Unilever является производителем и поставщиком продуктов питания, средств личной гигиены, косметической продукции и товаров по присмотру за домом. Во встрече также участвовали замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив и председатель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.
А косяк.
Насколько я помню экономику - ВСЕГДА для роста стимулируют малый и средний бизнес.
А петюня к большому полез ж-пу лизать!
Сядет когда нибудь....., если не помрет....
1 червня 2016 року компанія відкрила чайну фабрику потужністю 2 тис.тон чаю в рік в Гостомелі Київська обл. На будівництво підприємства площею в 9 тис. м² компанія витратила 8,3 млн євро. На заводі будуть виробляти чай марок Lipton, Brooke Bond та Бесіда.[11]