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 Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция. ФОТО

В Бахмуте Донецкой области сотрудники полиции задержали сотрудника следственного изолятора (СИЗО), который сбывал заключенным наркотики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Так, злоумышленника задержали, когда он готовился заступить на смену. Как отмечают правоохранители, было изъято три пакета амфетамина, три пакета порошкообразного вещества коричневого цвета, 20-мл медицинский шприц, который был частично заполнен жидкостью коричневого цвета, и 11 пачек разных таблеток.

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Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция 01
Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция 02
Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция 03
Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция 04

Сообщается, что открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Сейчас решается вопрос о переквалификации преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/p3074318
 
 
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А нах.ра по вашому він туди працевлаштовувався?
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