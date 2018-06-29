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Все про:побег (259) Нацполиция (7708) Полтавщина (426)

 Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи. ФОТО

Правоохранители задержали трех сообщников Суржана, которые 27 июня, около 12:00, помогли осужденному сбежать из административного здания Миргородского суда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отдел коммуникации полиции Полтавщины

В сообщении отмечается: "Напомним, что 40-летний Суржан Виталий Александрович, житель Луганской области, ранее судимый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 257 (Бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Среди задержанных: водитель, находившийся за рулем автомобиля; женщина, которая передала оружие беглецу; и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника.

Всем трем сообщено о подозрении. Апелляционным судом Полтавской области задержанным избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опасный преступник Суржан сбежал из зала суда в Миргороде, - Нацполиция. ФОТО

Поиски преступника Виталия Суржана продолжаются! Преступник был одет: серый спортивный костюм с капюшоном, бейсболка черного цвета. Рост - 195 см.

Особые приметы - татуировка в виде двух котов (на грудной клетке), Будды (на левом плече) и крест (на спине).

Происм прощения у жителей и гостей области за временные неудобства и призываем тесно сотрудничать с полицией и немедленно сообщать информацию, которая поможет задержать "беглеца".

Объявлено вознаграждение за ценную информацию - 50 тысяч гривен! Конфиденциальность гарантирована!"

Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи 01
Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074051
 
 
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а что за киска то сбежала, по тексту понел -сепарская, а это значит в Полтаве много с ватными мозгами и чёрной душой.
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ну и что ты там "понел" ? это мудило житель Луганской области . судили в Миргороде . при чем тут Полтава ? абы шось ляпнуть
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Круто, что задержали - значит, не зря шманают всех. В Полтаве с начала недели вооруженные патрули на всех выездах + въездах ко всем смт. и райцентрам, что рядом. Все машины останавливают, ищут этого чувака - трижды за день машину досматривали
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"Наколка с котом является графическим изображением аббревиатуры КОТ, которая расшифровывается как «Коренной Обитатель Тюрьмы». Традиционно наносится на рецидивистов с множественными ходками на зону. Кот был избран из-за особой привязанности этого животного к дому."(с)
О, как! А у него- аж два кота! При этом, который у сердца- кажись в цилиндре. Что также имеет значение. Слава Богу, для меня- никакого значения. Потому- и описывать не надо.
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наколка с котом является графическим изображением аббревиатуры КОТ, которая расшифровывается как «Коренной Обитатель Тюрьмы». Традиционно наносится на рецидивистов с множественными ходками на зону. Кот был избран из-за особой привязанности этого животного к дому. Чтобы подчеркнуть свою обжитость в колонии, под наколку часто добавляют надпись вроде «Я снова дома». Кот с ключами отличает бывалого вора-домушника, который чувствует себя как дома в чужих квартирах.
Часто котов накалывают карманники. Распространенными являются также наколки-перстни с головой этого животного. Раньше ворам иногда насильно изображали бантик на шее наколотого кота. Таким образом отмечали тех, кто работал информатором для правоохранительных органов, то есть был «повязан ментами» и завязал на рукаве повязку стукача. Со временем этот обычай забылся, и в наше время воры украшают своих котов бантами просто для красоты.
Фигурку кота часто дополняют соответствующей аббревиатурой. При этом КОТ расшифровывается еще и как «Кто Отогреет Тоску» и «Как Одному Трудно». Часто заключенные наносят тату в виде похожих на кота тигров. Такая наколка расшифровывается как непримиримое отношение к власти. Тигра может накалывать большинство заключенных с большим послужным списком.
Крест на спине - человек «сам несущий свой крест». Тату означает, что человек не согласен соответствовать ожиданиям и стереотипам других людей. Он сам выбирает свою судьбу и отвечает за свой выбор.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи. ФОТО
 
 
 
 
 
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