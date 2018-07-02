 Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 было установлено, что на таможенную территорию Украины незаконно, вне таможенного контроля, импортируются сигареты иностранных марок, которые в дальнейшем хранятся в столице на незаконных складах и продаются через интернет.

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По результатам обысков, проведенных в указанных складских помещениях, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 104 тыс. 306 пачек сигарет иностранного производства с марками и без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью почти 3,3 млн грн.































Продолжается следствие.