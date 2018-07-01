 Празднование Дня Военно-Морских сил ВСУ в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню флота Украины, прошли сегодня утром на одесском Морвокзале. Поздравить военных моряков из столицы прибыла делегация во главе с министром обороны.

Степан Полторак поздравил моряков с вводом в состав ВМСУ четверки новых МБАКов, наградил отличившихся, а также назначил нового начальника штаба ВМСУ. Им стал контр-адмирал Андрей Тарасов.

Большая группа офицеров и мичманов удостоилась орденов, медалей и ценных подарков. Четверо получили наградное оружие, а командир Сакской бригады морской авиации полковник Игорь Бедзай получил из рук министра обороны наградой пистолет Стечкина.

Но главным событием праздника стал ввод в состав Военно-морских сил четверки новых катеров — "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь". Спустя год после спуска на воду сегодня на них были подняты флаги ВМСУ.







Сразу после церемонии "Гюрзы" вышли в море для демонстрации тактических возможностей. Выступая перед моряками, Степан Полторак отметил, что страна вкладывает большие деньги в возрождение нашего флота.







"С самого начала войны на востоке нашей страны мы делаем все для строительства нового украинского флота. Этот процесс очень длительный и крайне затратный. Денег часто не хватает, но постепенно мы возрождаем наши Военно-морские силы".