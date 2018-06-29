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 Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу "нанизал" автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб. ФОТОрепортаж

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. В результате пассажир погиб на месте, водителя в срочном порядке госпитализировали. На месте работали полиция, скорая и СОГ", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж

Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу нанизал автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб 01
Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу нанизал автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб 02
Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу нанизал автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб 03
Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу нанизал автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб 04
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу нанизал автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб 05

Источник: https://censor.net.ua/p3074006
 
 
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Ланос был на евробляхах, это 100%
Ну не попадают авто на укр номерах в дтп, только евробляхи...
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сьогодні бачила як водій на бусику з євробляхами перетнув подвійну полосу в центрі міста
але поліція його швидко зупинила, не проїхав і 50 м.
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Он ехал с прицепом - чудовищная инерция. Чувак в школе физику прогулял.
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Просто он медленно ехал, надо было чутка быстрее !
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Балка точно в голову пошла. Аннушка разлила масло?
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У нас не відбійники, а пародія. Вони по ідеї мають захищати. Не було б відбійника - був би шанс у пасажира.
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Якшо б не гнав на цьому некерованому кориті то б нічого і не сталось, вибираючи швидкісний режим треба враховувати і на чому їдеш
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не согласен насчет "неуправляемого корыта". все там управляемо. прокладка и стечение обстоятельств
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Вот тока на машинку-то гнать не надо! Машинка отлично управляется. Просто когда цепляешь за легковуху прицеп сопоставимой с ней массы, ехать нужно осторожней, чем ёжики еб***я.
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отбойники не могут быть непрерывными из-за физики (температурные деформации). Поэтому они состоят из полос определенной длины. Между ними зазор несколько см. Если машина влетает в этот зазор - все....
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Мені здається, що відбійник все одно мав би скластись, чи розірватись «правильно». Хоч я і не спеціаліст, але вона якось непродумано, якщо відбійник вбиває.
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Отбойник для того, чтобы отбивать, а не складываться.
Возможно, у него была неправильная конструкция.
Хотя, какая там конструкция?
Закопали, приварили, покрасили и готово.
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Есть технология в развитых странах - упругий отбойник. но далеко не везде. там сама полоса непрерывная. Но это не исключает случаев ее разрыва и нанизания

https://k-poli.livejournal.com/2258655.html
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Вообще полосы отбойника внахлест должны идти и по ходу движения. Нанизаться можно при ударе об отбойник встречки, а не об отбойник со своей стороны

На фото видно, что нахлест есть и в правильном направлении, возможно в том месте отбойник уже был поврежден
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Нема там "зазорів", бо з'єднуються фрагменти відбійника внапуск. Для компенсації температурних деформацій отвори під болти не круглі, а видовжені, гайки повинні затягуватись не "мертво", а з просвітом. Причина всіх оцих ДТП з відбійниками - украдені гайки і болти, тому висять "хвости", на котрі може нанизатись будь-хто.
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Відбійник і захищає . Третіх осіб від дибіла ,+пригальмовує авто дибіла в разі чого .
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интересно, и кто ж это придумал построить такой "отбойник" с функцией шампура для шашлыка? Ведь у настоящих отбойников совсем другая функция.
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Эту трассу называют "трасса смерти". Девиз - ни дня без трупа. Основная масса аварий - на участке от Киева до Полтавы.
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Сколько подобных смертей от алюминиевых отбойников. Кто их производит? Необходимо заменять алюминиевые отбойники на бетонные
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какой алюминий, если чугунные крышки от люков снимают, то что было бы с отбойниками?
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Они не алюминиевые. Сталь штампованная.
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То дерева винуваті , то відбійники , а не перевищувати шаидкості не пробували ?
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Ну он был не на евробляхах, это обнадёживает.
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на фото отбойник убийца, а вот нормальный отбойник

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милые ,,отбойники"вместо того чтоб защищать они убивают?? хотя и название у неё ,,ОТБОЙНИК?" почему не (лайтпланка??(направляющая планка)как у многих если не у всех)судя по фото она самая и есть .отбойники совсем другой конструкции и совсем другой функциональности именно для фронтальных ударов но никак не для скользящих. Водій Daewoo не впорався з керуванням і на повному ходу "нанизав" автомобіль на відбійник на трасі Київ-Харків, пасажир загинув - Цензор.НЕТ 4 Водій Daewoo не впорався з керуванням і на повному ходу "нанизав" автомобіль на відбійник на трасі Київ-Харків, пасажир загинув - Цензор.НЕТ 3989
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"отбойник" - хорошо рифмуется с "покойник" )))
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Неприятный случай. Не получится написать, что преступная власть не дала возможность долбодятлу-водителю разогнаться до одури из-за ям на дороге. Но не нужно отчаиваться, всегда есть выход. Преступная власть установила для долбодятла-водителя неправильные отбойники! Вот!
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Кинофильм "Пункт назначения -2" отдыхает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу "нанизал" автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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