 Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал члена мобильной пресс-группы Авдеевки Владимира Скоростецкого, опубликованный на facebook-странице ООС.
По словам старшего смены на блокпосту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, во время заступления на дежурство они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как стало известно военнослужащим, утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили личность совершившего преступление. Фотопортрет передали на военные блокпосты.
"Мы получили информацию от Нацполиции, - рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк. - Впоследствии человек, очень похожий на приметы, указанные в ориентировке, появился у блокпоста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города. В то же время, у нас есть кодовая фраза, по которой весь личный состав готовится действовать по-боевому. Для того, чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись несколькими фразами. Субъект сообщил, что ждет попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого".
Выяснилось, что задержанный не проживал в Авдеевке. И если бы ему удалось покинуть пределы города, то, вероятно, это значительно усложнило работу правоохранительных органов по его розыску.
По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие Вооруженных сил Украины сработали очень оперативно и умело и заслуживают высокой оценки их действий командованием.
"Наши военнослужащие действовали четко, взвешенно и уверенно. Каждый из них - профессиональный воин, - говорит заместитель командира отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Самчук, - Лейтенант Дмитрий Куцуляк - боевой офицер, на фронте с 2015 года. Старший солдат Арсен Тарасян до службы в армии учился в Киевском университете внутренних дел и имеет специальное звание лейтенанта полиции. Старший солдат Виктор Самарский также хорошо подготовлен и инициативный военнослужащий. Командование нашей воинской части будет ходатайствовать перед командованием Объединенных сил о награждении этих военнослужащих.
"Заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о хорошем самочувствии украинского политзаключенного Олега Сенцова является очень странным, так как она не продемонстрировала никаких фотографий после встречи с ним. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Меня заявление Москальковой о том, что Сенцов себя хорошо чувствует напугало! А че фотографию не сделать? Ну, вот они сидят за столом напротив друг друга, разговаривают или стоят у окошка или еще чего-нибудь. А где фотография? Нету фотографии, нету! Нету синхрона его слов, почему не дать синхрон?» - сказал он.
По словам политика, странное поведение российского омбудсмена может говорить о том, что Сенцову совсем плохо или о том, что он уже умер.
«Из этого следует, что есть вероятность, что ему либо совсем плохо, что его нельзя показывать, либо, страшно это произносить, что он вообще умер! Это не исключено! Я не вижу другого объяснения!» - сказал Гозман.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный блогер Слава Рабинович отреагировал на вызывающий недопуск к голодающему Олегу Сенцову украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. По его мнению, такое поведение россиян может свидетельствовать о том, что режиссера уже нет в живых.
" імпортером українського морозива є Росія. За 5 місяців цього року Україна експортувала до РФ морозива на 1,6 млн дол, повідомляють у Державній фіскальній службі України."