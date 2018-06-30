 Потоп в Чернигове: затопленные улицы, "поплывший" асфальт и машины под водой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Под водой оказались улицы, которые традиционно затапливает из-за природных осадков затопило. Это и ул.Защитников Украины (бывшая Одинцова), Рокоссовского, Гончая и Алексеева.
В связи с ливнем сложилась сложная ситуация на объектах КП Черниговводоканал. Сейчас дождевые воды, попали в канализации, подтопления канализационные насосные станции. Затоплены приемные отделения КНС № 1, подтоплены КНС № 4 (Гомельское шоссе), №7 (ул. Орловская), № 16 (ул. Попова). Утечек канализационных стоков на поверхности не обнаружено. С некоторыми объектами отсутствует связь.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы, - сообщает КП Водоканал.
Черниговцы также сообщают о том, что в некоторых домах на ул.Рокоссовского пропал свет.
Спасатели перемещаются по некоторым улицам на лодках, освобождая из водного плена людей.
В районе "Электрона" в частном сектор поплыл асфальт.
Полностью затоплена автостоянка на ул. Небабы. Утонуло несколько десятков авто.
Напомним, в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 384 населенных пунктов в 10 областях Украины.