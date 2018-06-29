 Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы бригады.

Смотрите также: Воин 92-й ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине. ФОТО

"Враг цинично и подло в 8:30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня, впритык к городку подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту вела бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Казимирович Шишак. В ходе боя, который длился почти полчаса, он увидел, что тяжело ранен боец резервной группы. Валерий Шишак вместе с Олегом Лотоцким бросились спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Шишак был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Скоро ему должно было исполниться 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы, 22-летний Андрей Александрович Волос", - говорится в сообщении.

Председатель ВГА Крымского Юрий Константинов подтвердил смерть Шишака: "Сегодня (28 июня) в бою с русскими оккупантами погиб защитник Украины Шишак Валерий Казимирович (Поляк), ранее служил в батальоне "Луганск-1". Вечная тебе память!"

Ранее в пресс-службе 24-й ОМБр сообщали о том, что двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения вследствие обстрелов террористов.