 Стали известны подробности гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы бригады.
"Враг цинично и подло в 8:30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня, впритык к городку подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту вела бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Казимирович Шишак. В ходе боя, который длился почти полчаса, он увидел, что тяжело ранен боец резервной группы. Валерий Шишак вместе с Олегом Лотоцким бросились спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Шишак был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Скоро ему должно было исполниться 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы, 22-летний Андрей Александрович Волос", - говорится в сообщении.
Председатель ВГА Крымского Юрий Константинов подтвердил смерть Шишака: "Сегодня (28 июня) в бою с русскими оккупантами погиб защитник Украины Шишак Валерий Казимирович (Поляк), ранее служил в батальоне "Луганск-1". Вечная тебе память!"
Ранее в пресс-службе 24-й ОМБр сообщали о том, что двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения вследствие обстрелов террористов.
Царство Небесне..
ЗЫ: вот только не надо этих эпитетов: циничный, коварный и проч.. Эти слова применимы исключительно к людям. К касабам - нет.
#ЦейДень 29.6.2016 - у бою, від кулі російського снайпера, загинув Василь Сліпак «Міф», український оперний співак, соліст Паризької нацопери
Не віриться..
Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет, передає Gazeta.ua.
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Прощати можна того, хто кається. Хто не кається, тому і Бог не прощає,
- сказав священослужитель.
Також, він навів приклад двох розбійників-злодіїв, одного з яких Бог простив, а іншого ні.
"Чому не простив другого? Один покаявся, а другий - ні. Так само щодо війни. Хто визнає себе винними і виправиться, - їх треба простити. А хто звершив злочин і не кається. Прощення не заслуговує. Бог теж його не прощає", - наголосив Філарет.
До слова, Філарет закликав Європейський парламент розглядати російсько-українську війну на Донбасі як проблему всієї Європи і запропонував посилювати санкції проти РФ, щоб зупинити агресію.
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