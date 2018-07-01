 "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, участники мероприятия принесли с собой самодельные плакаты с надписями "#FreeSentsov", "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", "Свободу бранцям російських окупантів" и другие. Активисты также записали видеообращение в поддержку Олега Сенцова, которое планируют впоследствии выложить в Facebook.

"Вся Украина должна вставать за своих пленников. В каждом селе надо поднимать людей. Это наши ребята, в плену у Московии, поэтому просто решили собраться и поддержать", - рассказал "Радіо Свобода" инициатор акции в Запорожье Александр Таран.

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Отметим, что мероприятия в поддержку украинских политзаключенных Кремля сегодня проходят в разных городах мира. В частности, в Лионе, Граце, Гааге.

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Напомним, в Киеве на Майдане Независимости вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.