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 В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований Российской Федерации продолжают цинично обстреливать жилой сектор населенных пунктов, находящихся вблизи линии разграничения из вооружения, применение которого запрещено минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СЦКК в Facebook.

"28 июня наблюдательная группа СЦКК задокументировала очередной факт обстрела населенного пункта. На этот раз повреждений потерпел частный сектор города Зализное, Бахмутского района", - сказано в сообщении.

Как сообщили в СЦКК, по результатам фотофиксации установлено, что обстрел гражданской инфраструктуры города противник совершил 27 июня около 16:00 в направлении города Горловка, применяя минометы калибром 82 мм.

В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 01

"К сожалению, в результате взрыва мины во дворе частного дома по улице Каспийской двое гражданских получили осколочные ранения и были доставлены в Торецкую районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.

В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 02

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Также, по данным СЦКК, осколками боеприпасов повреждены окна, фасад и забор соседнего дома.

В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 03

"После проведения фотофиксации сотрудники СЦКК передали соответствующие документы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и специалистам Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 04

Одновременно, украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явном нежелании по деэскалации конфликта, и сознательном нарушение минских договоренностей относительно режима прекращения огня, международного гуманитарного права.

В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 05
В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 06
Фото: пресс-служба СЦКК/Facebook

В СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских 07

Источник: https://censor.net.ua/p3073994
 
 
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Наши солдаты от этого обстрела не пострадали? Значит просто идет местным прививка от желания хотеть у себя *рузькемир* а так же от молчаливого спокойного сидения на попке когда происходит предательство и шабаш юродивых призывал этого кровавого мира!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ СЦКК показали последствия обстрела Зализного, в результате которого пострадали двое гражданских. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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