 С бойцом 24-й ОМБр Валерием Шишаком, погибшим в бою с ДРГ врага на Донбассе, простились в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местный портал 06452.

Валерий Шишак родился 12 декабря 1960 года. Ветеран войны в Афганистане, прошел несколько вооруженных конфликтов. Вышел на пенсию. С началом войны на Востоке в 2014 поступил на службу в батальон МВД "Луганск-1". 2016 подписал контракт с ВСУ, прошел офицерские курсы.

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Был младшим лейтенантом, командиром 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 28 июня утром в районе поселка Южное, недалеко от Горловки.

У него остались жена, взрослые сын и дочь.





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Напомним, в результате боя с российскими наемниками 28 июня в районе н.п. Южный на Донетчине пали смертью храбрых двое бойцов 24-й ОМБр имени короля Данила Валерий Шишак и Андрей Волос. Во время боя с группой боевиков Шишак увидел, что тяжело ранен его подчиненный и бросился на помощь, но в этот самый момент в него попал вражеский снайпер.