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Все про:Госпогранслужба (2865) граница (3038) нарушения (654) лошади (13)

 Украинец пытался провести через границу с Россией вне пункта пропуска 7 лошадей, - Госпогранслужба. ФОТО

Утром 29 июня пограничники Сумского отряда помешали незаконному перемещению лошадей из Украины в РФ вне пунктов пропуска.

"В ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности, неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Госпогранслужбы.

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Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Пограничники выяснили, что это 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно. Кони в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.

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Украинец пытался провести через границу с Россией вне пункта пропуска 7 лошадей, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался провести через границу с Россией вне пункта пропуска 7 лошадей, - Госпогранслужба 02

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Украинец пытался провести через границу с Россией вне пункта пропуска 7 лошадей, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074134
 
 
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Грустная новость. Коней- фискалам. А они их шо, обиходят надлежаще? Та хрена! Бедные коныки.
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Я как обычно ничего не могу понять --- "неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка", "Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Пограничники выяснили, что это 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района." --- ну пас он их, ну так и шо --- факта пересечения гос-границы не было, а за документы --- ну шо тут --- та Вы ещё права на мотоцикл у селянина спросите... Шо творится, шо пишуть --- ниччо понять низзя...
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-- конкуренцию автомобильным ворам создаёт -- лучше б Мэринов гонял -- в кутузку его! *)
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Коняки, кстати -- хорошие! -- те, шо на фотках -- две молодые пары...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец пытался провести через границу с Россией вне пункта пропуска 7 лошадей, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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