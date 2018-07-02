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 Политика Украины, Общество
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 #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников. ФОТОрепортаж

Акции в поддержку украинских политических заключенных прошли в разных городах мира, а Петр Порошенко со сцены в Киеве напомнил о причине заключения Олега Сенцова.

"Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", - цитирует Цензор.НЕТ речь Порошенко на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна - Киев", опубликованную на сайте главы государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию "FreeSentsov" провели за рубежом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье, 1 июля, сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта "Пути дружбы. Равенна – Киев". В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения. На концерте Порошенко вручил государственные награды Украины актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Балонни, дирижеру Рикардо Мутти и президенту Равенского фестиваля Кристине Мутти.

Напомним, акции в поддержку украинских политузников прошли в разных городах мира.

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 01

Берлин, Германия

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 02

Лион, Франция

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 03

Вильнюс, Литва

Также смотрите: В поддержку Олега Сенцова митинговали в Мариуполе. ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 04

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 05

Мариуполь, Украина

Смотрите также: Жители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 06

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 07

Кривой Рог, Украина

Смотрите: "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 08

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 09

Запорожье, Украина

Также смотрите: Сенцова и других украинских политзаключенных поддержали в Одессе и Херсоне. ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 10

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 11

Херсон, Украина

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 12

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 13

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 14

Одесса, Украина

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре Харькова. ВИДЕО

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 15
#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 16
#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 17

Харьков, Украина. Фото: Сурен Кочарян

Смотрите также: Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 18

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 19

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 20

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 21

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 22

Киев, Украина

Источник: https://censor.net.ua/p3074203
 
 
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