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 Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 1 июля, начинается следующий этап медреформы. В действие вступает новый список услуг первичной медпомощи. Министерство здравоохранения объяснило перечень услуг, который гарантированно оплатят из наших налогов на уровне первичной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Так должны работать все педиатры, семейные врачи и терапевты - медики, с которыми мы будем сталкиваться чаще всего.

Они будут наблюдать за нашим здоровьем или здоровьем нашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п, или будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Рецепты на лекарства, в том числе по программе "Доступные лекарства", также будет выписывать ваш врач. На уровне первичной медпомощи в пакет услуг входят также некоторые анализы и исследования. Другие исследования и анализы будут выполняются по направлению вашего врача в учреждениях специализированной помощи.

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для семи групп риска заболеваний. Важной будет роль врача в предупреждении болезней. Он должен своевременно выявлять риски для здоровья, консультировать, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и как перейти к здоровому образу жизни.

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Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неусложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. Врач первички должен рассказать, как действовать беременной и взрослым членам семьи, которые проживают с ней, при приближении родов. В нужное время должен направить в роддом. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже когда ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотры в два года и 1 осмотр в три года.

Ваш врач должен следить за вакцинацией вашего ребенка и вас по календарю прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Неотложную помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья будет оказывать медучреждение.

В компетенции врача первички также отдельные услуги паллиативной помощи – наблюдение и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома. Врач самостоятельно определять необходимость визита к пациенту на дом, в зависимости от медицинских показаний.

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Он может дать советы по облегчению состояния по телефону, а позже, во время приема в заведении направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость.

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 01
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 02
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 03
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 04
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 05
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 06
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 07
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 08
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 09
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 10
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 11
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 12
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно 13

Источник: https://censor.net.ua/p3074177
 
   
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Любая платная медицина в Украине это геноцид украинского народа и любой чиновник любого ранга, любой депутат причастный к этому должен быть повешен на Майдане за геноцид украинского народа. И я уверен так оно скоро и произойдёт - ещё раз этих мразей хуйло уже от Майдана не спасёт.
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И некому Гнать эти ПРохиндеев от корыта власть имущих?
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Забегала путинская контора и полезные украинские идиоты. И что интересно, ведь всем
вам, обалдуям и лоботрясам, не больше 20-25 лет. И все здоровые бугаи. Работать идите а не гундите за конторские копейки. Оглянуться не успеете, как просрёте свою молодость, силу и мозги. В итоге, контора с вами церемониться не будет-на помойке окажетесь, дармоеды халявные и продажные. Вот и вспомните тогда, что я вам писал, да поздно будет. Ульяна Супрун и Порошенко молодцы, такую махину продажную и ржавую сдвинули и начали шерстить. Процесс пошёл, а результаты очень быстро скажутся, дойдёт до народа, что делает эта мужественная женщина всё для их блага и здоровья. Честь ей и хвала.
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Как говорил молодой врач,ещё при Советах:" Больному стало легче и он перестал дышать"! Так что берегите здоровье сами,с детства,и будете здоровы.
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И до Израиля уже дошли потужные рыхормы?
Тогда це - перемога! Всеосяжна и ришуча!
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Почитал перечень обязательной работы семейного врача.До хрена и трошки. Да писанина, да неисправный или медленный интернет, если он ваще есть.. 1800 человек, из них хроников 500-700, да острые случаи. За рабочее время 8 часов ну никак все не сделаешь. А работа свыше 8, часов это нарушение прав работающего , нарушение Конституции. В Европу , вроде , идем, а там с этим строго.
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Не может быть!!!(с)
Реформы придумали не писаки с "цензор.есть" а "высокообразованные и интеллектуально развитые " люди, а не какие то там, представители "народа" быдлячего Новий Порядок надання первинної медичної допомоги: у МОЗ пояснили, які послуги сімейний лікар і педіатр зобов'язані надавати безкоштовно - Цензор.НЕТ 6772
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После абсолютно всех 144-х реформ о которых говорил Порошенко, стало хуже чем было до реформ. Медицинская реформа, проводимая теми же "реформаторами", не может быть исключением. Впереди крах украинской медицины и как сказал Москаль, это путь в морг или на судмедэкспертизу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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