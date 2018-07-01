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 В Луцке простились с погибшим от пули снайпера молодым воином Андреем Волосом. ФОТО

В Луцке попрощались с убитым снайпером на Донбассе бойцом 24 ОМБр имени короля Данила Андреем Волосом.

Об этом сообщает "Громадське радио", информирует Цензор.НЕТ.

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Прощались с бойцом в Нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора, где отслужили молебен.

Когда колонна авто ехала по городу в собор, люди останавливались, чтобы почтить погибшего бойца. Водители выходили из машин.

Крестный отец военного Александр Серватович рассказал, что 22-летний Андрей был добрым, уверенным в себе, жизнерадостным человеком. До службы работал на заводе "Кромберг энд Шуберт" в Луцке. Служить пошел в 19 лет. "Все хотелось помочь защищать Украину. Ему предлагали сначала в учебную часть, а он настаивал, чтобы сразу в боевую. Это уже у него третий год заканчивался. Через месяц он должен был быть демобилизован. Я демобилизовался. Практически тогда же он был призван. Где-то потерял телефон, а потом звонит: "Крестный, а я в АТО"", - рассказал Серватович.

Андрей Волос погиб 28 июня под Горловкой от пули снайпера.

"Погиб от пули снайпера. Какой-то качественный снайпер между пластинами бронежилета попал в сердце. Командир пытался спасти, но и командира тоже тяжело ранили. В результате командир умер на опорном пункте", - рассказал Серватович.

Похоронят бойца в селе Омельное Киверцовского района.

У 22-летнего Андрея Волоса осталась беременная жена, на которой он женился месяц назад.

В Луцке простились с погибшим от пули снайпера молодым воином Андреем Волосом 01
В Луцке простились с погибшим от пули снайпера молодым воином Андреем Волосом 02
В Луцке простились с погибшим от пули снайпера молодым воином Андреем Волосом 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074162
 
   
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Царство Небесне полеглому.. Родині найщиріші співчуття.. Нам - ніколи не забути і не простити злодіянь кацапів та їхніх прихвостнів..
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