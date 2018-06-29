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 Погибшего украинского воина Андрея Волоса похоронят 1 июля на Волыни. ФОТО

В воскресенье, 1 июля, в селе Омельне Киверцевского района Волынской области состоится прощание с Андреем Александровичем Волосом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает официальный сайт Киверцевской РГА.

Андрей Александрович Волос, 1995 года рождения, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады, погиб 28 июня утром в районе поселка городского типа Пивденне (недалеко оккупированной Горловки) от тяжелого ранения, полученного во время боя с ДРГ наемников РФ, которая подошла к нашим позициям под прикрытием плотного артиллерийского и минометного обстрелов.

После прощания похоронят Героя на сельском кладбище. У него остались больная мать и беременная жена".

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Погибшего украинского воина Андрея Волоса похоронят 1 июля на Волыни 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3074050
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшего украинского воина Андрея Волоса похоронят 1 июля на Волыни. ФОТО
 
 
 
 
 
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