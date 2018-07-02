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Все про:провокация (1157) СБУ (12648) крымские татары (1848)

 СБУ сорвала провокацию РФ против крымских татар в Киеве. ФОТОрепортаж

Службой безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в городе Киеве предотвращено осуществление по заказу российской стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на разжигание межнациональной розни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", которая должна была состояться 1 июля 2018 года в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в г. Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов", - сообщает СБУ.

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Как отмечается, первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить "зеленкой" инициаторов создания картины.

С целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них были изъяты заранее подготовленные "зеленка", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов", - отмечают в спецслужбе.

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Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день, те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии В.Орбана", - сообщает СБУ.

СБУ сорвала провокацию РФ против крымских татар в Киеве 07
СБУ сорвала провокацию РФ против крымских татар в Киеве 08

Источник: https://censor.net.ua/n3074224
 
 
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Підкуп, шантаж і провокації - кацапське всьо.
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На Цензорі теж періодично з'являються ксенофоби, які пишуть від українців російською мовою.
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А вот фото бабы с Аксеновым интересное. Кто это?
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Лиля Буджурова, бывший заместитель генерального директора телеканала ATR
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Сбушники теж хитрують. Змішують докупи кремлівських найманців з патріотами.
Навмисно плутають, щоб тримати протест під контролем.
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Були б введені розстрільні статті за зраду і шпигунство на час війни з росією, то бажаючих було б мало. А срепних оленів за рік розстрілял б.....
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Обіцяв написати який там стан після підтоплення.
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украинским патриотам в страшном сне не могло присниться, что они, оказывается-"агенты Кремля и ФСБ"...и что они оказались в каком-то зазеркалье системы координат
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Вот же ж Путин, вот красава, вчера сборную Испании подкупал, а сегодня готовит провокации в Киеве. Не иначе Трамп ему велосипед купил, теперь везде успевает.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ сорвала провокацию РФ против крымских татар в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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