 Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил городской голова Золочева Игорь Гринькив.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил Гринькив, подчеркнув, что на самом деле здесь нет политики.

По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение.

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Городской голова рассказал, что ранее депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина в ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и громада высказалась против.

Гринькив также отметил, что ему досадно, что такое произошло в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов".

Он готовит обращение в полицию.





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