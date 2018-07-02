 Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Так, злоумышленника задержали, когда он готовился заступить на смену. Как отмечают правоохранители, было изъято три пакета амфетамина, три пакета порошкообразного вещества коричневого цвета, 20-мл медицинский шприц, который был частично заполнен жидкостью коричневого цвета, и 11 пачек разных таблеток.





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Сообщается, что открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Сейчас решается вопрос о переквалификации преступления.

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