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Все про:акция (1760) Киев (16100) политзаключенные (859) Сенцов (630) Богачук Олег (630)

 Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Независимости вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщает корресопондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Учасники акции напомнили, что Сенцов голодует уже 49-й день.

"Требуем от официальных органов иностранных государств по всему миру реально давить на Кремль и добиться освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, а не делать озабоченный вид и торговать правами и свободами людей в обмен на собственные политические интересы", - говорится в заявлении организаторов.

Более сотни людей собрались в центре Киева с плакатами #FreeSentsov и надписями "Освободите заложников Кремля".

Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 01

Среди участников акции – народные депутаты, бывшие политзаключенные.


Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 02
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 03

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Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 04

После выступления спикеров будет устроен автопробег и шествие к посольству Франции (ул. Рейтарская, 39 ) и Германии (ул. Б. Хмельницкого, 25 ) где будут зачитаны и переданы обращения к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.

Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 05
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 06

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Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 07

Организаторы планируют также устроить пробег в поддержку политузников.

Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 08
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 09
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 10
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 11

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Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 12
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 13
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 14
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 15
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 16
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 17
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 18
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 19
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 20
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 21
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 22
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 23
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 24
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве 25

Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/p3074170
 
 
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Порошенка там послали на "юг" всі публічно....
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Ох шо-то мне это напоминает ,ой уже кажись такое было ..... да таки было,вспомнил ,узницу кажись Савченко звали ,никто не знает случайно ,где она сейчас .... Акция в поддержку узника Кремля Сенцова проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 6651
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-- шо-то хуйло тормозит... ...я думал, оно Сенцова перед ЧМ выпустит. ...значит после, теперь -- ждём!
...а нафиг он ему ещё? -- ...токо понты погонять...
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За кількості репостів та блокування в ФБ видно, що тема не набуде актуальності, бо блокується чинною владою.
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Підтримую гасло щодо обміну 10 Мураєвих на одного Сенцова.
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усю жопозицію відродження -по списку у ВР плюс срабіновичі - усю цю гниду на наших ХЛОПЧИКІВ-ПОЛОНЕННИХ........молиться вся УКРАІНА- ЖИВІТЬ ХЛОПЧИКИ-ЖИВІТЬ..най поздихають кати ваші і ті хто іх обрав....................
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Цензор.НЕТФотоОбществоАкция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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