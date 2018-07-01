 Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корресопондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Учасники акции напомнили, что Сенцов голодует уже 49-й день.

"Требуем от официальных органов иностранных государств по всему миру реально давить на Кремль и добиться освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, а не делать озабоченный вид и торговать правами и свободами людей в обмен на собственные политические интересы", - говорится в заявлении организаторов.

Более сотни людей собрались в центре Киева с плакатами #FreeSentsov и надписями "Освободите заложников Кремля".

Среди участников акции – народные депутаты, бывшие политзаключенные.







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После выступления спикеров будет устроен автопробег и шествие к посольству Франции (ул. Рейтарская, 39 ) и Германии (ул. Б. Хмельницкого, 25 ) где будут зачитаны и переданы обращения к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.





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Организаторы планируют также устроить пробег в поддержку политузников.









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Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".