 Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил городской голова Золочева Игорь Гринькив.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил Гринькив, подчеркнув, что на самом деле здесь нет политики.
По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение.
Городской голова рассказал, что ранее депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина в ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и громада высказалась против.
Гринькив также отметил, что ему досадно, что такое произошло в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов".
Он готовит обращение в полицию.
Вся російська культура та мистецтво 18-19 ст. - це китайська підробка на західно європейські барокко, ренесанс та класицизм.... Окрім Льва Толстого (єдиного кого Захід читає і знає), все інше жорсткий плагіат.....
Вчіть мови, читайте в оригіналі Байрона, Шекспіра, Міцкевича,Франка, Шевченка... це і є справжня література...
с памятником канешна...))
Наши бы Пушкина не тронули!
Шутка ли сказать - Самые знаменитый расейский поэт и вдруг полунегр...
Это же веками тролить можно!...
Нет, не знаю такого...