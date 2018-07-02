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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16103) контрабанда (1511) налоговая милиция (1275) сигареты (523) ГФС (2643)

 Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

В рамках операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили незаконный склад сигарет иностранного производства и изъяли из незаконного оборота табачные изделия, ввезенные в Украину вне таможенного контроля, стоимостью почти 3,3 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 было установлено, что на таможенную территорию Украины незаконно, вне таможенного контроля, импортируются сигареты иностранных марок, которые в дальнейшем хранятся в столице на незаконных складах и продаются через интернет.

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По результатам обысков, проведенных в указанных складских помещениях, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 104 тыс. 306 пачек сигарет иностранного производства с марками и без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью почти 3,3 млн грн.

Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 01
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 02
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 03
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 04
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 05
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 06
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 07
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 08
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 09
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 10
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 11
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 12
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 13
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 14
Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве 15

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3074314
 
 
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да сигарет белорусских сейчас как говна из подполы и у бабок , подорожанием эту проблему не решили и не решат Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 3389
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А почему не пишут куда денут? Может по магазинам своих родственников распихают? Отмазка есть "Не пропадать же добру".
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Судя по этой фотографии, они там все курящие. Сигарети іноземного виробництва, незаконно ввезені на митну територію України, вартістю майже 3,3 млн грн вилучили в Києві - Цензор.НЕТ 4130


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согласно закона, если без документов и сертификатов - должны уничтожить.
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Можно уничтожить методом выкуривания.
В Законе, ведь, не оговаривается способ уничтожения?
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Можно получить пару коробок во временное пользование?
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Незаконный ввоз шьют напрасно. Если его доказать, сажать нужно и таможенников.
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Держава закусила удила!Как,кто то смеет травить и убивать граждан,кроме её?Это же монополизированное убийство!
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Цензор.НЕТФотоОбществоСигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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