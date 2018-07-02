 Память воинов, погибших в 2014 году при освобождении Славянска, почтили на горе Карачун, - ООС. ФОТОрепортаж

"В мероприятии приняли участие представители Объединенных сил от Объединенного командного пункта и привлеченные к проведению Операции подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.
Во время мероприятия состоялось открытие установленных памятных знаков со списками всех погибших при освобождении Славянска военнослужащих и военных частей и подразделений, которые освобождали Славянск и Краматорск.
Спочивайте з миром побратими
Низько вклоняю голову