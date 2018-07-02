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 Зацепер в Киеве от удара током упал с крыши электрички на ж/д пути. ФОТО

В воскресенье, 1 июля, в Киеве в результате удара током на крыше электропоезда пострадал подросток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что в результате инцидента пострадавший во время движения поезда упал на железнодорожные пути.

"Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи. Через 10 минут скорая в тяжелом состоянии с электротравмой и ожогами более 50% тела забирает в реанимацию", - говорится в сообщении.

Зацепер в Киеве от удара током упал с крыши электрички на ж/д пути 01

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Зацепер в Киеве от удара током упал с крыши электрички на ж/д пути 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074328
 
   
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родителей жалко, а так - естественный отбор в природе, слабоумные отсеиваются первыми
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А может, родители бухими его зачали? Тогда их тоже не жалко.
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и теперь этого уебана должны БЕСПЛАТНО лечить...
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Может в Польше бесплатно лечить, а у нас бесплатно только работать можно.
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А це від інстинкту самозбереження та виховання залежить.
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не жалко, ни его ни его родителей. Подозреваю что это какие то рузькие луди, исходя из дибильности выходки этого дрыща.
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Про 27 з половиною кіловольт хлопак, напевно, ніколи не чув.
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Хороший дифавтомат и не такое позволяет делать.
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дифавтомат Зачепер у Києві від удару струмом впав із даху електрички на залізничні колії - Цензор.НЕТ 7780 ценою в жизнь, один знакомый уже фонтанчик в своем саду "подключил" лет пять, как похоронили...................
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Наша жизнь зависит от техники. Если вы купили к спорткару китайские колеса и пытаетесь 220 км натянуть - удачи! А вот хотоший дифавтомат позволяет не бояться за здоровье. Конечно, спецом крутить барабан не надо, да и заземлить по СНиПу надо на 100%.
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Для таких, нужно в принудительном порядке заводить донорскую карту.

Идиотом меньше - не беда, а если при этом нуждающийся человек, получит орган для пересадки, то это уже спасенная жизнь.
Хоть какая то польза будет.
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Электротравма, ожег более 50% тела...возможно скорей всего сожженные яички..это писец....и родителям теперь каждый месяц нужно выбрасывать очень много денег на инвалида...
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Діти/підлітки ще не мають значного життєвого досвіду, тому й такі безпечні (мотоцикли, зацепи, руфери). Вони просто ще не сприймають небезпеку, як дорослі. Мозок працює за принципом губки - все вбирає в себе (і хорощше і погане). Одного перегляду на ютуб каналі про те, як «класно» кататись на поїздах, як це «круто», як підлітки групами мандрують по всій Україні через ріки, красиві краєвиди Крапта вистачає, щоб затягнути в цю небезпечну гру нову жертву.

Не судіть суворо, в юномі віці нам багато пробачається.

P.S. Видужуй, хлопче.
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В школе учителя не рассказали про ОБЖ / проспал эти уроки / родители уделяли мало времени его образованию.
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А хоть и рассказали. Если олигофрен, ему можно все, что угодно рассказывать. Зачепер у Києві від удару струмом впав із даху електрички на залізничні колії - Цензор.НЕТ 421
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗацепер в Киеве от удара током упал с крыши электрички на ж/д пути. ФОТО
 
 
 
 
 
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