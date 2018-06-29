 "Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая", - Фацевич. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департамент коммуникации Национальной полиции Украины
По его словам, опыт прошлых лет показал, что во время посевных работ проблем у фермерских хозяйств не возникает. Однако, во время сбора урожая полиция сталкивается с попытками рейдерских захватов.
"Наша основная задача - сделать так, чтобы собрал урожай фермер, который его посадил. После этого все хозяйственные споры должны решаться в установленном законом порядке, а именно путем обращения в суд. И это будет правильной позицией полиции как органа исполнительной власти, принципиальной и законной", - отметил Александр Фацевич.
Руководитель полиции превенции отметил необходимость проведения разъяснительной работы с фермерскими хозяйствами о заключении договоров с полицией охраны по обеспечению охраны сельскохозяйственных угодий и объектов аграрных предприятий.
"Такой формат сотрудничества с фермерами, как частными, так и крупными аграриями, позволит полицейским своевременно отреагировать на любые незаконные посягательства рейдеров", - отметил Александр Фацевич.
По словам заместителя Председателя Нацполиции, полицейское присутствие есть не в каждом селе и поселке. Поэтому полиция охраны разработает единую дислокацию сил реагирования на вызовы при осуществлении охраны.
"В случае обращения фермеров о незаконных действиях по вызову в первую очередь прибудет тот наряд, который находится рядом. Независимо от того, будет ли это полиция охраны, ГРПП или наряд патрульной полиции", - подчеркнул он.
Также глава полиции превенции поставил задачу в каждом регионе руководителям подразделений превенции инициировать заседание оперативных штабов, созданных при областных государственных администрациях по противодействию рейдерским захватом в аграрном секторе.
Реформировали говорите?
соевые-ату меня за посты против вашего голимого идола...)))
А за что тогда полиция деньги получает?
Источник:https://censor.net.ua/p3074045
Вы балабол и брехун. Так как не дадите ссылку на этот мифический план.
А шо с планом на 1 срок? И почему он не выполнен?
Что мешает Презику не выполнить и 'новый' план.
Во всех рейдерских атаках - менты на стороне рейдеров. И только приезд тв их как-то тормозит.
ЯКЩО ТИ СЬОГОДНІ ВЛАСНИК БІЗНЕСУ, ТО НЕ ФАКТ ЩО ЗАВТРА ТИ ІМ ЗАЛИШИШСЯ?
https://pravogarant.com.ua/uk/publications/vitaiemo-mi-novi-vlasniki-vashogo-biznesu/