 Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.
Так, злоумышленника задержали, когда он готовился заступить на смену. Как отмечают правоохранители, было изъято три пакета амфетамина, три пакета порошкообразного вещества коричневого цвета, 20-мл медицинский шприц, который был частично заполнен жидкостью коричневого цвета, и 11 пачек разных таблеток.
Сообщается, что открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Сейчас решается вопрос о переквалификации преступления.