 В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СЦКК в Facebook.

"28 июня наблюдательная группа СЦКК задокументировала очередной факт обстрела населенного пункта. На этот раз повреждений потерпел частный сектор города Зализное, Бахмутского района", - сказано в сообщении.

Как сообщили в СЦКК, по результатам фотофиксации установлено, что обстрел гражданской инфраструктуры города противник совершил 27 июня около 16:00 в направлении города Горловка, применяя минометы калибром 82 мм.

"К сожалению, в результате взрыва мины во дворе частного дома по улице Каспийской двое гражданских получили осколочные ранения и были доставлены в Торецкую районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.

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Также, по данным СЦКК, осколками боеприпасов повреждены окна, фасад и забор соседнего дома.

"После проведения фотофиксации сотрудники СЦКК передали соответствующие документы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и специалистам Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Одновременно, украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явном нежелании по деэскалации конфликта, и сознательном нарушение минских договоренностей относительно режима прекращения огня, международного гуманитарного права.





Фото: пресс-служба СЦКК/Facebook