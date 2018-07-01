 Украинец пытался провести через границу с Россией вне пункта пропуска 7 лошадей, - Госпогранслужба. ФОТО

"В ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности, неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Госпогранслужбы.

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Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Пограничники выяснили, что это 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно. Кони в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.

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