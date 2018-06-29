 Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии - трое детей госпитализированы. ФОТО

Как сообщает местное издание Mediafax.ro со ссылкой на данные медиков, травмы получили девушки 10, 13 и 14 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ.

Остальных пассажиров автобуса, которые не нуждались в госпитализации, отправили в Михаил-Когэлничану.

Заначаеться, что пассажиры возвращались в Украину из Болгарии.

По данным полиции, причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины, в результате чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся. В отношении водителя ведутся следственные действия и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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