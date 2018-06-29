 Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Ну шо?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Вакарчуку: "Если ты и я - это "мы". А если "мы", то это всех". ВИДЕО
Для кричавших "Крымнаш"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти
Марионетки русского мира
Для фермеров Донбасса
Сидите дома и не мешайтесь под ногами!
Сама видела...
Судейский саботаж
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продане за кордон зерно?
На биеннале в Кёльне представлена скульптура ,,счастливая россиянка собирает бесплатный валежник''.