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 Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке. СКРИНШОТ

В сервисе Google Maps Крымский мост подписан на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По состоянию на утро в браузерной версии сервиса мост частично подписан на украинском языке. Так, та часть моста, которая ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", в то время как прилегающая к оккупированному Россией Крыму — "Кримський міст". Аналогичная ситуация наблюдается в приложении Google для смартфона.

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Это не первый казус карт Google с Крымским мостом. Так, мост появился в сервисе лишь спустя сутки после официального открытия 16 мая. Тем не менее через него нельзя было проложить маршрут для поездки на автомобиле.

В настоящий момент при попытке проложить дорогу от Керчи в Тамань через Крымский мост Google Maps предупреждают, что маршрут "может пересекать границы нескольких государств".

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Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке 01

Источник: https://censor.net.ua/p3074217
 
   
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Так скучаю по Сімеїзу. 15 раз по 2 - 3 тижня. Красота..... Була.
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коли в Криму будуть наші управлінці і всі будуть жити по Українських законах не буде чужих тоді КримУкраїна
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гра в толерантність і багатовекторність не могла скінчитись інакше.
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эта игра продолжается и по сей день. Двустульежопые крымбляди преспокойно получают украинскую биометрию, а за глаза клянут Украину, как могут; поддерживают дамбас...
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Поки що це просто лозунг в дусі радянських часів. Крим це Україна, але там хазяйнує не Україна. В 90х відстояли острів Тузла. А потім прогавили. Знищення історичного центру стародавнього міста і культурного міста Києва відноситься до той самої категорії - знищення національної культури і історії. Колись правоохоронці займуться цим питанням. Інші правоохоронці.
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Как то не скрепно, надо было из навоза...
Кримський міст на картах Google підписали українською мовою - Цензор.НЕТ 1530

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там де територія України написано на укр. мові.
в кацапів на язікє.
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так я не по вашій картинці орієнтуюсь. Кримський міст на картах Google підписали українською мовою - Цензор.НЕТ 2787
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І ці люди мають країну "відбудовувати"))
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вместе с признанием, что и орда никуда не делась как это демонстрируют действия москвы
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дык, Гугл запрашивает геолокацию пользователя и выдаёт ответ на языке места запроса. Когда загуглят с рашки он подпишет название на кацапском.
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Там, де українська мова - там Україна. Там, де російська мова - там Росія. Скільки ще потрібно воєн та втрачених територій, щоб з цим погодитись?
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Цензор.НЕТФотоОбществоКрымский мост на картах Google подписали на украинском языке. СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
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