 14-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета на Донетчине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.

По данным ведомства, в момент взрыва мальчик находился сам дома, он был доставлен в больницу. Сообщение о том, что в медучреждение с различными травмами доставлен школьник, поступило в полицию в понедельник около 13:00.

"Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи. Обстоятельства произошедшего, а также происхождение взрыва, выясняются", - сказано в сообщении.

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На месте продолжают работу полицейские Волновахского отдела полиции.

В полиции отмечают, что это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки. Так, вечером 1 июля в Константиновке, разбирая боеприпас, пострадал 16-летний подросток.