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Все про:Львовщина (1463) памятник (1780) Пушкин (20) вандализм (376)

 Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине. ФОТО

В районном центре Золочев во Львовской области неизвестные повалили памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил городской голова Золочева Игорь Гринькив.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил Гринькив, подчеркнув, что на самом деле здесь нет политики.

По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение.

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Городской голова рассказал, что ранее депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина в ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и громада высказалась против.

Гринькив также отметил, что ему досадно, что такое произошло в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов".

Он готовит обращение в полицию.

Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине 01
Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3074236
 
   
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Пушкін - жалюгідна копія Байрона!!!
Вся російська культура та мистецтво 18-19 ст. - це китайська підробка на західно європейські барокко, ренесанс та класицизм.... Окрім Льва Толстого (єдиного кого Захід читає і знає), все інше жорсткий плагіат.....

Вчіть мови, читайте в оригіналі Байрона, Шекспіра, Міцкевича,Франка, Шевченка... це і є справжня література...
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Молодці, що завалили. Нам не лише декомунізацію, а й дерусифікацію проводити треба.
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Исходя из ваше логики памятники Шевченко нужно валить по всему миру где они стоят.
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ну и правильно...и сквер пушкинда переименовать на сквер дантеса.
с памятником канешна...))
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Очередная "заказуха" для ватников...
Наши бы Пушкина не тронули!
Шутка ли сказать - Самые знаменитый расейский поэт и вдруг полунегр...
Это же веками тролить можно!... Вандали повалили пам'ятник Пушкіну на Львівщині - Цензор.НЕТ 3677
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Великий украинский поэт Пушкин???
Нет, не знаю такого...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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