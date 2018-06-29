 "Полиция не допустит захвата рейдерами выращенного урожая", - Фацевич. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департамент коммуникации Национальной полиции Украины

По его словам, опыт прошлых лет показал, что во время посевных работ проблем у фермерских хозяйств не возникает. Однако, во время сбора урожая полиция сталкивается с попытками рейдерских захватов.

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"Наша основная задача - сделать так, чтобы собрал урожай фермер, который его посадил. После этого все хозяйственные споры должны решаться в установленном законом порядке, а именно путем обращения в суд. И это будет правильной позицией полиции как органа исполнительной власти, принципиальной и законной", - отметил Александр Фацевич.

Руководитель полиции превенции отметил необходимость проведения разъяснительной работы с фермерскими хозяйствами о заключении договоров с полицией охраны по обеспечению охраны сельскохозяйственных угодий и объектов аграрных предприятий.

"Такой формат сотрудничества с фермерами, как частными, так и крупными аграриями, позволит полицейским своевременно отреагировать на любые незаконные посягательства рейдеров", - отметил Александр Фацевич.

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По словам заместителя Председателя Нацполиции, полицейское присутствие есть не в каждом селе и поселке. Поэтому полиция охраны разработает единую дислокацию сил реагирования на вызовы при осуществлении охраны.

"В случае обращения фермеров о незаконных действиях по вызову в первую очередь прибудет тот наряд, который находится рядом. Независимо от того, будет ли это полиция охраны, ГРПП или наряд патрульной полиции", - подчеркнул он.

Также глава полиции превенции поставил задачу в каждом регионе руководителям подразделений превенции инициировать заседание оперативных штабов, созданных при областных государственных администрациях по противодействию рейдерским захватом в аграрном секторе.

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