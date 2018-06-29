 Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отдел коммуникации полиции Полтавщины

В сообщении отмечается: "Напомним, что 40-летний Суржан Виталий Александрович, житель Луганской области, ранее судимый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 257 (Бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Среди задержанных: водитель, находившийся за рулем автомобиля; женщина, которая передала оружие беглецу; и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника.

Всем трем сообщено о подозрении. Апелляционным судом Полтавской области задержанным избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

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Поиски преступника Виталия Суржана продолжаются! Преступник был одет: серый спортивный костюм с капюшоном, бейсболка черного цвета. Рост - 195 см.

Особые приметы - татуировка в виде двух котов (на грудной клетке), Будды (на левом плече) и крест (на спине).

Происм прощения у жителей и гостей области за временные неудобства и призываем тесно сотрудничать с полицией и немедленно сообщать информацию, которая поможет задержать "беглеца".

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