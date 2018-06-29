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 Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии - трое детей госпитализированы. ФОТО

В Румынии автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети - попал в ДТП недалеко от н.п. Михаил-Когэлничану в округе Констанца. В результате аварии трое детей госпитализированы

Как сообщает местное издание Mediafax.ro со ссылкой на данные медиков, травмы получили девушки 10, 13 и 14 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ.

Остальных пассажиров автобуса, которые не нуждались в госпитализации, отправили в Михаил-Когэлничану.

Заначаеться, что пассажиры возвращались в Украину из Болгарии.

По данным полиции, причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины, в результате чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся. В отношении водителя ведутся следственные действия и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Румынии

Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии - трое детей госпитализированы 01
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии - трое детей госпитализированы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074048
 
 
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А в Европе при перевозке людей нужны два водителя и детей ночью не возят.
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Гонка за баблом, до той Констанцы с любой морской точки Болгарии фигня ехать, значит автобус выехал после обеда, возможно водитель и не поспал толком.
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Болгарские автобусы выезжают утром,в основном из Бургаса.Пока по дороге соберут всех,проедут по серпантинам и отстоят таможню-уже вечером въезжают в Румынию.
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Возят аж бегом.Не раз ездил автобусами в ЕС,детей было много и никто никого не заставлял ждать до утра.Два водителя нужны и в Украине,если больше определенного количества км ехать.Но один может спать,например-а второй гаву поймал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии - трое детей госпитализированы. ФОТО
 
 
 
 
 
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