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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16098) пожар (3247) ГСЧС (1583)

 Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На ул. Борисоглебской в Подольском районе Киева произошел пожар в 1-этажной недействующей постройке, огонь с которой перекинулся на 4-этажный жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"29 июня в 3:15 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Борисоглебской, что в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание возникло в 1-этажной недействующей пристройке с последующим распространением огня на 4-этажный жилой дом. В 4:15 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 04:27 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС 01

Отмечается, что во время тушения пожара на безопасное расстояние были выведены 15 жителей дома.

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Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС 02

На месте пожара работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС 03

К счастью, погибших и травмированных нет.

Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС 04

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.

Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС 05
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3073998
 
 
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На Подолі повно ще є таких старих будинків, хоч із колись занедбаного району давно почали його перетворювати на престижний район Києва. Зрозуміло, що там в таких будинках є бомжі, які можуть його підпалити. Трамвайчики Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6183 там досі є, але вони нікому не заважають Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5759
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Погибших и раненных нет , вот и славно !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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