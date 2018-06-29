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 Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конча-Заспе участники националистического движения С14 и "Ветеранского братства" снесли часть забора на территории вокруг имения экс-регионала Виталия Хомутынника, который препятствовал доступу к берегу Днепра.

Как сообщил координатор С14 Сергей Мазур, участие в демонтаже забора принимали "бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства", передает Цензор.НЕТ.

В "Ветеранском братстве" в свою очередь заявили, что забор был расположен на месте переправы на Ольгин остров к детскому палаточному лагерю "Робинзон", который функционирует с 1995 года и работает для детей 7-17 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Беркут сюда!", - активисты пытались сломать незаконный забор, преграждающий выход к Днепру в Конча-Заспе. Возникли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТО

На месте переправы, по словам участников акции, экс-регионал Хомутынник "устроил "частную территорию", обнес все бетонными заборами и железными воротами".

Сопротивление националистам и ветеранам, согласно сообщению, пытались оказать вооруженные мужчины.

"Активистам пришлось силой сносить незаконный забор, который препятствовал проходу к Днепру. "Титушки" с оружием защищали забор, потом приехал "Беркут" и начал задерживать активистов, "титушек" почему-то не задерживали. Потом приехал "КОРД" и начал задерживать "титушек", которые захватили побережье", - отметил "азовец" Данил Яковлев.

Также читайте: "Автомайдан" и ветераны АТО открыли доступ к берегам Днепра у Конча-Заспы, который "нагло перекрыло семейство Хомутынников". ФОТОрепортаж

После прибытия на место события "КОРДа" на территории был проведен обыск на предмет незаконного хранения оружия.

В полиции Киева заявили, что на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, информации о пострадавших нет, пишет Hromadske.

В свою очередь в полиции Киева сообщили, что на вызов о конфликте на базе отдыха, который произошел 28 июня, выехал спецназ, патрульные и следственно-оперативная группа.

"На месте события выявили людей, которые, по словам свидетелей, повредили установленный там забор. Чтобы выяснить, что произошло, со всеми участниками конфликта пообщались на месте: установили анкетные данные и отобрали объяснения. Никого не задерживали. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

"У следователей есть сутки, чтобы определиться с правовой квалификацией события", - добавили в полиции.

Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 01
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 02
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 03
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 04
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 05
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 06
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 07
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 08
Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом 09

Источник: https://censor.net.ua/p3073971
 
   
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Слава богу мужчины при деле
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Хуйлокопы авакова в деле...
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Хомутынник прокремлёвский за*ранец.
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Инетересно у свиньи чещущей яйца есть разрешение на ак? Хочу себе такую!
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это не АК,а "Сайга" автоматический охотничий карабин
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... прорвав оборону противника, с боями вышли к Днепру.
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Или лицухи на АК раздают только жителям конченой заспы?
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«в Константинопольському патріархаті дали чітко зрозуміти, що українська автокефальна православна церква буде створена вже в найближчому часі. Рішення про Томос вже прийнято - тривають процедури, обов'язкові в таких випадках.»
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Соболині шкури від кремля вже не допоможуть.
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Не поспішайте з радістю. Гроші від газпрому вже чекали.
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Право на Дніпро мають усі, тому Хомутинника самого треба арештувати.
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арештувати-наврядчи,а вот пику натовкти-це в самий раз!
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Натовкти пику спочатку, але прийде час і його арештують. Берегова лінія Дніпра повинна бути вільна від парканів.
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Нормально...уголовная сепарня по Киеву с оружием спокойно шляется, покой ылиты охраняет.
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Фотка чувака с ахтаматом. Похоже, что у него не только ахтамат! Он явно шо-то хочет вытащить из района промежности, аж согнулся слегка. Это "шо-то" за что-то зацепилось.
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Я смотрел видео на Ютубе, в общем донецкое быдло незаконно застроило береговую линию и качает права ещё блетт...
Такое возможно только при власти шеколядных сепаратистов
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Двойственное ощущение. С одной стороны, хорошо - появилось гражданское общество, которое успешно отстаивает законные права граждан. А с другой - почему такое возможно через 4 года после победы Революции Достоинства?
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да потому что на Майдане стояли одни люди,к власти пришли совсем другие
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именно - и скока бы не кричали они про майдан им не поможет они там не были
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Хотелось бы так сказать, но нынешний През, если и сам не стоял на Майдане, то помогал финансово и организационно. Турчинов и Кличко таки были на Майдане.

А еще мне вспомнился Майдан-2004, тоже вроде как победивший. И что? Победители Ющенко, Тимошенко и Мороз, не найдя общего языка, рассорились вдрызг, открыв дорогу вфя. Каськив (сейчас его мало кто помнит) в 2004-м руководил молодежной организацией "Пора", которая сыграла ключевую роль в Помаранчевом Майдане - проворовался, сбежал и был возвращен из Панамы в Украину (правда, наш суд традиционно отпустил его под залог, но это уже другая история).
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история все та же - суда нет - решал купили за виллы)))
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Я прочитал "Купили за вилы" (с одним "л"). Ошибка по Фрейду.
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Козак Гаврылюк с Майдана, Парасюк с Майдана... все продались ссучились, морды наели, пусть лучше будет Порох, кто не придёт лучше не будет, люди с народа со временем такими же станут, нужно время, нужно менять менталитет.
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Забор - ничейный. Документов на него нет. Значит, его можно ломать...
И так должно быть всегда. А то акуели тут рыги некоторые недобитые.
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Хорошее начало, правильный почин по изгнанию рыговских щуров с берегов Днепра.
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"Титушки" с оружием защищали забор, потом приехал "Беркут" и начал задерживать активистов, "титушек" почему-то не задерживали. Потом приехал "КОРД" и начал задерживать "титушек", которые захватили побережье"
🤔 Кличко обещал после Майдана, что Беркут больше не будет существовать...как же так, Виталя?☺️
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мало ли че он кому обещал
и не он один - петя доллар по 10 обещал
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Чтобы навести порядок в Украине нужно сразу брать власть, а не отвлекаться на подобные заборы. Взявши власть уже тогда сносить заборы вместе с титушками, оборотнями и казнокрадами. Власть-урод и рада, шо патриоты бегают то за геями, то за цыганами, то за титушками, а то и за памятниками. Так до старости бегать можно.
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Здравия всем! Вотобьясните мне простому американцу- если я купил дом вместе с участком выходящим на берег Днепра плачу за него налоги какой долпоеп может проходить и лапать забор на частной территории??? Если бы такое случилось в Техасе- хозяин участка имеет право применять оружие и его бы оправдал любой суд! Никто не может заходить на территорию частной собственности без разрешения владельца - даже полиция! Они могут не спрашивать разрешение владельца если есть решение суда- не прокурора- а суда! И должны быть очень большие и веские доводы чтобы такое решение получить! В противном случае человек просто подаст иск на полицию судей который называется " иск против Штата " о нарушении конституционных прав! Там такие размеры компенсаций и такие последствия для судей прокуроров и полицейских что они за всю жизнь не расчитаются! А здесь! Ну какой то бред! Мне после 13 лет просто дико на все это смотреть!
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Дніпро по закону належить усім і будувати паркани там заборонено.
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Днепр да! А участок берега - нет! Здесь тоже дома стоят на берегу реки или озера- есть общественные выходы и оборудованные причалы а есть частные владения с заборами и причалами. Вот ты можешь скольугодно плавать по реке на лодке даже бросить якорь возле берега или причала- купайся лови рыбу - делай что угодно - но выйти на берег частной собственности ты не можешь и пришвартоваться к частному причала- тоже! Ты нарушаешь права этого хозяина! Как вам всем не доходит это! В какую нахрен Европу вы тогда прелесть! Есть вопросы - открывайте документацию подавайте в суд! Ваше право- но повторяюсь- если бы какой то урод начала ломать мой забор- я бы всадил в него обойму и суд бы меня оправдал! Это моя частная собственность ограниченная документацией на дом куда входит и участок земли - его границы по которому я поставил забор!
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100 метров от реки или озера строительство запрещено.
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Тобі відповіли, що 100 метрів будівництво заборонено і Хомутинник порушив закон. Тому чекати рішень від корупційних судів нема сенсу.
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По кадастру на тій землі зовсім нічого не повинно бути. На другому відео мужик таке говорив.
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Валентин, вы либо малограмотный, либо не американец, либо просто кремлёвский тролль.
Есть такое базовое европейское право, как "свободный доступ к водоёму". По этому праву любой человек имеет право доступа к любому природному водоёму: озеру, реке, морю. И никто не вправе препятствовать этому! Согласно законодательства Украины нельзя купить берег! Также есть понятие защитная (природоохранная) зона водоёма. Для малых озёр и речек она равна 25 метров. Эту 8ону нельзя приватизировать (купить), в ней нельзя строить.
Так что не надо тут ересь писать про право частной собственности на побережье.
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Ты слышал звон но не знаешь где он! Жаль я тебе не лгу сфотографировать с моста через речку Гваделупу дома которые стоят на берегу реки с частными причалами припаркованными лодками и заборами! Но ты можешь ради интереса набрать любой американский сайт по продаже недвижимости и выбери участки с водерпруф или рекриэшион хотя и посмотри! Второе- если водоем большой и находится внутри комьюнити- то оно само выбирает и устанавливает порядок использования этих водоемов. Есть паблик водоемы которые находятся в коммунальной собственности или собственности штата! В таком случае штат организует так называемые Парковые зоны где ты можешь работать свое право поплавать на лодке или половить рыбу или отдохнуть. При этом очень часто такие места организуются и оборудуются как кемпенговая зона м как правило вход туда платный!5-10$ на взрослого человека пол цены на детей и пенсионеров! А то что вы творите- это называется беспредел! За такое в США вас просто посадят в тюрьму и обязают выплатить нанесенный ущерб как материальный так и моральный- путем ареста вашего имущества и инвестиционных прав! Я уже не говорю о праве применения оружия владельцем территорий!
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это герои против бывшей власти... а вы пойдите снять забор у члена действующей власти.... то вы останетесь вмиг без члена..... бить слабых только дурак и сволочь может.
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Вот это правильно за це повага, природа має бути доступна всім українцям.
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Я думаю що завтра ці забори будуть стояти на тому місці там де і стояли.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНационалисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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