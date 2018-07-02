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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза: у 16-летнего парня в руках взорвался боеприпас, - полиция Донетчины. ФОТО

В Донецкой области в результате взрыва боеприпаса травмирован несовершеннолетний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

"В Константиновское отделение полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 16-летний парень, который пострадал от взрыва неизвестного предмета. Предварительно установлено, что в этот день парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать, один из них сдетонировал у него в руках", - сказано в сообщении.

Травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза: у 16-летнего парня в руках взорвался боеприпас, - полиция Донетчины 01
Фото: пресс-служба Нацполиции

Сообщается, что у пострадавшего диагностированы травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина подорвался на взрывном устройстве под Мариуполем, - полиция

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибло 4 человека, среди них - один ребенок. Еще 14 человек травмированы, среди них - 5 детей.

Источник: https://censor.net.ua/p3074229
 
 
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Ха! Чоловіки- то є чудом виживші в дитинстві хлопчики. Я в дитинстві теж патрон з АК ножівкою по металу розпилював.
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Мій брат кинув патрони в камін, був вибух ))
В мене є набої до АК.
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Фото остатков руки нужно бы выложить, чтобы люди хоть немного задумывались, прежде чем с земли боеприпасы поднимать и потом ещё и разбирать их.
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Люди гибнут за металл. 16 лет, но ума нет.
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Уверен, в ближайшее время что-то подобное случится с Президентом кацапстана - В. Путиным Травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза: у 16-летнего парня в руках взорвался боеприпас, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 4326
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Кто-то может объяснить, для чего разбирать боеприпас?? Что там может быть такого интересного, что взрослые мужики и пацанва пытаются из него извлечь?
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Я сомневаюсь, что он не знал, что нельзя брать неразорвавшиеся боеприпасы в руки. Надеюсь другим будет урок. Полного выздоровления парню.
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Полного выздоровления парню.
Травматична ампутація лівої кисті, осколкові поранення грудної клітки та ока: у 16-річного хлопця в руках вибухнув боєприпас, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 3647 Руки новые не отрастают...и глаза тоже взамен выбитых не появляются.....так что полного выздоровления там уже не предвидится....
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А теперь этот идитд стал инвалидом со всеми вытекающими для государства...пособие...льготы....а надо специально для таких вот дуриков принять закон...получил инвалидность по собственной дурости...живи как хочешь....или в данном случае на ту премию Дарвина лауреатом которой стал этот идиорт...
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премию Дарвина дают посмертно и её лауреату по понятным причинам она уже не нужна.
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Пугает то, что меньше их чёт-то не становится...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТравматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза: у 16-летнего парня в руках взорвался боеприпас, - полиция Донетчины. ФОТО
 
 
 
 
 
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