 Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отдел коммуникации полиции Полтавщины
В сообщении отмечается: "Напомним, что 40-летний Суржан Виталий Александрович, житель Луганской области, ранее судимый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 257 (Бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Среди задержанных: водитель, находившийся за рулем автомобиля; женщина, которая передала оружие беглецу; и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника.
Всем трем сообщено о подозрении. Апелляционным судом Полтавской области задержанным избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.
Поиски преступника Виталия Суржана продолжаются! Преступник был одет: серый спортивный костюм с капюшоном, бейсболка черного цвета. Рост - 195 см.
Особые приметы - татуировка в виде двух котов (на грудной клетке), Будды (на левом плече) и крест (на спине).
Происм прощения у жителей и гостей области за временные неудобства и призываем тесно сотрудничать с полицией и немедленно сообщать информацию, которая поможет задержать "беглеца".
Объявлено вознаграждение за ценную информацию - 50 тысяч гривен! Конфиденциальность гарантирована!"
О, как! А у него- аж два кота! При этом, который у сердца- кажись в цилиндре. Что также имеет значение. Слава Богу, для меня- никакого значения. Потому- и описывать не надо.
Часто котов накалывают карманники. Распространенными являются также наколки-перстни с головой этого животного. Раньше ворам иногда насильно изображали бантик на шее наколотого кота. Таким образом отмечали тех, кто работал информатором для правоохранительных органов, то есть был «повязан ментами» и завязал на рукаве повязку стукача. Со временем этот обычай забылся, и в наше время воры украшают своих котов бантами просто для красоты.
Фигурку кота часто дополняют соответствующей аббревиатурой. При этом КОТ расшифровывается еще и как «Кто Отогреет Тоску» и «Как Одному Трудно». Часто заключенные наносят тату в виде похожих на кота тигров. Такая наколка расшифровывается как непримиримое отношение к власти. Тигра может накалывать большинство заключенных с большим послужным списком.
Крест на спине - человек «сам несущий свой крест». Тату означает, что человек не согласен соответствовать ожиданиям и стереотипам других людей. Он сам выбирает свою судьбу и отвечает за свой выбор.