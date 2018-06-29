 Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу "нанизал" автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
"Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. В результате пассажир погиб на месте, водителя в срочном порядке госпитализировали. На месте работали полиция, скорая и СОГ", - сказано в сообщении.
Ну не попадают авто на укр номерах в дтп, только евробляхи...
але поліція його швидко зупинила, не проїхав і 50 м.
Возможно, у него была неправильная конструкция.
Хотя, какая там конструкция?
Закопали, приварили, покрасили и готово.
https://k-poli.livejournal.com/2258655.html
На фото видно, что нахлест есть и в правильном направлении, возможно в том месте отбойник уже был поврежден