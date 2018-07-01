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Все про:акция (1760) Киев (16100) политзаключенные (859) Сенцов (630) Богачук Олег (630)

 Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Независимости вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщает корресопондент Цензор.НЕТ с места событий.

Читайте: Есть два прошения о помиловании Сенцова - одно из Европы, второе из России, - адвокат Динзе

Учасники акции напомнили, что Сенцов голодует уже 49-й день.

"Требуем от официальных органов иностранных государств по всему миру реально давить на Кремль и добиться освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, а не делать озабоченный вид и торговать правами и свободами людей в обмен на собственные политические интересы", - говорится в заявлении организаторов.

Более сотни людей собрались в центре Киева с плакатами #FreeSentsov и надписями "Освободите заложников Кремля".

Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 01

Среди участников акции – народные депутаты, бывшие политзаключенные.


Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 02
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова


Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 04

После выступления спикеров будет устроен автопробег и шествие к посольству Франции (ул. Рейтарская, 39 ) и Германии (ул. Б. Хмельницкого, 25 ) где будут зачитаны и переданы обращения к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.

Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 05
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 06

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Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 07

Организаторы планируют также устроить пробег в поддержку политузников.

Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 08
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 09
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 10
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 11

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Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 12
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 13
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 14
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 15
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 16
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 17
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 18
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 19
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 20
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 21
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 22
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 23
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 24
Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено) 25

Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/p3074170
 
 
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Порошенка там послали на "юг" всі публічно....
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Ох шо-то мне это напоминает ,ой уже кажись такое было ..... да таки было,вспомнил ,узницу кажись Савченко звали ,никто не знает случайно ,где она сейчас .... Акция в поддержку узника Кремля Сенцова проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 6651
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где ей и положено - и место тебе прогревает...)))
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-- шо-то хуйло тормозит... ...я думал, оно Сенцова перед ЧМ выпустит. ...значит после, теперь -- ждём!
...а нафиг он ему ещё? -- ...токо понты погонять...
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49 дней голодовки . А конец ЧМ вроде через 15 дней.
Это человеческий подвиг со стороны Сенцова, к сожалению . No comment .
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-- да отпустит хуйло его !.. ...ещё не хватало, шо б Сенцов в парашной тюряге помер...
Токо потом ненадо с него лепить Президента!

...а, может он ещё и поправивишись выйдет? -- типа девушки Нади? *)
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За кількості репостів та блокування в ФБ видно, що тема не набуде актуальності, бо блокується чинною владою.
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20 на гриву, и от звонка до звонка.
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Підтримую гасло щодо обміну 10 Мураєвих на одного Сенцова.
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Тільки оде питаннячко , щодо такого обміну - кому потрібен цей ублюдок Мураєв на росіі?! Він потрібен гебнявим в Україні .
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Коли його притиснуть, то виявиться багато чого.
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усю жопозицію відродження -по списку у ВР плюс срабіновичі - усю цю гниду на наших ХЛОПЧИКІВ-ПОЛОНЕННИХ........молиться вся УКРАІНА- ЖИВІТЬ ХЛОПЧИКИ-ЖИВІТЬ..най поздихають кати ваші і ті хто іх обрав....................
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Юле волю..... Акція на підтримку в'язня Кремля Сенцова та інших політв'язнів відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 5476Плешивый Боинг....Гаага Акція на підтримку в'язня Кремля Сенцова та інших політв'язнів відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 5476Нюрнберг-2
Чечня Грузия Сирия Украина....
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КацаПсинская Падаль живёи в ГУЛАГе с 7 ноября 1917 года...и не понимант что в Мире происходит Акція на підтримку в'язня Кремля Сенцова та інших політв'язнів відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4346
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Українська влада блокує стрім на підтримку Сєнцова. Дожилися....

https://www.facebook.com/100004560767112/videos/vb.100004560767112/968896416605708/?type=2&theater
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Сам ти нечисть, на кого працюєш?
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Працюю на свою рідну неньку - Украіну , блазень ти кацапський !
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Я не блазень і теж працюю на Україну.

Як тільки ганебно працювати на засновника рігів перекрашиних.

Новий Стрім за звільнення Сєнцова. Увага, як вижно з блокування стрімів шоколадні бариги проти цього блокуютьвсі стріми!!!

Всіх не заблокувати. Україна буде вільна!!!

https://www.facebook.com/chernykov/videos/10213833986101532/
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Автопробег -тема хорошая, но делать его надо по Европе . БЕЗВИЗ есть - можно объехать все страны с плакатами , от посольства до посольства . И консулов привлечь.
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На форуме есть врачи? 49 дней голодания - это реально для человеческого организма?
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Нет, конечно. Просто голодание разное бывает... Пить, например, только бульон - можно так и полгода жить, и говорить, что ты "голодаешь". А сухая голодовка 3-4 дня и конец.
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Илюша,ты как казламордый проксенышь летишь сразу в спам.Шо бы ты тут не писало.😄
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Гриба теж треба визволяти, але Сенцов брав участь у мітингу в Сімферополі, а Гриб сам поїхав до дівчини.
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Не пускайте Москалькову в Україну до звільнення Сенцова!
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На мою думку, знищити кримський міст, штурмом взяти пару в'язниць в яких тримають наших закатованих і наплювати на всі домовленості (вернути нам ядерну зброю), хрен я ложив на все.
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кто ж тебе её вернёт ? в свое время просрали , ну а после драки кулаками не машут ..
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за пару днів дибіли озабочені зрозуміють з ким мають діло
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Московский патриархат угрожает Украине кровопролитием если будет автокефалия,и реакции "органов"-0. С такой позицией власти подобные митинги будут проходить до бесконечности.
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Цензор.НЕТФотоОбществоАкция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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