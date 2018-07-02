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 14-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета на Донетчине, - полиция. ФОТО

В Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета госпитализирован 14-летний подросток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.

По данным ведомства, в момент взрыва мальчик находился сам дома, он был доставлен в больницу. Сообщение о том, что в медучреждение с различными травмами доставлен школьник, поступило в полицию в понедельник около 13:00.

14-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета на Донетчине, - полиция 01

"Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи. Обстоятельства произошедшего, а также происхождение взрыва, выясняются", - сказано в сообщении.

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На месте продолжают работу полицейские Волновахского отдела полиции.

14-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета на Донетчине, - полиция 02

В полиции отмечают, что это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки. Так, вечером 1 июля в Константиновке, разбирая боеприпас, пострадал 16-летний подросток.

Источник: https://censor.net.ua/p3074312
 
 
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Очередной дибиленыш разбирающий боеприпас? Да и хер на него! Главное чтоб солдаты наши целы были
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а что что эти дети наши и возможно были бы будущими солдатами Украины?
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послушайте, в 14 лет уже пора хорошо соображать мозгой, что это очень опасно и играться с такими вещами не стоит.
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А возможно он в недалеком будущем бегал бы с компашкой гопарей ненавидящих Украину и подло сзади на улице втыкивал бы нож в спину ветерану АТО..все относительно кроме факта что сейчас в 14 лет у него нет мозга! может вы и новобранцев Юнармии в Крыму учащихся например посноровистее менять магазин в автомате чтоб быстрей начать косить украинских солдат в боевых условиях считаете нашедетями...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия14-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета на Донетчине, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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