 Марионетки русского мира, удобрение для фермеров Донбасса, судейский саботаж. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Ну шо?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Вакарчуку: "Если ты и я - это "мы". А если "мы", то это всех". ВИДЕО

Для кричавших "Крымнаш"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти

Марионетки русского мира

Для фермеров Донбасса

Сидите дома и не мешайтесь под ногами!

Сама видела...

Судейский саботаж

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