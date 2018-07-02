 Зацепер в Киеве от удара током упал с крыши электрички на ж/д пути. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавший во время движения поезда упал на железнодорожные пути.
"Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи. Через 10 минут скорая в тяжелом состоянии с электротравмой и ожогами более 50% тела забирает в реанимацию", - говорится в сообщении.
Идиотом меньше - не беда, а если при этом нуждающийся человек, получит орган для пересадки, то это уже спасенная жизнь.
Хоть какая то польза будет.
Не судіть суворо, в юномі віці нам багато пробачається.
P.S. Видужуй, хлопче.