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Все про:пенсионная реформа (1062) пенсия (1739) протест (4281) Россия (69800)

 "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По всей России 1 июля проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. Сторонники Алексея Навального получили согласие властей в 31 городе, также согласованные митинги анонсировали КПРФ и ЛДПР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "При Украине легче жилось. Гривна была твердая, а рубль какой-то пустой оказался", - крымская пенсионерка Буянова, которой Медведев сказал: "Денег нет, но вы держитесь"

Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Томске. По подсчётам гражданских активистов, он стал одним из самых многочисленных в городах Сибири, на него пришли более 500 человек.

Как заявила корреспонденту "Сибирь.Реалии" организатор протеста и координатор местного штаба Навального Ксения Фадеева, главная цель митинга - не допустить реализации пенсионной реформы. Поэтому сегодняшняя акция - первая из ряда протестов, которые будут продолжаться после Чемпионата Мира. По её мнению, необходимо, чтобы люди выходили на улицы в городах и выражали свою позицию. Подписи под какими-либо обращениями в Томске собирать не стали. Однако призывают всех противников повышения пенсионного возраста присоединяться к другим акциям протеста, проходящим в городе.

Сдохнем дружно на работе, Родился. Потерпел. Умер. Пенсия: в России протестуют против пенсионной реформы 01
Сдохнем дружно на работе, Родился. Потерпел. Умер. Пенсия: в России протестуют против пенсионной реформы 02

Люди пришли с плакатами "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия.", "Подарок Медведеву - не дожил до пенсии". Некоторые выходили на сцену и высказывали своё отношение к инициативе правительства. Большинство людей заявили, что не доживут до возраста получения пособия по возрасту.

Сдохнем дружно на работе, Родился. Потерпел. Умер. Пенсия: в России протестуют против пенсионной реформы 03

"В чем выгода для людей? Врут они про повышения выплаты на тысячу. Отменят через год, например, под предлогом удешевления нефти. А ещё они на наши шеи повешают родственников, которые лишатся работы, и мы будем вынуждены их кормить. Нынешнее правительство надоело до самых печёнок", - заявила пришедшая на митинг Светлана Романенко.

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В Омске на митинг против повышения пенсионного возраста у спортивно-концертного комплекса Блинова собралось 4500 человек. Выступающие на митинге потребовали отменить принятие скандального законопроекта о пенсионной реформе, многие также выступили за отставку правительства Дмитрия Медведева.

Сдохнем дружно на работе, Родился. Потерпел. Умер. Пенсия: в России протестуют против пенсионной реформы 04
Сдохнем дружно на работе, Родился. Потерпел. Умер. Пенсия: в России протестуют против пенсионной реформы 05

В Брянске на площади Революции состоялся согласованный митинг КПРФ, который поддержали местные профсоюзы, региональное отделение "Справедливой России" и сторонники Навального. По оценке корреспондента "Интерфакса", в акции приняли участие более 400 человек. Митинг получился не столь многочисленным из-за неблагоприятной погоды и раннего времени проведения. Организаторы оценивают количество собравшихся в полторы тысячи человек.

На Красной площади в Москве провел одиночный "голый" пикет житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. Свою акцию он назвал "Трусы протеста". Как на нее отреагировали правоохранительные органы, неизвестно.

Законопроект, внесенный в Госдуму России, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.

Источник: https://censor.net.ua/p3074159
 
   
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А не треба було обирати старикана президентом.
Тепер він вважає, що всі кацапи його віку мають гарцювати немов раби на галерах. "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 8745
Встряли братушкі ))
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Хоч і пукають від страху, але вийшли. Є прогрес.
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Крепостные!Вы подохните с голодухи а работать будете за трудодень... "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 6161
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Кроме того ,на мацковии началась тотальная слежка за ватниками. Жить становится всё радостнее и веселее на мацковии.http://rusjev.net/2018/07/01/kreml-nachal-totalnuyu-slezhku-za-internet-trafikom-rabov/
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Самое смешное, что украинцы не протестуют назло москалям. Такой выверт сознания, в конце концов это приведет к маразматическому тупику, диктатуре "патриотического" ворья. Фактически это уже происходит.
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Смешного тут мало .. Теперь представляешь до какой степени украинцы ненавидят мацкалятину .? Готовы на что угодно , хоть чёрту в зубы , лишь бы кацапью не давать повод для радости . !! "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 3469 .
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Платные интернет-тролли в русском сегменте интернета и особенно на видеохостинге YouTube за последние две недели массово переключились на тему повышения пенсионного возраста в России. Об этом накануне, 30 июня, сообщает портал The Bell со ссылкой на Романа Смолина - одного из создателей сервиса Metabot, с помощью которого можно отслеживать сообщения ботов.
Смолин утверждает, что сервис Metabot отслеживает порядка 580 активных аккаунтов в YouTube. Каждый из этих аккаунтов в день оставляет в среднем по 75−100 комментариев на тему повышения пенсионного возраста в России. Практически все комментарии положительные.
Таким образом, в сумме повышение пенсионного возраста в YouTube хвалят в день около 58 тысяч раз. Это даже больше, чем упоминаний о чемпионате мира по футболу.
Смолин пояснил, что сервис Metabot отслеживает группы аккаунтов в YouTube, которые на протяжении длительного времени комментируют одни и те же, в основном политические ролики. Эти аккаунты имеют одинаковые или близкие друг к другу даты регистрации, получают очень быструю накрутку «лайков» на свои комментарии, за счет чего выходят в топ. Другим признаком того, что аккаунты действуют скоординировано является тот факт, что они почти синхронно меняют никнеймы.
«Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик. Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие», - рассказывает Смолин.
Основные темы, которые комментировали владельцы отслеживаемых аккаунтов - это выборы президента Российской Федерации, инаугурация Владимира Путина, «Прямая линия с Владимиром Путиным», война в Сирии.
Смолин утверждает, что с того момента, как председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о намерении повысить пенсионный возраст в России для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет, отслеживаемые аккаунты синхронно переключились на комментарии видеороликов по теме пенсионной реформы.
Основные тезисы этих комментариев полностью совпадают с тезисами правительства о необходимости повышения пенсионного возраста. В частности, утверждается, что реформа необходима и она позволит повысить пенсии. Указывается, что во всем мире пенсионный возраст выше, чем в России.
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Там хоть "жиденько". А у нас, просто проглотили...
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В Росії живе бидловатне стадо. Свинособаки з зайвою хромосомою, які підпорядковані рефлесксам, що їх описав відомий росіянець, академік Павлов. Коли вата бачить телевізор, в неї виділяється слина, а також жовч і блювота
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В Украине тоже подняли пенсионный возраст. Никаких протестов у нас я не помню"Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 2434 Давайте, расскажите мне, какие на России терпилы живут. Лучше бы на наших посмотрели - украинцы заняты своими проблемами и плюют на коррупцию и политику.
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Istoryk‏ @ictopyk 1 год.1 годину тому

У відповідь @supermnenie

Несколько дней назад мне одна западноевропейка сказала после посещения московского гастронома: -То что в России называют сыром, не сыр, и оно ужасно. Я ей объяснил про 160 тысяч тонн импорта кокосового масла и увелечение производства "сыра" на 160 тысяч тонн. - А-а - сказала она
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нука-нука, борец *уев, расскажи про себя, что ты именно делал, как боролся, как протестовал! ты же, опарыш, сидел при Витке Хаме под диванам, и не вякал, а теперь влез на диван, и решил победить всех соевых врагов, не выходя из квартиры, прямо рубить наотмашь, клавиатурой! давай, теперь не страшно, теперь демократия.
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Как-то несерьёзно всё это выглядит. Где флаги "ЛНР" и "ДНР" ? Где антибендеровские лозунги ? Почему не видно Пашки Губарева ? Где избрание народного губернатора ? Где погром супермаркета ?
Не, слабенько. Нет того запала ! Незачот. "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 4865
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прошёл в Томске. По подсчётам\\\\\\\\\\\\\\

чЁ, у нас ужЁ и нЁдобуковка появилась?

спустить пердячий пар дадут, а не то кизячки опять быдло потянут нагайками по рабским спинам
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и как эти агенты госдепа умудрились бастовать..ведь это они развалили ссср..
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именно эти в москве носились с борькой ельциным..
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судя по фоткам , то на этой сайберии очень много сторонников армии генерала власова. Они все ведь были с этими флагами.
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Просто удивительно что в постмайданной Украине протест вымер как класс. Как будто издевательски подчеркивая это, происходят гей-протесты, и протесты защитников каких-нибудь животных. И только патриоты торжествующе показывают пальцем на протестующих кацапов, видите как все у них плохо... азаза..... Что вообще происходит?
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Давайте дохните быстрее, мы только за.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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