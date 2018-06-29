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 Воина Артура Федосенко, убитого снайпером оккупантов под Марьинкой, похоронили в Кропивницком. ФОТО

Сегодня, 29 июня, в Кропивницком состоялось прощание с погибшим 26 июня в районе Марьинки Донецкой области Артуром Владимировичем Федосенко, 1971 года рождения, старшим солдатом, водителем-электриком радиопеленгаторного пункта радиотехнического центра узла связи в/ч А1469 ВС ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zpu.kr.ua.

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Воин погиб в результате смертельного ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Провести героя в последний путь пришли его родные, друзья, побратимы, представители городской и областной власти, рядовые горожане.

Епископ Кропивницкий и Головaновский Мaрк отслужил панихиду по погибшему. Он призвал собравшихся помнить каждого героя и быть бесконечно благодарными им за цену, которую они заплатили за мирное небо над Украиной.

Воина Артура Федосенко, убитого снайпером оккупантов под Марьинкой, похоронили в Кропивницком 01
Воина Артура Федосенко, убитого снайпером оккупантов под Марьинкой, похоронили в Кропивницком 02
Воина Артура Федосенко, убитого снайпером оккупантов под Марьинкой, похоронили в Кропивницком 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074010
 
 
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А снайпери є з росії, Сербії і можливо із Вірменії. Земля пухом воїну.
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Давайте не забывать этих ребят и всё "доброе" что нам принесли наши русские "братья"!
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Память Герою! Соболезнования родственникам! Дай Бог Ребятам отомстить и без жертв. Всем после Победы домой живыми. здоровыми.
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Земля пухом этому человеку и соболезнование родным.

Что еще... Нужно - ЗАПРЕЩАТЬ, ЗАПРЕТИТЬ - снайперов с двух сторон. Не по людски это и не по человечески. Все не по человечески, но хотя бы это.
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