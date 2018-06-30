 Пехотинцы помогли задержать подозреваемого в убийстве на выезде из Авдеевки, - пресс-центр ООС. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал члена мобильной пресс-группы Авдеевки Владимира Скоростецкого, опубликованный на facebook-странице ООС.

По словам старшего смены на блокпосту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, во время заступления на дежурство они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как стало известно военнослужащим, утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили личность совершившего преступление. Фотопортрет передали на военные блокпосты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский снайпер "снял" наемника РФ с расстояния 1647 метров, - Макар Следопыт. ВИДЕО

"Мы получили информацию от Нацполиции, - рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк. - Впоследствии человек, очень похожий на приметы, указанные в ориентировке, появился у блокпоста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города. В то же время, у нас есть ​​кодовая фраза, по которой весь личный состав готовится действовать по-боевому. Для того, чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись несколькими фразами. Субъект сообщил, что ждет попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого".

Выяснилось, что задержанный не проживал в Авдеевке. И если бы ему удалось покинуть пределы города, то, вероятно, это значительно усложнило работу правоохранительных органов по его розыску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ полчаса обстреливали позиции ВС у Красногоровки и выпустили две мины 120 мм у Гнутово, потерь нет, - штаб ООС

По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие Вооруженных сил Украины сработали очень оперативно и умело и заслуживают высокой оценки их действий командованием.

"Наши военнослужащие действовали четко, взвешенно и уверенно. Каждый из них - профессиональный воин, - говорит заместитель командира отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Самчук, - Лейтенант Дмитрий Куцуляк - боевой офицер, на фронте с 2015 года. Старший солдат Арсен Тарасян до службы в армии учился в Киевском университете внутренних дел и имеет специальное звание лейтенанта полиции. Старший солдат Виктор Самарский также хорошо подготовлен и инициативный военнослужащий. Командование нашей воинской части будет ходатайствовать перед командованием Объединенных сил о награждении этих военнослужащих.

Также читайте: В пункте пропуска "Станица Луганская" задержан член бандформирования, - Госпогранслужба







