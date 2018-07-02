 Травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза: у 16-летнего парня в руках взорвался боеприпас, - полиция Донетчины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

"В Константиновское отделение полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 16-летний парень, который пострадал от взрыва неизвестного предмета. Предварительно установлено, что в этот день парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать, один из них сдетонировал у него в руках", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Нацполиции

Сообщается, что у пострадавшего диагностированы травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибло 4 человека, среди них - один ребенок. Еще 14 человек травмированы, среди них - 5 детей.