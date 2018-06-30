 Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал сообщества "Киев Оперативный".
Отмечается, что 22-летний парень решил пробежаться по патрульной машине, от чего у машины лопнуло лобовое стекло и вмялась крыша.
Один из полицейских погнался за парнем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот не прошел и 100 метров, вырвался и снова побежал к рынку. Задержать нарушителя помогли неравнодушные прохожие. На этот раз его вели уже двое полицейских, которые и посадили хулигана в патрульную машину.
На место прибыла следственно-оперативная группа, а также карета "скорой", которую вызвали для задержанного.
це був який фанат))) Бесарабського ринку!
а на шляху зустрілася паліцейська) машина - це фатум!
Для початку виховних бесід з ними цього достатньо.
Всіх бажаючих долучитися до процессу ласкаво запрошуємо
Дешевле было добить дебила.
---
Это самое смешное в этой истории.