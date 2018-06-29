 Российским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию грамоты прислали читатели издания "Екатеринбург онлайн".

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В управлении образования Серовского городского округа, где находится школа, возложили ответственность за случившееся на классного руководителя. Она скачала грамоту из интернета, не обратив внимания на символику Украины. После того, как ошибку заметили, детям выдали грамоты с российским флагом.

По словам начальника управления Александра Колганова, учитель получит дисциплинарное взыскание.

Стоит отметить тот факт, что несмотря на невнимательность учителя, на грамоте также стоят подписи директора школы и классного руководителя.

Напомним, ранее грамоту с символикой Украины выдали в одной из школ российского Уссурийска.