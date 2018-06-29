 Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщил координатор С14 Сергей Мазур, участие в демонтаже забора принимали "бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства", передает Цензор.НЕТ.

В "Ветеранском братстве" в свою очередь заявили, что забор был расположен на месте переправы на Ольгин остров к детскому палаточному лагерю "Робинзон", который функционирует с 1995 года и работает для детей 7-17 лет.

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На месте переправы, по словам участников акции, экс-регионал Хомутынник "устроил "частную территорию", обнес все бетонными заборами и железными воротами".

Сопротивление националистам и ветеранам, согласно сообщению, пытались оказать вооруженные мужчины.

"Активистам пришлось силой сносить незаконный забор, который препятствовал проходу к Днепру. "Титушки" с оружием защищали забор, потом приехал "Беркут" и начал задерживать активистов, "титушек" почему-то не задерживали. Потом приехал "КОРД" и начал задерживать "титушек", которые захватили побережье", - отметил "азовец" Данил Яковлев.

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После прибытия на место события "КОРДа" на территории был проведен обыск на предмет незаконного хранения оружия.

В полиции Киева заявили, что на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, информации о пострадавших нет, пишет Hromadske.

В свою очередь в полиции Киева сообщили, что на вызов о конфликте на базе отдыха, который произошел 28 июня, выехал спецназ, патрульные и следственно-оперативная группа.

"На месте события выявили людей, которые, по словам свидетелей, повредили установленный там забор. Чтобы выяснить, что произошло, со всеми участниками конфликта пообщались на месте: установили анкетные данные и отобрали объяснения. Никого не задерживали. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

"У следователей есть сутки, чтобы определиться с правовой квалификацией события", - добавили в полиции.

















