 Зацепер в Киеве от удара током упал с крыши электрички на ж/д пути. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что в результате инцидента пострадавший во время движения поезда упал на железнодорожные пути.

"Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи. Через 10 минут скорая в тяжелом состоянии с электротравмой и ожогами более 50% тела забирает в реанимацию", - говорится в сообщении.

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