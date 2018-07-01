 "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Томске. По подсчётам гражданских активистов, он стал одним из самых многочисленных в городах Сибири, на него пришли более 500 человек.

Как заявила корреспонденту "Сибирь.Реалии" организатор протеста и координатор местного штаба Навального Ксения Фадеева, главная цель митинга - не допустить реализации пенсионной реформы. Поэтому сегодняшняя акция - первая из ряда протестов, которые будут продолжаться после Чемпионата Мира. По её мнению, необходимо, чтобы люди выходили на улицы в городах и выражали свою позицию. Подписи под какими-либо обращениями в Томске собирать не стали. Однако призывают всех противников повышения пенсионного возраста присоединяться к другим акциям протеста, проходящим в городе.





Люди пришли с плакатами "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия.", "Подарок Медведеву - не дожил до пенсии". Некоторые выходили на сцену и высказывали своё отношение к инициативе правительства. Большинство людей заявили, что не доживут до возраста получения пособия по возрасту.

"В чем выгода для людей? Врут они про повышения выплаты на тысячу. Отменят через год, например, под предлогом удешевления нефти. А ещё они на наши шеи повешают родственников, которые лишатся работы, и мы будем вынуждены их кормить. Нынешнее правительство надоело до самых печёнок", - заявила пришедшая на митинг Светлана Романенко.

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В Омске на митинг против повышения пенсионного возраста у спортивно-концертного комплекса Блинова собралось 4500 человек. Выступающие на митинге потребовали отменить принятие скандального законопроекта о пенсионной реформе, многие также выступили за отставку правительства Дмитрия Медведева.





В Брянске на площади Революции состоялся согласованный митинг КПРФ, который поддержали местные профсоюзы, региональное отделение "Справедливой России" и сторонники Навального. По оценке корреспондента "Интерфакса", в акции приняли участие более 400 человек. Митинг получился не столь многочисленным из-за неблагоприятной погоды и раннего времени проведения. Организаторы оценивают количество собравшихся в полторы тысячи человек.

На Красной площади в Москве провел одиночный "голый" пикет житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. Свою акцию он назвал "Трусы протеста". Как на нее отреагировали правоохранительные органы, неизвестно.

Законопроект, внесенный в Госдуму России, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.