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 Фоторепортаж
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 Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ну шо?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Вакарчуку: "Если ты и я - это "мы". А если "мы", то это всех". ВИДЕО

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Для кричавших "Крымнаш"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Марионетки русского мира

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Для фермеров Донбасса

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Сидите дома и не мешайтесь под ногами!

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Сама видела...

Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Судейский саботаж

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3074034
 
 
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а коли в Україні богоізбгана влада буде платити кожному українцю процент за
продане за кордон зерно?
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В Украине и все ископаемые есть, но они все уходят за бугор за копейки.
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Зерно треба виростити, вложити в нього гроші та працю. А за те, що фермери вирощують на землях селян платиться орендна плата. Зараз десь близько 200 баксів за гектар в рік. Це тільки за те, що фермери користуються землею селян. Якщо селянин має, скажімо 3 - 4 гектари паю він отримує близько 15000 грн в рік.
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я знову ж, в 2140-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Голос Мордора‏ @spacelofdrock 2 ч.2 часа назад

На биеннале в Кёльне представлена скульптура ,,счастливая россиянка собирает бесплатный валежник''.

Маріонетки "русского мира", добриво для фермерів Донбасу, суддівський саботаж. - Цензор.НЕТ 8793
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Понравилась фотожаба за 11 мальчиков в трусиках. 5 баллов по четырёхбальной системе.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМарионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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