 Разбил лобовое стекло и повредил крышу: на Крещатике задержали бегуна по патрульному автомобилю. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал сообщества "Киев Оперативный".

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Отмечается, что 22-летний парень решил пробежаться по патрульной машине, от чего у машины лопнуло лобовое стекло и вмялась крыша.

Один из полицейских погнался за парнем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот не прошел и 100 метров, вырвался и снова побежал к рынку. Задержать нарушителя помогли неравнодушные прохожие. На этот раз его вели уже двое полицейских, которые и посадили хулигана в патрульную машину.

На место прибыла следственно-оперативная группа, а также карета "скорой", которую вызвали для задержанного.



