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Все про:пожар (3248) Херсон (489)

 На судостроительном заводе в Херсоне горело судно, - ГСЧС. ФОТО

На судостроительном заводе в Херсоне 2 июля загорелось судно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

"2 июля в 12.11 поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, находящегося на ремонте на судостроительном заводе. По прибытии на причал на реке Днепр в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 м²", – сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку. "Пожар локализован в 13.00. Проводится пролив утеплителя. На месте происшествия работает 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – добавили в ГСЧС.

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На судостроительном заводе в Херсоне горело судно, - ГСЧС 01
На судостроительном заводе в Херсоне горело судно, - ГСЧС 02
На судостроительном заводе в Херсоне горело судно, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074357
 
 
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