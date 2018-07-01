 Боец ДУК "ПС" Шрам умер от тяжелого онкозаболевания. ФОТО

Об этом сообщила 1-я штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", информирует Цензор.НЕТ.

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"Жизни наших бойцов забирает не только война. Сегодня, 30 июня, в результате длительной тяжелой онкологической болезни умер друг Шрам", - говорится в сообщении.

"Полтора года друг Шрам воевал в 1-й отдельной штурмовой роте. Защищая Украину добровольцем в Авдеевской промзоне и Песках. Восемь месяцев назад болезнь дала знать о себе больше, и другу Шраму пришлось покинуть позиции. Отважный боец, который не имел страха и до последнего вел свою собственную борьбу", - пишут побратимы.

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