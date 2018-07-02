 В поддержку Олега Сенцова митинговали в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Собралось около 150 человек из 30 организаций города, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс 0629.

В руках митингующие держали плакаты "#FreeSentsov", "#FreeSentsov. Свободу політв’язням!", "Свободу бранцям російських окупантів", "Россия - страна-агрессор", сине-желтые и красно-черные флаги.

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Все присутствующие могли высказаться в поддержку политзаключенных Кремля. Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата помолился за узников.

После этого митингующие решили проехать к офису ОБСЕ, чтобы там увидели и зафиксировали, что мариупольцам небезразлична судьба Олега Сенцова.

По дороге в акции присоединились новые участники. Организаторы акции пояснили сотрудникам миссии ОБСЕ, зачем они пришли и высказались в поддержку политузников на русском, украинском и английском языках. Сотрудники ОБСЕ приняли к сведению акцию и пообещали отчитаться об увиденном, но на всякий случай вызвали полицию.

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Сотрудники патрульной полиции, прибывшие к офису ОБСЕ попытались узнать, чему посвящен митинг. Когда им пояснили, один из патрульных с улыбкой спросил,- А кто такой Сенцов? Активистам пришлось пояснять украинским патрульным полицейским, что они обязаны знать героев, которые борются за будущее Украины. В ходе дебатов еще один патрульный заявил, что собравшиеся пришли на митинг за деньги, чем еще больше разозлили активистов.





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Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.

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Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.