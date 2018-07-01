 Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флота Украины, прошли сегодня утром на одесском Морвокзале. Поздравить военных моряков из столицы прибыла делегация во главе с министром обороны.
Степан Полторак поздравил моряков с вводом в состав ВМСУ четверки новых МБАКов, наградил отличившихся, а также назначил нового начальника штаба ВМСУ. Им стал контр-адмирал Андрей Тарасов.
Большая группа офицеров и мичманов удостоилась орденов, медалей и ценных подарков. Четверо получили наградное оружие, а командир Сакской бригады морской авиации полковник Игорь Бедзай получил из рук министра обороны наградой пистолет Стечкина.
Но главным событием праздника стал ввод в состав Военно-морских сил четверки новых катеров — "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь". Спустя год после спуска на воду сегодня на них были подняты флаги ВМСУ.
Сразу после церемонии "Гюрзы" вышли в море для демонстрации тактических возможностей. Выступая перед моряками, Степан Полторак отметил, что страна вкладывает большие деньги в возрождение нашего флота.
"С самого начала войны на востоке нашей страны мы делаем все для строительства нового украинского флота. Этот процесс очень длительный и крайне затратный. Денег часто не хватает, но постепенно мы возрождаем наши Военно-морские силы".
Це полум'я в серці що втримує стяга .
З Святом Воїни!
- Крім тих катерів, які ми щойно включили до корабельного складу ВМС, ми очікуємо отримання патрульних катерів від наших партерів - від США. Також ми маємо завершити будівництво десантно-штурмових катерів, продовжити роботу щодо будівництва корвета, а також будівництва малих броньованих артилерійських катерів, - наголосив Міністр оборони України Степан Полторак.
«Незабаром два «Кентаври» будуть спущені на воду. Вдалі, вважаю, катери, їхні окремі характеристики перевищують аналогічні «Раптори», якими озброєний російський ВМФ», - повідомив командувач.
- Скажімо, наші «Кентаври» більш маневрені та швидкісні, мають більшу десантомісткість - до 31 особи, тобто вміщатимуть взвод морської піхоти.