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 Надпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля. ФОТО

Активисты и муниципальные депутаты разместили напротив Кремля на Большом Москворецком мосту надпись "Sentsov".

Об этом в своем Twitter сообщила депутат Тимирязевского округа России Юлия Галямина, информирует Цензор.НЕТ.

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"Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека", - написала она, добавив в комментарии к своему посту, что сделать подобное "не трудно".

Надпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля 01
Надпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля 02

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Надпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля 03
Надпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073983
 
   
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треба було кацяпьким ізиком) написати - не всі хуло-піддані розуміють латиницю!
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хоча, написали латиницею, бо знають, що кацапам пофігу, а фотку можна на захід передати!
це у всіх кацапів - протест такий - пошук доброго царя, хоч де!
краще, у них, це виходить на колінах - тоді)) все ок!!!
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так это для Запада и написали. Потому шо путлеру нет никакого дела до этих надписей.
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Хулопіддані називаються так: )(уйлопи.
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ок! але для чого писати ці слова з великих) літер і дужок)), які теж вищі за маленьки) літери?
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"Хто підтримає Сенцова отримає флакон "Бояришника".
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У мене ця акція в умовах деспотичної влади викликає повагу але загальне враження - народ-кріпак. На відміну від гомо еректус(людина прямостояча) там гомо ракомстоячі.
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це так, і відмінність кацапів - це наявність царя в їх голові...
цар) в їх голові - є ознакою імперскості), ця річ) - мітка кацапа, на віки вічні!
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Начинают просыпаться московиты? Неужели царя ослушаются.
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Входящие, оставьте упованья!
Це були якісь обрусачені українці або євреї. нормальних рускіх не буває.
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Дайте им пример. Ослушайтесь шоколадный режим.
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Для чого? Мене влаштовує цей режим. Я за нього голосував.Свідомо,без примусу.хочеться, щоб цей режим жорсткіше взявся за таких як ти,що проти України. А то багато лібералізму розвелось.
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Вночі, коли ніхто не бачить..
Довго все одно не провисить, залишаться лише фотографії.
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А Ви квиток на потяг, і вдень на те місце вивісіть!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНадпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля. ФОТО
 
 
 
 
 
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