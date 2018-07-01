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 "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

На площади Маяковского в Запорожье прошла акция в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, участники мероприятия принесли с собой самодельные плакаты с надписями "#FreeSentsov", "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", "Свободу бранцям російських окупантів" и другие. Активисты также записали видеообращение в поддержку Олега Сенцова, которое планируют впоследствии выложить в Facebook.

"Вся Украина должна вставать за своих пленников. В каждом селе надо поднимать людей. Это наши ребята, в плену у Московии, поэтому просто решили собраться и поддержать", - рассказал "Радіо Свобода" инициатор акции в Запорожье Александр Таран.

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Отметим, что мероприятия в поддержку украинских политзаключенных Кремля сегодня проходят в разных городах мира. В частности, в Лионе, Граце, Гааге.

#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!, - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова 01

Смотрите также: "Врятуйте в’язнів Кремля", - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным. ВИДЕО+ФОТО

#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!, - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова 02
#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!, - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова 03

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/p3074188
 
   
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У нас в Запорожье отрезали целый дом от Укртелекома. Уже обращались в Укртелеком - не реагируют. Спасите Сэйв Жители Запорожья Фри Пипл
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Путин с удовольствием отдал бы Крым, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого - газета " Мордовский Глаз".
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ОТО ОБРЕЧЕННОСТИ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЗАПЕЧАТЛЕННОГО В КАМАЗЕ БЬЕТ РЕКОРДЫ. ФОТОРОСІЯ 16/05/2018Открытие незаконного Крымского моста лидером РФ Владимиром Путиным вызвало небывалый ажиотаж в соцсетях. Комментарии не только украинцев, но и россиян далеко не такие восторженные, как бы того хотелось Кремлю.Сеть вспыхнула фотожабами и едкими комментариями по поводу оригинального открытия агрессором Путиным Крымского моста, передает "Диалог.UA".Стоит отметить, что во вторник, 15 мая, состоялось торжественное открытие скандального кремлевского проекта Крымский мост. Он стал одним из самых дорогущих мостов в мире - Кремль угробил на него аж 228 миллиардов рублей, чего не скажешь по довольно скромному внешнему виду конструкции. Благодаря санкциям Запада россиянам пришлось строить мост своими силами, технологиями и оборудованием, что ставит под сомнение его надежность.https://prefiks.win/2018/05/16/foto-obrechennosti-v-glazakh-putina-zap/
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На всьо Запорожье всего три педика ,проплаченых хуйлом? Ты и два твоих подружки?!))) Мужайтесь, милые!)
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я знову ж, в 2142-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Цензор.НЕТФотоОбщество"#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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