 Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке. СКРИНШОТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
По состоянию на утро в браузерной версии сервиса мост частично подписан на украинском языке. Так, та часть моста, которая ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", в то время как прилегающая к оккупированному Россией Крыму — "Кримський міст". Аналогичная ситуация наблюдается в приложении Google для смартфона.
Это не первый казус карт Google с Крымским мостом. Так, мост появился в сервисе лишь спустя сутки после официального открытия 16 мая. Тем не менее через него нельзя было проложить маршрут для поездки на автомобиле.
В настоящий момент при попытке проложить дорогу от Керчи в Тамань через Крымский мост Google Maps предупреждают, что маршрут "может пересекать границы нескольких государств".
А найдеш інше, тепер порядок....
в кацапів на язікє.