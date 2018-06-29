 Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"29 июня в 3:15 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Борисоглебской, что в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание возникло в 1-этажной недействующей пристройке с последующим распространением огня на 4-этажный жилой дом. В 4:15 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 04:27 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара на безопасное расстояние были выведены 15 жителей дома.

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На месте пожара работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.



Фото: пресс-служба ГСЧС