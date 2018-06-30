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Все про:боевик (16305) смерть (5071) флаг (629) Авдеевка (1518)

 Оккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями. ФОТО

В День Конституции Украины оккупанты под прикрытием огневых средств попытались устроить провокацию и снять украинский флаг на одной из позиций сил ООС в районе Авдеевки.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены бойцами 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", - добавил Штефан.

Оккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями 01

Оккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074091
 
   
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Окупанти бикують, йдуть у відкритий наступ, тобто відчувають свою повну безкарність - це результат слабкої роботи штабу ООС! Ми вже який місяць підряд чекаємо від штабу ООС активних дій, а бачимо тільки слабку очагову активність! Наєв поганий командир, не може організувати системну роботу по тиску на окупантів, щоб вони бігали і тримались за дупу двома руками, а не планували провокації на передовій! Ворог на передовій та в тилу має рахувати години до моменту своєї смерті, а не лізти знімати наші прапори!
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Суициидальное (деликвидное) поведение донбасят не имеет рационального объяснения.
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да там не только у "донбасят", но кацапсята столь же "СуициидальнЫ (деликвиднЫ)"... Вот им что, земли мало, что лезут во все щели как тараканы под дихлофосом??!.... Столько земли - живи, созидай и радуйся. Нет. Как кусок гнилья, растекаются и портят вокруг всё, до чего дотягиваются...
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Саме цікаве, що і в первинному випадку (піднятті прапора на о. Іводзіма, фото якого послужило ідеєю цій карикатурі), приймав участь українець - потомок українських емігрантів, Майкл Стренк...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Наконец-то за украинский флаг умирают не только патриоты, но и враги!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Не первый раз. На светлодарке хлопцы рассказывали, как оставляли заминированные украинские флаги в Дебальцево и как красиво кубанки в воздухе кружили.
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Ясиноватська об'їздна? Якщо так - то добре, дуже добре.. Довийожувались, юродиві?
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І стати як кацапи, без честі і моралі?
Тим більше, смерті цих шістьох нічого суттєво не змінять.
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Я видалив свій допис. Мені щомь не все зрозуміло. Хто забирав, як віддавали...
Наша сторона дуже ризикує, коли забирає вбитих, а потім віддає. Снайпери ворожої сторони не байдикують.
А новини не зовсім зрозумілі.
Та й жарти недоречні.
Дякую.
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помню в ДАпе наши тож великодушно отдавали кацапсинов , за шо сами потом поплатились ! нельзя быть великодушной с кацапсиной !
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Не стреляют, когда мертвых разбирают. Даже ордынцы.
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Щось не все зрозуміло. Хто під білим прапором?
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Під білим прапором , мабуть представники ОБСЄ, прибирають трупаків окупанта !
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ОБСЕ ни чего не делают, они только наблюдают и фиксируют.
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Група евакуацїї трупів орків.. Люди в білому..
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Наверно, все-таки это наша похоронная команда, т.к. в статье пишут:

Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне Источник: https://censor.net.ua/p3074091
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Там є спеціальний підрозділ з української сторони, який не входить до ЗСУ. Вони підбирають убитих і повертають тій чи іншій стороні.
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больше сдохнет орков ,быстрее развалится мацковия
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Звичайно, чим більше 200 в паРашу тим швидше буде зупинено війну.
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Не всегда, когда протягиваешь к чужому свои лапы, остается безнаказанным Оккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями - Цензор.НЕТ 3367
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Оккупант и агрессор пришёл на чужую землю что бы убивать, у него одна цель, а те кто там живет с украинскими паспортами и ходил на референдум, живет по закону чужой страны, пособничает врагу и убивает украинцев, кто они? Как их называть и что с ними делать, если не убивать.
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Нет как раз с орками все наоборот. Здесь царит полная гармония и единогласие в Украине - орков нужно мочить и чем больше, тем лучше. Мы можем иметь разногласия на методы управления в самой Украине , но мы все едины в том, что Украина - унитарное государство и война с рашкой должна закончится только победой Украины и никак иначе.
А флаг Украины будет в том же крыму намного скорее, чем мы себе даже можем представить.
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НА ПЕРЕГНОЙ КАЦАПО-ФАШИСТОВ!И ТОЛЬКО ТАК БУДЕТ!
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Разговор на рынке Калининский( Донецк) - Менты шманают бабушек,которые принесли продать с голодухи овощей со своего огорода. Що в Киеве,шо здесь...Одно и тоже ! Добились свободы,падлы !
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Где это на наших рынках шманают бабушек менты? Ты в своём уме?
Гоняют из пешеходных переходов и выходов из метро. И это правильно, переходы - не место для торговли. Есть рынки, туда идите и торгуйте.
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Мне больше "понравилась" фраза - "Менты шманают бабушек,которые принесли продать с голодухи овощей со своего огорода"... Окупанти під Авдіївкою хотіли зняти прапор України і поплатилися життями - Цензор.НЕТ 9460 .... - голодный пришел продавать еду.... Окупанти під Авдіївкою хотіли зняти прапор України і поплатилися життями - Цензор.НЕТ 9460.
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Читай внимательно.- Разговор бабушек из Донецка.Откуда я знаю,за что их менты поперли.Просто даже бабульки уже поняли,шо хорошего им в Донецке не светит.
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продають моркву чи укроп щоб купити хліба цукру ,після сплати жкх
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Шило вилазить з мішка!Окупанти під Авдіївкою хотіли зняти прапор України і поплатилися життями - Цензор.НЕТ 7349

Пенсії по втраті годувальника у раші отримують родини загиблих військових та космонавтів. До 2015 року їхнє число зменшувалося, а у 2016 зросло на 70 тис. Як правило, через бюрократичну тяганину від моменту загибелі, до призначення пенсії проходить рік а то і більше, тоже поява 70 тис. отримувачів пенсій по втраті годувальника є наслідком загибелі у 2014-2015р відповідного числа військових. Де вони загинули - питання риторичне, на Донбасі.
Отже, попри воплі і соплі мух-зрадофіл, наша армія доволі ефективно утилізує ватників і втрати 2014-2015рр показали кацапам, що у них людей не вистачить, якщо воювати так, як вони воюють. Через це війна у нас набула позиційного характеру, і втрати 2016р можна оцінити в 10тис. Далі пішла Сирія, за рік, якщо дані по пенсіонерам кацапи не засекретять дізнаємося, скільки вони поклали там.
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...я ж теперь на велике на работу езжу -- можно подробней оглянуться по пути... -- от вчера и оглянулся: немецкий ФаВэшник приличный, хоть и не новый, внутри два пацана, лет по 25 и над задними дверьми два парашных флага, с обеих сторон -- с гибридным пернатым на фоне...
...такого, даже парашные дальнобои себе не позволяют! ...а тут дети... ...причём, немецкого разлива... ...причём, от немецких беженцев из совка и параши...

Не знаю, как будет по-немецки "то пиз@ец" -- но то оно и есть.
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а теперь нормальной мовой напиши чтобы было понятно, я не дальнобойщик и не водила , из твоего поста понял только что два орка с рашистскими флагами, более ничего.... не всем же в стране меркель чалиться.....
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не всем же в стране меркель чалиться.....
...не! -- ты сперва вот это, хоть на хоть любой, известный людям и народам язык, переведи...

-- потом и побазарим...*)
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-- ты не писал -- ты писял... ...можешь ещё и покакать -- шо б не обосрался, когда встретимся.
...сцуко, ещё один пугалкин мне объявился...

-- я всегда смеюсь, когда улыбаюсь...*)
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не всем же жить в Германии - тем более знать тамошний слэнг эмигрантский. вафэшник это что vw?
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-- это ты угадал! -- маладец -- с первого же раза...
...токо не "вафэшник"... ... -- ты спутал с валежником трошки... -- ну, не всем же жить в параше... *)
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Жертвоприношение на день украинской Конституции.
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НА ПЕРЕГНОЙ КАЦАПО-ФАШИСТОВ И ТОЛЬКО ТАК!
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Быстро надо падлюк кацапский убирать.
Админ не спит.
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не погибших боевиков, а уничтоженных. пишите правильно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями. ФОТО
 
 
 
 
 
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