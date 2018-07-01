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 Ночью наемники РФ в нарушение "хлебного перемирия" обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В первые часы после установления "хлебного перемирия" боевики вооруженных формирований РФ обстреляли позиции ВС Украины и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево из минометов калибром 120 мм.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ несмотря на введение с 00:00 часов 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице Операции Объединенных сил.

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По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03:55 до 04:20.

Вследствие обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева. Никто из местных жителей не пострадал.

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"Об указанном проинформированы СММ ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явную провокацию со стороны боевиков вооруженных формирований РФ, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и перевести с себя ответственность за нарушение режима тишины", - информируют в пресс-центре ООС.

Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 01

Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 02
Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 03
Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 04

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Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 05
Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 06
Ночью наемники РФ в нарушение хлебного перемирия обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК 07

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы. До 18:00 враг 7 раз нарушил "хлебное перемирие", обстреливая позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: https://censor.net.ua/p3074194
 
 
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какие подлые террористы ...обманули ...
...ука , як діти малі
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А можна подавати новину без цього "хлєбного перемірія",а то вже як насмішка виходить,але чомусь не смішно, там хтось сидить під обстрілами
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Люди работают, сотни тысяч з/п+командировочные, после "хлєбного перемірія" будет абрикосовое, потом яблочное, потом картофельное и т.д. до новогоднего, а потом всё по кругу.
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нельзя. ато мырный план и безальтернативный роттердам ++
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Они ещё циферки не называют. Хлебное 3. Уборочное 3, школьное 3 - все прямо по правилам клоунов - если шутка не смешная, то повтори её 3 раза.
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Вночі Україна купила російського газу на 20 млн. доларів нібито він з Словатчини.
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То, что умудрился недокрушить Сталин, сегодня окончательно превратилось в кашу из толченого и мелко нарубленого всего, что оставалось у них внутри в более-менее крупных кусках.

И этот фарш взывает к Украине примириться и прекратить сопротивление.

Фарш, который давно сам забыл, чем он был при жизни.

Пшел нах.
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В представлении россиян:
1. Молдова напала на Молдову и как результат - Приднестровье.
2. Грузия напала на Грузию и как результат - Южная Осетия и Абхазия.
3. Украина напала на Украину и как результат - ДНР и ЛНР.
Только чисто случайно Кахастан не напал на Казахстан в районе Актобы. И Лукашенко очень опасается, как бы Беларусь не напала на Беларусь в районе Орши.Думаю, что Эстония не нападет на Эстонию в районе Нарвы.
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В Витебске в 2014 году пытались раздавать триколоры, но кто-то спугнул, а одна вата из Гомеля (преподаватель ВУЗа!) сказала, что Гомель - "русский город"...
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И потом она затерялась в ...беларусских болотах?
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Хто б сумнівався. "Хлібне перемир'я" це глум. Це явно ворог України придумує такі назви.
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Судя по интелекту - явно Ирка. Это у неё обмен 200 - 300 убийц и диверсантов на 1го это нормальный торг. Хотя в результате все равно Пшик.
Штрафовать её надо за невыполнение обещания.
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не пойму, зачем заключать такие преремирия, которые можно нарушить не получив наказание?
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а зачем? кто-то верит в какой-то беспристрастный справедливый суд над кацапами лет через 20)) Вночі найманці РФ у порушення "хлібного перемир'я" обстріляли Зайцеве з мінометів калібру 120 мм, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9465
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Чтобы продлить санкции, чтобы был дополнительный материал к поданному Украиной в суд на паРашу, как спонсора терроризма. Для этого и заключаются перемирия...
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тираристы в агонии, очередное перемирие их просто убивает. их сильно подкосили предыдущие перемирия: новогоднее, пасхальное, школьное, восьмимартовское, просто так одностороннее и т.д.
Бесятся проклятые ибо понимают еще пару перемирий и им каюк!!!
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-- надо путинское перемирие ещё попробовать! -- токо, заблаговременно окопаться поглубже...
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та ладно - вот в Дырляндии случай так случай произошёл...
камаз сбил две противотанковые ракеты ВСУ...\водитель чуть-чуть не пострадал до 200-го...)))\
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это уже не первый таран КАМАЗом украинского ПТУРа.
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У шведов какие-то новые Bofors на вооружении
Вночі найманці РФ у порушення "хлібного перемир'я" обстріляли Зайцеве з мінометів калібру 120 мм, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8755
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...В Константинополе никогда не признавали церковной власти Москвы над Украиной. Об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей.«Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха. Это сказано в Томосе об автокефалии, что Мать-Церковь даровала Польской церкви: Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола», - сказал он.По словам Патриарха, Вселенский Престол желает, чтобы «разделенное в Украине церковное тело было восстановлено».«Вселенский Патриарх Варфоломей сказал о своей неизменной заботе/интересе в решении/лечении украинского церковного вопроса и восстановлении единства разделенного церковного тела в стране. Его Святейшество напомнил о том, что Константинопольская Церковь всегда заботилась и решала много сложных церковных вопросов в интересах народа Божьего и сохранения Всеправославного единства, и сегодня борется для урегулирования церковных дел в Украине», - сказано в сообщении пресс-службы.Напомним, что представители УПЦ Московского Патриархата на днях заявили, что украинская автокефалия украинской православной церкви может вызвать кровопролитие. До этого в СМИ сообщали, что Константинополь в данный момент ведет переговоры с Русской православной церковью о предоставлении Киеву автокефалии...
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это какое там уже по счету "перемирие"? 15? 16? я уже со счета сбился. и ни одно так и не выполнялось. какой идиот их заключает?
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Установило это перемирие какая то трёхсторонняя контактная группа которую как не признают в нигде кроме гибридного типа президента барыги который торгует страной как конфетами. Поэтому такой и печальный результат.
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ЛикБез. "Новейшая история кошмара". Начало. Донецк весна-лето 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=I3tlfik_B20
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ЛикБез. "Новейшая история кошмара". часть 2 Лето 2014. Донецк - Мариуполь.

https://www.youtube.com/watch?v=wywzw38Jo2M
и ведь, мрази, будут и дальше кричать - фы фсё врьётиииии.... ведь признать все ЭТО, значит признать, что они ублюдки и преступники, которым НЕТ прощения..... быдло на это не способно.(
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да это ещё не все новости из Дырляндии...!
ДРГ Дырляндии получило задание на взрыв газораспределительной станции...!
и что вы думаете - они успешно выполнили это задание...!
теперь вся южная часть Дырляндии осталась без газа...)))
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да нет, решили не ходить далеко - да и, вдруг Хунта не в духе...)\может не выспалась - наваляют по самое нихочу...)))\

унтах
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війна...називайте речі власними іменами...ви собі самі надумали - режими тиші, перемирія, це все фікція-папіромвійни не виграти ...Вночі найманці РФ у порушення "хлібного перемир'я" обстріляли Зайцеве з мінометів калібру 120 мм, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3954
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оно плавно перетекло, согласно протоколов винницких подлецов в хлебное.
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А мне "Шкильне" больше нравилось. Вдуматься только, какое название "Шкильне перемир'я"-Звучит поэтически. Солдаты на передовой это точно оценят, особенно когда запретят отвечать на артобстрелы. ... Хлебное это на втором месте. Хотя это уже четвертое или пятое хлебное. Недоработка видимо...
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Ну что тут поделаешь? просто невозможно заставить иудея выполнять свои прямые обязанности. Уже недолго осталось. Надеюсь осенью он на гилляке затрепещет как осиновый лист на ветру
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Та если бы оно еще иудеем было а то так, ни туды и ни сюды, ни себе ни людям Вночі найманці РФ у порушення "хлібного перемир'я" обстріляли Зайцеве з мінометів калібру 120 мм, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8319
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так он иудей, просто выхрест. У них изменить веру, чтобы была возможность воровать очень просто.
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выкрест это уже по самому слову понятно что не иудей. Но что Путин, что Порошенко никакие они не иудеи и даже никогда ими не были. Это слухи.
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Или это уже как времена года? "Шкильне перемир'я" = осень а хлибне = лето. Было бы смешно если бы не было так грустно.
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да нормально все. за все лола ответит. за каждую жизнь нашего воина. И нету оправдания его преступлениям.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью наемники РФ в нарушение "хлебного перемирия" обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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