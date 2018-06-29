 Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщил координатор С14 Сергей Мазур, участие в демонтаже забора принимали "бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства", передает Цензор.НЕТ.
В "Ветеранском братстве" в свою очередь заявили, что забор был расположен на месте переправы на Ольгин остров к детскому палаточному лагерю "Робинзон", который функционирует с 1995 года и работает для детей 7-17 лет.
На месте переправы, по словам участников акции, экс-регионал Хомутынник "устроил "частную территорию", обнес все бетонными заборами и железными воротами".
Сопротивление националистам и ветеранам, согласно сообщению, пытались оказать вооруженные мужчины.
"Активистам пришлось силой сносить незаконный забор, который препятствовал проходу к Днепру. "Титушки" с оружием защищали забор, потом приехал "Беркут" и начал задерживать активистов, "титушек" почему-то не задерживали. Потом приехал "КОРД" и начал задерживать "титушек", которые захватили побережье", - отметил "азовец" Данил Яковлев.
После прибытия на место события "КОРДа" на территории был проведен обыск на предмет незаконного хранения оружия.
В полиции Киева заявили, что на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, информации о пострадавших нет, пишет Hromadske.
В свою очередь в полиции Киева сообщили, что на вызов о конфликте на базе отдыха, который произошел 28 июня, выехал спецназ, патрульные и следственно-оперативная группа.
"На месте события выявили людей, которые, по словам свидетелей, повредили установленный там забор. Чтобы выяснить, что произошло, со всеми участниками конфликта пообщались на месте: установили анкетные данные и отобрали объяснения. Никого не задерживали. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
"У следователей есть сутки, чтобы определиться с правовой квалификацией события", - добавили в полиции.
Такое возможно только при власти шеколядных сепаратистов
А еще мне вспомнился Майдан-2004, тоже вроде как победивший. И что? Победители Ющенко, Тимошенко и Мороз, не найдя общего языка, рассорились вдрызг, открыв дорогу вфя. Каськив (сейчас его мало кто помнит) в 2004-м руководил молодежной организацией "Пора", которая сыграла ключевую роль в Помаранчевом Майдане - проворовался, сбежал и был возвращен из Панамы в Украину (правда, наш суд традиционно отпустил его под залог, но это уже другая история).
И так должно быть всегда. А то акуели тут рыги некоторые недобитые.
🤔 Кличко обещал после Майдана, что Беркут больше не будет существовать...как же так, Виталя?☺️
и не он один - петя доллар по 10 обещал
Есть такое базовое европейское право, как "свободный доступ к водоёму". По этому праву любой человек имеет право доступа к любому природному водоёму: озеру, реке, морю. И никто не вправе препятствовать этому! Согласно законодательства Украины нельзя купить берег! Также есть понятие защитная (природоохранная) зона водоёма. Для малых озёр и речек она равна 25 метров. Эту 8ону нельзя приватизировать (купить), в ней нельзя строить.
Так что не надо тут ересь писать про право частной собственности на побережье.