 Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корресопондент Цензор.НЕТ с места событий.
Учасники акции напомнили, что Сенцов голодует уже 49-й день.
"Требуем от официальных органов иностранных государств по всему миру реально давить на Кремль и добиться освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, а не делать озабоченный вид и торговать правами и свободами людей в обмен на собственные политические интересы", - говорится в заявлении организаторов.
Более сотни людей собрались в центре Киева с плакатами #FreeSentsov и надписями "Освободите заложников Кремля".
Среди участников акции – народные депутаты, бывшие политзаключенные.
После выступления спикеров будет устроен автопробег и шествие к посольству Франции (ул. Рейтарская, 39 ) и Германии (ул. Б. Хмельницкого, 25 ) где будут зачитаны и переданы обращения к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.
Организаторы планируют также устроить пробег в поддержку политузников.
Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ".
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
...а нафиг он ему ещё? -- ...токо понты погонять...
Это человеческий подвиг со стороны Сенцова, к сожалению . No comment .
Токо потом ненадо с него лепить Президента!
...а, может он ещё и поправивишись выйдет? -- типа девушки Нади? *)
https://www.facebook.com/100004560767112/videos/vb.100004560767112/968896416605708/?type=2&theater
Чечня Грузия Сирия Украина....
https://www.facebook.com/100004560767112/videos/vb.100004560767112/968896416605708/?type=2&theater
Як тільки ганебно працювати на засновника рігів перекрашиних.
Новий Стрім за звільнення Сєнцова. Увага, як вижно з блокування стрімів шоколадні бариги проти цього блокуютьвсі стріми!!!
Всіх не заблокувати. Україна буде вільна!!!
https://www.facebook.com/chernykov/videos/10213833986101532/