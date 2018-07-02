 В поддержку Олега Сенцова митинговали в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Собралось около 150 человек из 30 организаций города, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс 0629.
В руках митингующие держали плакаты "#FreeSentsov", "#FreeSentsov. Свободу політв’язням!", "Свободу бранцям російських окупантів", "Россия - страна-агрессор", сине-желтые и красно-черные флаги.
Все присутствующие могли высказаться в поддержку политзаключенных Кремля. Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата помолился за узников.
После этого митингующие решили проехать к офису ОБСЕ, чтобы там увидели и зафиксировали, что мариупольцам небезразлична судьба Олега Сенцова.
По дороге в акции присоединились новые участники. Организаторы акции пояснили сотрудникам миссии ОБСЕ, зачем они пришли и высказались в поддержку политузников на русском, украинском и английском языках. Сотрудники ОБСЕ приняли к сведению акцию и пообещали отчитаться об увиденном, но на всякий случай вызвали полицию.
Сотрудники патрульной полиции, прибывшие к офису ОБСЕ попытались узнать, чему посвящен митинг. Когда им пояснили, один из патрульных с улыбкой спросил,- А кто такой Сенцов? Активистам пришлось пояснять украинским патрульным полицейским, что они обязаны знать героев, которые борются за будущее Украины. В ходе дебатов еще один патрульный заявил, что собравшиеся пришли на митинг за деньги, чем еще больше разозлили активистов.
Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.
Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
В "ДНР" появился "коридор смерти"
2 июля 2018 г. в 00:32
Сообщество Nova Gorlivka на своей странице в Фейсбуке поделилось рассказом об обновленном контрольном пункте въезда-выезда "Горловка", что на оккупированной части Донетчины.
"Чтобы попасть в Украину или вернуться в Мордор надо пройти коридор СМЕРТИ. Так прозвали люди этот печально проход из металлических конструкций, который разогревается на солнце, как мартен", - пишет Nova Gorlivka.
Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.
Местные жители после обновления это пункта пропуска делились своими впечатлениями в соцсетях:
"Сегодня не проехали, вернулись! Хочу поделиться впечатлениями от "обновленного" ДНР поста. Это просто ужас! Выехали в 5 утра на машине, стояли по льготной очереди. Простояли до 11 часов - ни на одну машину не продвинулись. Оказывается, пост милиции расширили, и теперь пешие, подъезжая к шлагбауму, должны идти пешком ровно 1 км. Очень страшно смотреть на инвалидов и пожилых людей, изо всех сил пытающихся преодолеть это расстояние. Теперь о машинах. Как мне объяснили на "горячей линии", за порядок в очереди отвечает сейчас милиция 102. Туда звонить бесполезно. У милиции есть список перевозчиков. Подъезжая к милиции, каждый перевозчик дает пачку сигарет, в которой лежат деньги. И они спокойно проезжают без очереди. Раньше перевозчиков было не так много. Сейчас, посчитав их, я поняла, что будем стоять до вечера, не сдвинувшись с места: 153 перевозчика, которых я сегодня насчитала. Помимо этих машин, едут без очереди сватья, братья, кумовья. Пока стояла, минут 10 смотрела - и стало страшно за простых людей. Даже номера стала запоминать на машинах, которые едут без очереди: 8881, 8820, 8848. А про машины-бусы - это вообще отдельный разговор. Так что делайте выводы, где мы живем!".
"Все, кто проходят через этот кошмар, и у кого близкие проходят, держитесь! Врагу не пожелаешь эти проезды по постам… Я вообще не понимаю, они совсем садисты? Как такое возможно: несколько часов на одном месте!"
"Сделан шиферный навес, при этом покрытие под ногами - земля"
"Весело наблюдать, как полицаи гоняются за людьми, которые пытаются по асфальту идти".
"Такого к-ва людей я не видел еще! И проход со стороны Украины через толпу счастливых людей, ожидающих, когда их пропустят, эт пи***ц! Отстойник (метра 2 шириной и метров 200 дл. - забит), и через них прорываешься".
donbass.ua