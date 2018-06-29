 Воина Артура Федосенко, убитого снайпером оккупантов под Марьинкой, похоронили в Кропивницком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zpu.kr.ua.

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Воин погиб в результате смертельного ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Провести героя в последний путь пришли его родные, друзья, побратимы, представители городской и областной власти, рядовые горожане.

Епископ Кропивницкий и Головaновский Мaрк отслужил панихиду по погибшему. Он призвал собравшихся помнить каждого героя и быть бесконечно благодарными им за цену, которую они заплатили за мирное небо над Украиной.





