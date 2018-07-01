 Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Так должны работать все педиатры, семейные врачи и терапевты - медики, с которыми мы будем сталкиваться чаще всего.

Они будут наблюдать за нашим здоровьем или здоровьем нашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п, или будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Рецепты на лекарства, в том числе по программе "Доступные лекарства", также будет выписывать ваш врач. На уровне первичной медпомощи в пакет услуг входят также некоторые анализы и исследования. Другие исследования и анализы будут выполняются по направлению вашего врача в учреждениях специализированной помощи.

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для семи групп риска заболеваний. Важной будет роль врача в предупреждении болезней. Он должен своевременно выявлять риски для здоровья, консультировать, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и как перейти к здоровому образу жизни.

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Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неусложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. Врач первички должен рассказать, как действовать беременной и взрослым членам семьи, которые проживают с ней, при приближении родов. В нужное время должен направить в роддом. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже когда ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотры в два года и 1 осмотр в три года.

Ваш врач должен следить за вакцинацией вашего ребенка и вас по календарю прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Неотложную помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья будет оказывать медучреждение.

В компетенции врача первички также отдельные услуги паллиативной помощи – наблюдение и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома. Врач самостоятельно определять необходимость визита к пациенту на дом, в зависимости от медицинских показаний.

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Он может дать советы по облегчению состояния по телефону, а позже, во время приема в заведении направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость.

























