 Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке. СКРИНШОТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По состоянию на утро в браузерной версии сервиса мост частично подписан на украинском языке. Так, та часть моста, которая ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", в то время как прилегающая к оккупированному Россией Крыму — "Кримський міст". Аналогичная ситуация наблюдается в приложении Google для смартфона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным

Это не первый казус карт Google с Крымским мостом. Так, мост появился в сервисе лишь спустя сутки после официального открытия 16 мая. Тем не менее через него нельзя было проложить маршрут для поездки на автомобиле.

В настоящий момент при попытке проложить дорогу от Керчи в Тамань через Крымский мост Google Maps предупреждают, что маршрут "может пересекать границы нескольких государств".

Читайте также: Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины, - Турчинов