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Все про:Нацполиция (7708) рейдерство (743) урожай (166) фермер (62) Фацевич (41)

 "Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая", - Фацевич. ФОТО

О такой позиции руководства Нацполиции сегодня, 29 июня, во время видеоселекторного совещания с руководителями полиции превенции территориальных подразделений сообщил заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  Департамент коммуникации Национальной полиции Украины

По его словам, опыт прошлых лет показал, что во время посевных работ проблем у фермерских хозяйств не возникает. Однако, во время сбора урожая полиция сталкивается с попытками рейдерских захватов.

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"Наша основная задача - сделать так, чтобы собрал урожай фермер, который его посадил. После этого все хозяйственные споры должны решаться в установленном законом порядке, а именно путем обращения в суд. И это будет правильной позицией полиции как органа исполнительной власти, принципиальной и законной", - отметил Александр Фацевич.

Руководитель полиции превенции отметил необходимость проведения разъяснительной работы с фермерскими хозяйствами о заключении договоров с полицией охраны по обеспечению охраны сельскохозяйственных угодий и объектов аграрных предприятий.

"Такой формат сотрудничества с фермерами, как частными, так и крупными аграриями, позволит полицейским своевременно отреагировать на любые незаконные посягательства рейдеров", - отметил Александр Фацевич.

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По словам заместителя Председателя Нацполиции, полицейское присутствие есть не в каждом селе и поселке. Поэтому полиция охраны разработает единую дислокацию сил реагирования на вызовы при осуществлении охраны.

"В случае обращения фермеров о незаконных действиях по вызову в первую очередь прибудет тот наряд, который находится рядом. Независимо от того, будет ли это полиция охраны, ГРПП или наряд патрульной полиции", - подчеркнул он.

Также глава полиции превенции поставил задачу в каждом регионе руководителям подразделений превенции инициировать заседание оперативных штабов, созданных при областных государственных администрациях по противодействию рейдерским захватом в аграрном секторе.

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Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая, - Фацевич 01
Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая, - Фацевич 02
Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая, - Фацевич 03
Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая, - Фацевич 04

Источник: https://censor.net.ua/p3074045
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Полный бред . - Если вы чиновники знаете рейдэров так они уже должны быть арестованы и сроки мотать
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все зависит от полноты налитого стакана...от и совещаются, кто рейдер, а кто нет)))
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выплавленную сталь и надоенное молоко тоже так воруют???)))
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Повестка дня у мусоров на пятом году после Майдана и начала войны....вперёд в прошлое ?
Реформировали говорите?
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ну да..., полиция не допустит, а возглавит...)))
соевые-ату меня за посты против вашего голимого идола...)))
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о заключении договоров с полицией охраны по обеспечению охраны сельскохозяйственных угодий и объектов аграрных предприятий.
А за что тогда полиция деньги получает?
Источник:https://censor.net.ua/p3074045
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Президент Порошенко стоит на страже интересов фермеров и малого бизнеса в Украине.
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Четыре года у власти. Кака было така есть. Все тоже, и все теже. Рейдерство как процветало, так и процветает.
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Четыре года в масштабах Вселенной вообще не срок. Главное, что президент Порошенко не испугался принять Украину не до конца разворованную шайкой Януковича. И у него есть хороший план на второй срок. А хороший план дорогого стоит.
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А четыре года в мастабах твоей жизни? Не срок? У него и на первый срок был план. Только почему-то из этого плана только безвиз и получился.
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И где его можно почитать?
Вы балабол и брехун. Так как не дадите ссылку на этот мифический план.
А шо с планом на 1 срок? И почему он не выполнен?
Что мешает Презику не выполнить и 'новый' план.
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Рейдеры действуют в рамках закона, по подложным решениям судов. Это же не новость для авакова, как захватывать предприятия, забирать урожаи, обычная практика для Украины.
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Вы забыли сказать, что без крыши у ментов, исполнительной, СБУ и прокурорских, у них даже с решениями судов них - на не выходило б.
Во всех рейдерских атаках - менты на стороне рейдеров. И только приезд тв их как-то тормозит.
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Как можно действовать в рамках закона по подложным решениям, что само по себе уже за пределами законности? Вы сами-то понимаете, что говорите? Потерянное поколение, ведущее всех нас в пропасть беззакония и самоуничтожения. Видимо, один из элементов гибридной экспансии московской кремляди.
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Рейдерів можна ж знищувати з гелікоптерів прямо в полі . Тоді цей вид злочину стане менш привабливий . Це ж логічно .
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Расстреляйте, один раз, рейдеров, прямо в поле, и на этом все закончится.
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Скоро народ так и сделает. Бязабразия, будет кричать наша власть, самасуд... Так не доводите, оффшорники.
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И знаете, наверное вы правы. То что я видел в прошлом-позапрошлом году - не поддается описанию. Да, некоторые арендаторы берут в долг и отдавать не очень спешат, но силовой отъем собранного урожая.... , это что-то неописуемое.
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ЩО ТАКЕ РЕЙДЕРСТВО?

ЯКЩО ТИ СЬОГОДНІ ВЛАСНИК БІЗНЕСУ, ТО НЕ ФАКТ ЩО ЗАВТРА ТИ ІМ ЗАЛИШИШСЯ?

https://pravogarant.com.ua/uk/publications/vitaiemo-mi-novi-vlasniki-vashogo-biznesu/
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Дайте возможность психически адекватным и законопослушным гражданам, способным созидать, самостоятельно защищать СВОЕ путем применения оружия и рейдеры рассосутся сами собой. После отстрела некоторого количества особенно упоротых уж точно.
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Я вообще плохо понимаю, как в современном демократическом государстве, декларирующем в основе своего уклада приоритет закона, могут безнаказанно существовать рейдеры и лоббисты.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая", - Фацевич. ФОТО
 
 
 
 
 
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