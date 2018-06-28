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 Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ. ФОТОрепортаж

93-я ОМБ обнародовала имена трех воинов, которые погибли во время обстрела наших позиций возле Богдановки 27 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 93-й ОМБ.

В сообщении отмечается: "Как уже сообщалось, вчера, вследствие обстрела со стороны российских оккупационных сил смертью храбрых погибли трое наших побратимов.

Весь вчерашний день позиции холодноярцев под Богдановкой были под обстрелами. С утра террористы били противотанковыми управляемыми ракетами, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Примерно в 16:00 боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие - артиллерию и 120-мм минометы.

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В результате обстрела смертельные ранения получили холодноярцы - настоящие воины, замечательные люди и преданные патриоты Украины.

35-летний солдат Александр Борисович Холин из города Волчанск Харьковской области защищал Украину в составе 93-й бригады с апреля 2016 года. Ветеран боевых действий на Луганщине (Крымское) и на Донецком направлении. Дома Александра не дождалась с войны жена Янина.

Солдату Владимиру Владимировичу Дьяченко в этом году исполнилось 50. В селе Семеновка Томаковского района Днепропетровской области у павшего воина остался сын Руслан.

С Днепропетровщины был родом и третий погибший - солдат Дмитрий Васильевич Петрушенко 1971 года. Его похоронит собственный отец ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли во время атаки ДРГ на Пивденне под Горловкой, - пресс-центр Объединенных сил

Каждый из павших оказался на фронте не случайно. Мужчины сделали сознательный выбор и выполнили воинский долг до конца. Ценой собственной жизни ...

Их смерть не будет напрасной. Дело павших Героев продолжат их побратимы. До самой победы и освобождения Украины от оккупантов!

Командование и товарищи Александра Холина, Владимира Дьяченко и Дмитрия Петрушенко выражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким погибших побратимов". 

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Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ 01
Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ 02
Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ 03
Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ 04
Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073962
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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