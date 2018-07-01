 Ночью наемники РФ в нарушение "хлебного перемирия" обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ несмотря на введение с 00:00 часов 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице Операции Объединенных сил.

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По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03:55 до 04:20.

Вследствие обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева. Никто из местных жителей не пострадал.

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"Об указанном проинформированы СММ ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явную провокацию со стороны боевиков вооруженных формирований РФ, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и перевести с себя ответственность за нарушение режима тишины", - информируют в пресс-центре ООС.







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Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы. До 18:00 враг 7 раз нарушил "хлебное перемирие", обстреливая позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.