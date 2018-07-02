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 Ликвидация последствий непогоды продолжается в Чернигове, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на 19:00 1 июля подразделения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области продолжают работы по откачке воды из частных домохозяйств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Госслужбы по ЧС, работа продолжаются по ул. Десняка, 60, и Ватутина, 50.

Всего для проведения неотложных работ от областного ГСЧС привлечены 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

Кроме того, спасателями у жилого дома по ул. Декабристов, 5а, развернут пункт жизнеобеспечения населения. В специальной палатке люди могут согреться, бесплатно получить горячий чай и еду.

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Ликвидация последствий непогоды продолжается в Чернигове, - ГСЧС 01
Ликвидация последствий непогоды продолжается в Чернигове, - ГСЧС 02

Напомним, утром 30 июня в Чернигове выпала месячная норма осадков, в результате чего произошло подтопление около 90 частных домовладений. Городские власти приняли решение о временном отселении на период ликвидации последствий непогоды около полусотни людей. Их временно разместят в общежитии Строительного лицея и в Черниговском учебно-реабилитационном центре.

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Утром 1 июля в ГСЧС уточнили, что спасатели при помощи двух резиновых лодок из зоны подтопления эвакуировали 16 человек, из которых трое переданы медицинским работникам.

32 пострадавших от ухудшения погодных условий жителей дома по улице Текстильщиков, 23 разместили в резервных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/p3074201
 
 
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Скоро я сам буду у Чернігові і все побачу, сфотографую.
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