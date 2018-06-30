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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16099) хулиганство (232) патрульная полиция (1119)

 Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю. ВИДЕО+ФОТО

В самом центре Киева - на Крещатике, напротив ЦУМа - полицейские со второй попытки задержали дерзкого парня, который пробежался по патрульной машине, разбив лобовое стекло и повредив крышу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал сообщества "Киев Оперативный".

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Отмечается, что 22-летний парень решил пробежаться по патрульной машине, от чего у машины лопнуло лобовое стекло и вмялась крыша.

Один из полицейских погнался за парнем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот не прошел и 100 метров, вырвался и снова побежал к рынку. Задержать нарушителя помогли неравнодушные прохожие. На этот раз его вели уже двое полицейских, которые и посадили хулигана в патрульную машину.

На место прибыла следственно-оперативная группа, а также карета "скорой", которую вызвали для задержанного.

Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю 01
Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074087
 
   
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со второй попітки - это мощно
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"Один из полицейских погнался за парнем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот не прошел и 100 метров, вырвался и снова побежал к рынку.Источник:https://censor.net.ua/p3074087"
це був який фанат))) Бесарабського ринку! Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю - Цензор.НЕТ 8895
а на шляху зустрілася паліцейська) машина - це фатум! Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю - Цензор.НЕТ 2408
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"Арена" - Бессарабка это центр зла Киева )) - абсолютно каждый день там ято-то нехорошее происходит
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І сміх і гріх.. Не все ж поліціянтам самим бити свої "Приуси", громадяни теж хочуть до цього долучитися.. А якщо серйозно - то перечитайте перший абзац, та виправіть.. Потрібно вже Цензору переходити на українську мову, всі інші мови - з запізненням в часі..
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у Цензора хоть есть свои корреспонденты? Сидят в комнатушке 20м.кв. и юзают по всем сайтам.
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Не вірю що скло побив. Мабудь раніш репнуте було.
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Вчора о 02.15 до чергової частини Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що двоє підлітків справляли природні потреби на пам'ятник "Героям Небесної сотні".
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Канікули... Нема чого робити, і до війська ще не час. Невже штрафом відкупляться або суворим попередженням - і ніхто цим підліткам по пиці не дасть?
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Уже взяли гандонов. https://www.0462.ua/news/2083800
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і таки ж вони нахабні коли роблять гадощь, і таки ж вони гідотні і пискляві, коли їх зловлять и притягують до відповідальності.
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Добре, що фото надрукували і місце навчання.

Для початку виховних бесід з ними цього достатньо.

Всіх бажаючих долучитися до процессу ласкаво запрошуємо
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За останні півдоби це вже третій. У цих хлопаків флеш-моб такий або що? Чи естафета у працівників редакцій, які випускають добірки застарілих новин?
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Правильно в народе говорили - "Не всех дураков война убила". Интересно, а кто-то из пользователей "ЦН" готов на подобную шизриду?
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И опять возле "Арены" - Бессарабки.. там пост 24 часа в сутки должен быть.
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Опасный преступник, можно все разбитые приусы на него списать.
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Цей недоумок мабудь довго сидів у в контакті та його завконтачило та перемкнуло.
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Ні! Мабуть обіжрався перепелиних яєць і біг до ломбарду ;дешева готівка;.
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Боронь Боже за таке стріляти . Просто на перший раз оштрафувати на суму вартості автомобіля . Наступного разу - на суму вартості 2-х авто і так далі . Гроші творитимуть дива , а суспільству буде весело і прікольно . І все це - коштом дибіла .👍😎
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пора наводить порядок! пьяный за рулем-конфискация авто и пожизненное лишение прав. езда без прав(без курсов и экзамена) -конфискация авто и 5 лет колонии безальтернативно, без возможности получить права в будущем. дтп в алкогольном опьянении- лишение прав пожизненно и 10 лет. сбил пьяный человека насмерть -пожизненно. иначе быдло на дорогах не победить.
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Это шо - новый квест? Или народец в карты продулся...
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"Отмечается, что 22-летний имбецил решил пробежаться по патрульной машине, от чего у машины лопнуло лобовое стекло и вмялась крыша" --- 100 плетей ему прям возле бесарабки и пусть бежит дальше )
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значится так, прописываю этому бегуну сеансы лечения. Утром натощак в течении 20 мин. лечить высоким напряжением, примерно 10 тыс. вольт, но малым током. В обед повторить процедуру, но уже применять к больному 50 тыс. вольт, сеанс на 30 мин. Под вечер, пройтись больному берцами по ребрам, после чего электрошоковая терапия, на 1 час и 100 тыс. вольт. Если через неделю пациент будет проявлять резвость, повторить курс лечения.
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Побегал на пару лет.повезет если условно
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пусть папа з мамой за машинку платят а бегуна в АТО мозги проветрить, видно застоялся парнишка в стойле....
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А скорую ему зачем вызвали,захэкався когда бегал?
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А зачем ему скорая?
Дешевле было добить дебила.
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Добіть ніззя . Тоді грошів не буде . Так не цікаво .😁
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Один из полицейских погнался за парнем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот не прошел и 100 метров, вырвался и снова побежал к рынку.

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Это самое смешное в этой истории.
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Дайте мне его сюда этого дегенерата . я его буду бить каждый день утюгом по голове . пока не вобью в голову правила поведения .
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Мабуть машина стояла не там где надо.Було принято решение её увести.Способ оригинальный.Короче план перехват сошёл на нет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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