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Все про:герб (64) награда (1064) Россия (69778) школа (1702)

 Российским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины. ФОТО

В школе № 22 города Серов Свердловской области ученикам 11 класса вручили грамоты с украинской символикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию грамоты прислали читатели издания "Екатеринбург онлайн".

Смотрите также: "Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой. ВИДЕО

Российским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины 01

В управлении образования Серовского городского округа, где находится школа, возложили ответственность за случившееся на классного руководителя. Она скачала грамоту из интернета, не обратив внимания на символику Украины. После того, как ошибку заметили, детям выдали грамоты с российским флагом.

По словам начальника управления Александра Колганова, учитель получит дисциплинарное взыскание.

Стоит отметить тот факт, что несмотря на невнимательность учителя, на грамоте также стоят подписи директора школы и классного руководителя. 

Напомним, ранее грамоту с символикой Украины выдали в одной из школ российского Уссурийска.

Источник: https://censor.net.ua/p3074029
 
   
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Как это объяснить ? И как объяснить тех шутников,кто нацистских солдат и летчиков на плакаты про войнушку лепит ))
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1е происки хунты Российским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины - Цензор.НЕТ 8353 2 е тупость лаптеногих слапатоедов Российским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины - Цензор.НЕТ 6447 3е муж директора намарадёрил в Луганске или Донецке Российским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины - Цензор.НЕТ 6447
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А мне текст этой "грамоты" понравился: "Награждается всем за всё хорошое везде вокруг и вообще"
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зачем объяснять ? ввести войска в Свердловскую область, для защиты украинских школьников, получивших эти грамоты ))))
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Свердловскую область давно нужно освободить от московских карателей,которые отобрали у детей украинские грамоты
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А другой половине - китайские? Граница пройдет по Уралу, правильно.
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чем их трезубец Князя Владимира не устраивает?
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Тем ,что пригвоздит кацапского Змея Горыныча ))
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кАроче... Рассеяне - Слава Украине.. привыкайте...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРоссийским школьникам снова выдали грамоты с флагом и гербом Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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