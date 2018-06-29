 Воина Артура Федосенко, убитого снайпером оккупантов под Марьинкой, похоронили в Кропивницком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zpu.kr.ua.
Воин погиб в результате смертельного ранения, нанесенного вражеским снайпером.
Провести героя в последний путь пришли его родные, друзья, побратимы, представители городской и областной власти, рядовые горожане.
Епископ Кропивницкий и Головaновский Мaрк отслужил панихиду по погибшему. Он призвал собравшихся помнить каждого героя и быть бесконечно благодарными им за цену, которую они заплатили за мирное небо над Украиной.
Земля пухом..
Что еще... Нужно - ЗАПРЕЩАТЬ, ЗАПРЕТИТЬ - снайперов с двух сторон. Не по людски это и не по человечески. Все не по человечески, но хотя бы это.