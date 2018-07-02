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 Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС. ФОТОрепортаж

На мемориальном комплексе на горе Карачун состоялись торжественные мероприятия по случаю 4-й годовщины со дня освобождения Славянска и Краматорска от российских наемников.

"В мероприятии приняли участие представители Объединенных сил от Объединенного командного пункта и привлеченные к проведению Операции подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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Во время мероприятия состоялось открытие установленных памятных знаков со списками всех погибших при освобождении Славянска военнослужащих и военных частей и подразделений, которые освобождали Славянск и Краматорск.

Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 01

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Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 02
Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 03
Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 04
Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 05

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Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 06
Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 07
Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 08
Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС 09

Источник: https://censor.net.ua/p3074200
 
 
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ВічнаПамять, Вічна Слава усім полеглим за ВОЛЮ УКРАЇНИ!!!
Спочивайте з миром побратими
Низько вклоняю голову
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Слава Україні і її воїнам! Тепер цей пам'ятник треба оберігати від місцевих вандалів.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамять воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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