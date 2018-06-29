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 Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса. ФОТО

В результате боя с российскими наемниками 28 июня в районе н.п. Южный на Донетчине пали смертью храбрых двое бойцов 24-й ОМБр имени короля Данила Валерий Шишак и Андрей Волос.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы бригады.

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"Враг цинично и подло в 8:30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня, впритык к городку подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту вела бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Казимирович Шишак. В ходе боя, который длился почти полчаса, он увидел, что тяжело ранен боец резервной группы. Валерий Шишак вместе с Олегом Лотоцким бросились спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Шишак был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Скоро ему должно было исполниться 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы, 22-летний Андрей Александрович Волос", - говорится в сообщении.

Председатель ВГА Крымского Юрий Константинов подтвердил смерть Шишака: "Сегодня (28 июня) в бою с русскими оккупантами погиб защитник Украины Шишак Валерий Казимирович (Поляк), ранее служил в батальоне "Луганск-1". Вечная тебе память!"

Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса 01

Ранее в пресс-службе 24-й ОМБр сообщали о том, что двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения вследствие обстрелов террористов.

Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса 02

Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074005
 
 
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Благодарю вас Солдаты что защищали нас от расиянской нечисти!!!!
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Вечная память героям!
ЗЫ: вот только не надо этих эпитетов: циничный, коварный и проч.. Эти слова применимы исключительно к людям. К касабам - нет.
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Читать такое каждый день просто невыносимо, пишут, что враг цинично напал... но идет война каждый день и где готовность обороняться хотя бы, чтобы не было столько смертей.
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Насправді наші підрозділи здійснили спробу захопити пануючи висоту (терикон). Це вже друга невдала спроба ....
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Хто вам, Олю , сказав , що наші бійці не захищаться ? Тоді звідки у ворога стільки 200-х ?
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Журналистская тафталогия - враг цинично и подло начал стрелять .а что можно стрелять не цинично и не подло ?
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Главком видимо опять на мальдивах ....
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#ЦейДень 29.6.2016 - у бою, від кулі російського снайпера, загинув Василь Сліпак «Міф», український оперний співак, соліст Паризької нацопери
Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса - Цензор.НЕТ 7941
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Царствие небесное ! Земля пухом ! Слава Героям и вечная память !
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Он Родину защищал, тебе это не понять рузькэ
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Вечная Память украинским Воинам! Украина помнит, скорбит и отомстит!
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Нашим воинам, погибшим -царствие небесное,а кацапорылым свинособакам и их отпрыскам до десятого колена - отсутствие покоя и на этом свете, и на том!Будьте прокляты,выблядки!
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И вот после такого жулька новый курс предлагает?! Ну -ну!
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А что предлогает Жулька? Подскажите где можно ознакомиться с ее программой?
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Жулька пропонує припинити війну з російським агресором , бо ,, мишебратья"!
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А то ты не в курсе всех мутных черных делишек своей *бахини*
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Знакомство начинаем с вдумчивого анализа понятия "Новый курс"."Новый курс"-это куда?! Ответа у жульки нет!Типа он сам по себе подразумевается.
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Гореть в аду крысошакалу путину и свинособачьей погани, которая его поддерживает. И да будут прокляты в семи поколениях выблядки сатаны и его прислужников ! АМИНЬ ! Слава Украине !
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Героям слава , які з честю воюють за вільну Украіну від дикоі , кацапської орди !!
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Громадяни Росії, які розпочали війну проти України не заслуговують на прощення, адже вони не визнають себе винними в агресії на Донбасі.

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет, передає Gazeta.ua.
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Прощати можна того, хто кається. Хто не кається, тому і Бог не прощає,
- сказав священослужитель.
Також, він навів приклад двох розбійників-злодіїв, одного з яких Бог простив, а іншого ні.
"Чому не простив другого? Один покаявся, а другий - ні. Так само щодо війни. Хто визнає себе винними і виправиться, - їх треба простити. А хто звершив злочин і не кається. Прощення не заслуговує. Бог теж його не прощає", - наголосив Філарет.
До слова, Філарет закликав Європейський парламент розглядати російсько-українську війну на Донбасі як проблему всієї Європи і запропонував посилювати санкції проти РФ, щоб зупинити агресію.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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Светлая память ВАМ, родные...!Простите, что не могу ни воскресить, ни закрыть грудью! Искренне соболезную близким...Уже нет ни слов, ни слёз... хуйло, будь проклят ты и твои дети, в которых течет твоя мерзкая кровь!
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Всмотритесь все в глаза этого Воина! Они чисты как у Ангела... Ни у одного сепара нет такого чистого лица и взгляда. Он уже Небесный воин, даже не сомневайтесь!
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Остановите дебильную войну!
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Это к мразине крысошакалу путину. Он эту войну развязал. Давай в спам, родненький !
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Странная логика у вас) типа плачитесь тут об очередных погибших но обзываете того кто оставляет пост за прекращение войны.. это либо лицемерие либо уже просто шизофрения.
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Лицемер это ты который трындит тут о прекращении войны! Хотя отлично знаеш что об этом ты должен орать своему Хуйлу который развязал эту войну и который может в любую минуту остановить ее!
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Какое ху*ло заставляет постоянно лезть наших солдат в "серую зону" ? Ты такие как ты постоянно строчите ура- патриотические посты в темах где пишут что там то там то заняли лишнее 200 метров "серой зоны" что есть нарушением Минских договоренностей и понятное дело от протиположной стороны потом приходит ответка от которой погибают солдаты- так смысл тогда лицемерно здесь ныть о погибших если ты поддерживаешь эту войну?
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Писец ты идиот раз для тебя слова *освобождение Украинской территории от иностранного захватчика* ничего не значат!
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На этом самом сайте через день новость о задержании очередного сепаратиста и все они за очень редким исключением оказываются украинскими гражданами, последнего россиянина поймали год назад, во время последнего предновогоднего обмена пленными граждан Украины солдат ВСУ меняли на пленных граждан Украины сепаратистов но воюем мы конечно же с иностранным захватчиком. СмИшно.
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А ти б так само зазивав до миру сов.армію, котра воювала з німцями ?
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рузькэ быдло, мы защищаем страну от рузькэ захватчиков.
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Спасибо Тебе солдат! Ты ушёл как Мужчина! Слава Тебе!
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Рузьке - це діагноз ... не виліковний !
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С таким комвзовода в огонь и воду, Батько для солдата...
Прости нас
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса. ФОТО
 
 
 
 
 
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