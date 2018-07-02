 Борт с 13 ранеными украинскими воинами прибыл в Одессу, трое - "тяжелых", - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, в город доставили 13 раненых. "Встретили борт! 13 ребят... 3 тяжелых...", - говорится в его сообщении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, в город доставили 13 раненых. "Встретили борт! 13 ребят... 3 тяжелых...", - говорится в его сообщении.
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