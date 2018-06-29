 Водитель Daewoo не справился с управлением и на полном ходу "нанизал" автомобиль на отбойник на трассе Киев-Харьков, пассажир погиб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. В результате пассажир погиб на месте, водителя в срочном порядке госпитализировали. На месте работали полиция, скорая и СОГ", - сказано в сообщении.

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Фото: dtp.kiev.ua/Facebook