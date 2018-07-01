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 Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе. ФОТОрепортаж

Тысячи одесситов и гостей города отмечают в воскресенье совместно с военными моряками День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. У причалов морвокзала выстроились корабли, на флагманском фрегате "Гетман Сагайдачный" и других кораблях подняты Государственный флаг Украины и флаг ВМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Читайте: Государственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флота Украины, прошли сегодня утром на одесском Морвокзале. Поздравить военных моряков из столицы прибыла делегация во главе с министром обороны.

Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 01

Степан Полторак поздравил моряков с вводом в состав ВМСУ четверки новых МБАКов, наградил отличившихся, а также назначил нового начальника штаба ВМСУ. Им стал контр-адмирал Андрей Тарасов.

Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 02

Большая группа офицеров и мичманов удостоилась орденов, медалей и ценных подарков. Четверо получили наградное оружие, а командир Сакской бригады морской авиации полковник Игорь Бедзай получил из рук министра обороны наградой пистолет Стечкина.

Но главным событием праздника стал ввод в состав Военно-морских сил четверки новых катеров — "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь". Спустя год после спуска на воду сегодня на них были подняты флаги ВМСУ.

Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 03
Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 04
Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 05

Сразу после церемонии "Гюрзы" вышли в море для демонстрации тактических возможностей. Выступая перед моряками, Степан Полторак отметил, что страна вкладывает большие деньги в возрождение нашего флота.

Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 06
Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 07
Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе 08

"С самого начала войны на востоке нашей страны мы делаем все для строительства нового украинского флота. Этот процесс очень длительный и крайне затратный. Денег часто не хватает, но постепенно мы возрождаем наши Военно-морские силы".

Источник: https://censor.net.ua/p3074165
 
   
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Разве это флот - вроде как рыбинспеция...А виновных кто предал и бросил Черноморский флот на сегодняшний день нет.
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Не колір берета, звитяга й відвага .
Це полум'я в серці що втримує стяга .

З Святом Воїни!
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Если хочешь разорить страну, подари ей крейсер.
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если хочешь разорить страну выбери порошенко
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Якщо не знає що говорити, то лий лайно без аргументів на Порошенка.
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То і не лий, а інакше давай все аргументовано із своїм кандидатом у президенти України.
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порошенко ничего не почувствует,ты его раньше оближешь от дерьма
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Міністр оборони взяв участь у церемонії включення до корабельного складу малих броньованих артилерійських катерів


- Крім тих катерів, які ми щойно включили до корабельного складу ВМС, ми очікуємо отримання патрульних катерів від наших партерів - від США. Також ми маємо завершити будівництво десантно-штурмових катерів, продовжити роботу щодо будівництва корвета, а також будівництва малих броньованих артилерійських катерів, - наголосив Міністр оборони України Степан Полторак.
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Військово-Морські Сили очікують на десантно-штурмові катери типу «Кентавр». Були певні проблеми з обладнанням, але вони вирішені - агрегати, яких не вистачало, вже на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському». Радіо Свобода.

«Незабаром два «Кентаври» будуть спущені на воду. Вдалі, вважаю, катери, їхні окремі характеристики перевищують аналогічні «Раптори», якими озброєний російський ВМФ», - повідомив командувач.
- Скажімо, наші «Кентаври» більш маневрені та швидкісні, мають більшу десантомісткість - до 31 особи, тобто вміщатимуть взвод морської піхоти.Святкування Дня Військово-морських сил ЗСУ в Одесі - Цензор.НЕТ 4595
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вместо маскитного флота порошнко может предложить ноухау микробный флот

Святкування Дня Військово-морських сил ЗСУ в Одесі - Цензор.НЕТ 2677
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПразднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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