EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1653  5
Все про:смерть (5075) военнослужащие (3728) онкология (38) Правый сектор (718)

 Боец ДУК "ПС" Шрам умер от тяжелого онкозаболевания. ФОТО

Доброволец ДУК "ПС" с позывным "Шрам" умер 30 июня после продолжительного онкологического заболевания.

Об этом сообщила 1-я штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинский воин Геннадий Немцов погиб на Светлодарской дуге 28 июня. ФОТО

"Жизни наших бойцов забирает не только война. Сегодня, 30 июня, в результате длительной тяжелой онкологической болезни умер друг Шрам", - говорится в сообщении.

Боец ДУК ПС Шрам умер от тяжелого онкозаболевания 01

"Полтора года друг Шрам воевал в 1-й отдельной штурмовой роте. Защищая Украину добровольцем в Авдеевской промзоне и Песках. Восемь месяцев назад болезнь дала знать о себе больше, и другу Шраму пришлось покинуть позиции. Отважный боец, который не имел страха и до последнего вел свою собственную борьбу", - пишут побратимы.

Смотрите также: Боец "Правого сектора" Алексей Зиновьев погиб на Донбассе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3074149
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам'ять нашому українському Герою !! Сумуємо ...
 показать весь комментарий
 
 
Светлая память тебе - защитнику и человеку.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоец ДУК "ПС" Шрам умер от тяжелого онкозаболевания. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх