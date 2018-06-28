 Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя местной администрации.
Отмечается, что памятник был поврежден взрывом.
По словам источника "Комсомольской правды. Донецк" в "спецслужбе ДНР", вероятнее всего целью подрыва был очередной российский "гуманитарный конвой". Однако, на момент взрыва, грузовики уже подъезжали к Донецку, отметил собеседник.
Информация о подрыве памятника также появилась в проукраинском сообществе "Це Донецьк, крихітко" в соцсети "ВКонтатке". Сообщение там было опубликовано раньше, чем в СМИ "ДНР". В посте говорится, что стелу подорвали "наши парни".
Памятник "За оборону Иловайская" был установлен оккупационными властями после боевых столкновений с украинской армией летом 2014 года.
Україна переможе !
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плюс в карму "неизвестных людей".........
пусть sуки прокацапские собственной тени шарахаются
Теперь цокая вставной челюстью, наблюдает, как все его покидают - медленно, но уверено.
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты
Занятие это любил Козлодоев
И дюжину враз ублажал
Кумиром народным служил Козлодоев
И всякий его уважал
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир
Ползет Козлодоев, мокры его брюки
Он стар; он желает в сортир
Москалики - геть з України!
Ну подумайте сами, кому из местных, по трезвяне, когда их и так там в чёрном теле держат, придёт в голову рисковать, шобы подорвать нах...й никому не нужный памятник? А в случае неудачи/шухера лишиться жизни, в лучшем случае быстро.
Это не такой уж важный факт, шобы его выносить на новостную ветку страны.
Меня поражает другое - как быстро наши СМИ превращаются в кацап-ТВ, вылизывая у их все их приёмы и технологии.
Так мы с кацапами воюем, или мы у их учимся?
Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске. ФОТО
Мне кажется, что нет повода для радости по поводу "памятника"