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 Потоп в Чернигове: затопленные улицы, "поплывший" асфальт и машины под водой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На опубликованных видео заметно, что многие улицы города полностью затопило водой. Уровень воды достиг такой высоты, что автомобили не могут проехать по дорогам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Под водой оказались улицы, которые традиционно затапливает из-за природных осадков затопило. Это и ул.Защитников Украины (бывшая Одинцова), Рокоссовского, Гончая и Алексеева.

В связи с ливнем сложилась сложная ситуация на объектах КП Черниговводоканал. Сейчас дождевые воды, попали в канализации, подтопления канализационные насосные станции. Затоплены приемные отделения КНС № 1, подтоплены КНС № 4 (Гомельское шоссе), №7 (ул. Орловская), № 16 (ул. Попова). Утечек канализационных стоков на поверхности не обнаружено. С некоторыми объектами отсутствует связь.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы, - сообщает КП Водоканал.

Черниговцы также сообщают о том, что в некоторых домах на ул.Рокоссовского пропал свет.

Спасатели перемещаются по некоторым улицам на лодках, освобождая из водного плена людей.

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В районе "Электрона" в частном сектор поплыл асфальт.

Потоп в Чернигове: затопленные улицы, поплывший асфальт и машины под водой 01
Потоп в Чернигове: затопленные улицы, поплывший асфальт и машины под водой 02

Полностью затоплена автостоянка на ул. Небабы. Утонуло несколько десятков авто.

Потоп в Чернигове: затопленные улицы, поплывший асфальт и машины под водой 03
Потоп в Чернигове: затопленные улицы, поплывший асфальт и машины под водой 04

Напомним, в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 384 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3074101
 
 
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