 Оккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями. ФОТО

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены бойцами 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
"Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", - добавил Штефан.
так)), точніше!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Тим більше, смерті цих шістьох нічого суттєво не змінять.
Наша сторона дуже ризикує, коли забирає вбитих, а потім віддає. Снайпери ворожої сторони не байдикують.
А новини не зовсім зрозумілі.
Та й жарти недоречні.
Дякую.
Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне Источник: https://censor.net.ua/p3074091
А флаг Украины будет в том же крыму намного скорее, чем мы себе даже можем представить.
Смерть ворогам !!
Слава Героям !
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Слава Україні ! Слава Воїнам !!!
Гоняют из пешеходных переходов и выходов из метро. И это правильно, переходы - не место для торговли. Есть рынки, туда идите и торгуйте.
Слава воїнам !!!
Пенсії по втраті годувальника у раші отримують родини загиблих військових та космонавтів. До 2015 року їхнє число зменшувалося, а у 2016 зросло на 70 тис. Як правило, через бюрократичну тяганину від моменту загибелі, до призначення пенсії проходить рік а то і більше, тоже поява 70 тис. отримувачів пенсій по втраті годувальника є наслідком загибелі у 2014-2015р відповідного числа військових. Де вони загинули - питання риторичне, на Донбасі.
Отже, попри воплі і соплі мух-зрадофіл, наша армія доволі ефективно утилізує ватників і втрати 2014-2015рр показали кацапам, що у них людей не вистачить, якщо воювати так, як вони воюють. Через це війна у нас набула позиційного характеру, і втрати 2016р можна оцінити в 10тис. Далі пішла Сирія, за рік, якщо дані по пенсіонерам кацапи не засекретять дізнаємося, скільки вони поклали там.
...такого, даже парашные дальнобои себе не позволяют! ...а тут дети... ...причём, немецкого разлива... ...причём, от немецких беженцев из совка и параши...
Не знаю, как будет по-немецки "то пиз@ец" -- но то оно и есть.
...не! -- ты сперва вот это, хоть на хоть любой, известный людям и народам язык, переведи...
-- потом и побазарим...*)
...сцуко, ещё один пугалкин мне объявился...
-- я всегда смеюсь, когда улыбаюсь...*)
#адекватна_відповідь #операція_ОС #ОС
...токо не "вафэшник"... ... -- ты спутал с валежником трошки... -- ну, не всем же жить в параше... *)
Админ не спит.