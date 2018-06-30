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 Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС. ФОТО

В субботу, 30 июня, на одном из блокпостов вблизи Авдеевки воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВС Украины задержали человека, подозреваемого в совершении убийства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал члена мобильной пресс-группы Авдеевки Владимира Скоростецкого, опубликованный на facebook-странице ООС.

По словам старшего смены на блокпосту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, во время заступления на дежурство они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как стало известно военнослужащим, утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили личность совершившего преступление. Фотопортрет передали на военные блокпосты.

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"Мы получили информацию от Нацполиции, - рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк. - Впоследствии человек, очень похожий на приметы, указанные в ориентировке, появился у блокпоста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города. В то же время, у нас есть ​​кодовая фраза, по которой весь личный состав готовится действовать по-боевому. Для того, чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись несколькими фразами. Субъект сообщил, что ждет попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого".

Выяснилось, что задержанный не проживал в Авдеевке. И если бы ему удалось покинуть пределы города, то, вероятно, это значительно усложнило работу правоохранительных органов по его розыску.

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По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие Вооруженных сил Украины сработали очень оперативно и умело и заслуживают высокой оценки их действий командованием.

"Наши военнослужащие действовали четко, взвешенно и уверенно. Каждый из них - профессиональный воин, - говорит заместитель командира отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Самчук, - Лейтенант Дмитрий Куцуляк - боевой офицер, на фронте с 2015 года. Старший солдат Арсен Тарасян до службы в армии учился в Киевском университете внутренних дел и имеет специальное звание лейтенанта полиции. Старший солдат Виктор Самарский также хорошо подготовлен и инициативный военнослужащий. Командование нашей воинской части будет ходатайствовать перед командованием Объединенных сил о награждении этих военнослужащих.

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Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС 01
Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС 02
Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС 03
Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3074128
 
   
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Бандитський край, а його столиця Юзівка.
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не. столица дамбаса бамбаса это легитимнопенькобежск (енакиево)
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300 000 поліцаїв, не враховуючи їхніх саксотів, беркутів й інших падальників, годуємо, а їхню роботу, окрім своєї, виконують 150 000 військових. Ніхто й не шукав вбивцю, гейпарад черговий охороняли.
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Только что прочла такую инфу :
"Заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о хорошем самочувствии украинского политзаключенного Олега Сенцова является очень странным, так как она не продемонстрировала никаких фотографий после встречи с ним. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Меня заявление Москальковой о том, что Сенцов себя хорошо чувствует напугало! А че фотографию не сделать? Ну, вот они сидят за столом напротив друг друга, разговаривают или стоят у окошка или еще чего-нибудь. А где фотография? Нету фотографии, нету! Нету синхрона его слов, почему не дать синхрон?» - сказал он.

По словам политика, странное поведение российского омбудсмена может говорить о том, что Сенцову совсем плохо или о том, что он уже умер.
«Из этого следует, что есть вероятность, что ему либо совсем плохо, что его нельзя показывать, либо, страшно это произносить, что он вообще умер! Это не исключено! Я не вижу другого объяснения!» - сказал Гозман.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный блогер Слава Рабинович отреагировал на вызывающий недопуск к голодающему Олегу Сенцову украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. По его мнению, такое поведение россиян может свидетельствовать о том, что режиссера уже нет в живых.
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На фоне войны :
" імпортером українського морозива є Росія. За 5 місяців цього року Україна експортувала до РФ морозива на 1,6 млн дол, повідомляють у Державній фіскальній службі України."
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Все правильно, хай вони всі там попростужаються, та ще й за свої гроші.
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Ребята - молодцы, плюсую. Теперь осталось, чтобы суд отпустил под домашний арест в ночное время.
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Вряд ли. Тут простой криминал, никакой политики.
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Х**лостан ! ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ-Х**ло - преемственность.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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