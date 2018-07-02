 На судостроительном заводе в Херсоне горело судно, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

"2 июля в 12.11 поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, находящегося на ремонте на судостроительном заводе. По прибытии на причал на реке Днепр в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 м²", – сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку. "Пожар локализован в 13.00. Проводится пролив утеплителя. На месте происшествия работает 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – добавили в ГСЧС.

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