 "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия": в России протестуют против пенсионной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Томске. По подсчётам гражданских активистов, он стал одним из самых многочисленных в городах Сибири, на него пришли более 500 человек.
Как заявила корреспонденту "Сибирь.Реалии" организатор протеста и координатор местного штаба Навального Ксения Фадеева, главная цель митинга - не допустить реализации пенсионной реформы. Поэтому сегодняшняя акция - первая из ряда протестов, которые будут продолжаться после Чемпионата Мира. По её мнению, необходимо, чтобы люди выходили на улицы в городах и выражали свою позицию. Подписи под какими-либо обращениями в Томске собирать не стали. Однако призывают всех противников повышения пенсионного возраста присоединяться к другим акциям протеста, проходящим в городе.
Люди пришли с плакатами "Сдохнем дружно на работе", "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия.", "Подарок Медведеву - не дожил до пенсии". Некоторые выходили на сцену и высказывали своё отношение к инициативе правительства. Большинство людей заявили, что не доживут до возраста получения пособия по возрасту.
"В чем выгода для людей? Врут они про повышения выплаты на тысячу. Отменят через год, например, под предлогом удешевления нефти. А ещё они на наши шеи повешают родственников, которые лишатся работы, и мы будем вынуждены их кормить. Нынешнее правительство надоело до самых печёнок", - заявила пришедшая на митинг Светлана Романенко.
В Омске на митинг против повышения пенсионного возраста у спортивно-концертного комплекса Блинова собралось 4500 человек. Выступающие на митинге потребовали отменить принятие скандального законопроекта о пенсионной реформе, многие также выступили за отставку правительства Дмитрия Медведева.
В Брянске на площади Революции состоялся согласованный митинг КПРФ, который поддержали местные профсоюзы, региональное отделение "Справедливой России" и сторонники Навального. По оценке корреспондента "Интерфакса", в акции приняли участие более 400 человек. Митинг получился не столь многочисленным из-за неблагоприятной погоды и раннего времени проведения. Организаторы оценивают количество собравшихся в полторы тысячи человек.
На Красной площади в Москве провел одиночный "голый" пикет житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. Свою акцию он назвал "Трусы протеста". Как на нее отреагировали правоохранительные органы, неизвестно.
Законопроект, внесенный в Госдуму России, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.
Тепер він вважає, що всі кацапи його віку мають гарцювати немов раби на галерах.
Встряли братушкі ))
13:30 На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение сероводорода
Смолин утверждает, что сервис Metabot отслеживает порядка 580 активных аккаунтов в YouTube. Каждый из этих аккаунтов в день оставляет в среднем по 75−100 комментариев на тему повышения пенсионного возраста в России. Практически все комментарии положительные.
Таким образом, в сумме повышение пенсионного возраста в YouTube хвалят в день около 58 тысяч раз. Это даже больше, чем упоминаний о чемпионате мира по футболу.
Смолин пояснил, что сервис Metabot отслеживает группы аккаунтов в YouTube, которые на протяжении длительного времени комментируют одни и те же, в основном политические ролики. Эти аккаунты имеют одинаковые или близкие друг к другу даты регистрации, получают очень быструю накрутку «лайков» на свои комментарии, за счет чего выходят в топ. Другим признаком того, что аккаунты действуют скоординировано является тот факт, что они почти синхронно меняют никнеймы.
«Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик. Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие», - рассказывает Смолин.
Основные темы, которые комментировали владельцы отслеживаемых аккаунтов - это выборы президента Российской Федерации, инаугурация Владимира Путина, «Прямая линия с Владимиром Путиным», война в Сирии.
Смолин утверждает, что с того момента, как председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о намерении повысить пенсионный возраст в России для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет, отслеживаемые аккаунты синхронно переключились на комментарии видеороликов по теме пенсионной реформы.
Основные тезисы этих комментариев полностью совпадают с тезисами правительства о необходимости повышения пенсионного возраста. В частности, утверждается, что реформа необходима и она позволит повысить пенсии. Указывается, что во всем мире пенсионный возраст выше, чем в России.
У відповідь @supermnenie
Несколько дней назад мне одна западноевропейка сказала после посещения московского гастронома: -То что в России называют сыром, не сыр, и оно ужасно. Я ей объяснил про 160 тысяч тонн импорта кокосового масла и увелечение производства "сыра" на 160 тысяч тонн. - А-а - сказала она
Не, слабенько. Нет того запала ! Незачот.
чЁ, у нас ужЁ и нЁдобуковка появилась?
спустить пердячий пар дадут, а не то кизячки опять быдло потянут нагайками по рабским спинам