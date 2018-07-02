 СБУ сорвала провокацию РФ против крымских татар в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", которая должна была состояться 1 июля 2018 года в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в г. Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов", - сообщает СБУ.





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Как отмечается, первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить "зеленкой" инициаторов создания картины.

С целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них были изъяты заранее подготовленные "зеленка", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов", - отмечают в спецслужбе.













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Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день, те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии В.Орбана", - сообщает СБУ.



