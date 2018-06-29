 Надпись в поддержку Сенцова вывесили на мосту напротив Кремля. ФОТО

Об этом в своем Twitter сообщила депутат Тимирязевского округа России Юлия Галямина, информирует Цензор.НЕТ.
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"Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека", - написала она, добавив в комментарии к своему посту, что сделать подобное "не трудно".
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Источник: https://censor.net.ua/p3073983
це у всіх кацапів - протест такий - пошук доброго царя, хоч де!
краще, у них, це виходить на колінах - тоді)) все ок!!!
цар) в їх голові - є ознакою імперскості), ця річ) - мітка кацапа, на віки вічні!
Це були якісь обрусачені українці або євреї. нормальних рускіх не буває.
Довго все одно не провисить, залишаться лише фотографії.