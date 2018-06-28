EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  11810  82
Материалы по теме:
Все про:взрыв (3928) Иловайск (302)

 Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске. ФОТО

Сегодня в оккупированном группировкой "ДНР" Иловайске (Донецкая область) неизвестными людьми был поврежден памятник "За оборону Иловайска", установленный на въезде в город.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя местной администрации.

Отмечается, что памятник был поврежден взрывом.

По словам источника "Комсомольской правды. Донецк" в "спецслужбе ДНР", вероятнее всего целью подрыва был очередной российский "гуманитарный конвой". Однако, на момент взрыва, грузовики уже подъезжали к Донецку, отметил собеседник.

Информация о подрыве памятника также появилась в проукраинском сообществе "Це Донецьк, крихітко" в соцсети "ВКонтатке". Сообщение там было опубликовано раньше, чем в СМИ "ДНР". В посте говорится, что стелу подорвали "наши парни".

Памятник "За оборону Иловайская" был установлен оккупационными властями после боевых столкновений с украинской армией летом 2014 года.

Также читайте: В боях за Иловайск участвовали наемники из РФ в возрасте от 16 лет, - террорист Дубовой

Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске 01
Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске 02
Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске 03
Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073957
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Патріотам слава !
Україна переможе !
 показать весь комментарий
 
 
Слава Україні! Героям Слава! Я думаю,що так буде краще.А те,що Україна переможе,так в цьому нема ніякого сумніву.Козаки завжди кацапів били...
 показать весь комментарий
 
 
Памятник должен быть правдивым, а не брехливым, так что лугандоны, не горюйте. Могу дать идею: стадо свиней, а на самой главной свинье должна быть надпись "Даю слово русссссского офицера"....и нихто его не будет взрывать ибо это - правда.
 показать весь комментарий
 
 
Нічо, вони ще візмуть участь у перфоменсі типу того що влаштували кацапським зольдатам в Ічкерії: https://www.facebook.com/100023660823435/videos/221848351947191/
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю, что внуки, правнуки палачай, конкретных людей, при Сталине, должны быть сегодня наказаны. В память безвинно погибших. И у которых теперь внуков нет. И детей. А то в раше из-за безнаказанности все повторяется.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы убийца рашист на Донбассе знал, даже если он погибнет, то поплатятся его детишки.
 показать весь комментарий
 
 
А то есть дело, где родители отсуживают у жены такого груза 200 1 млн. рублей из 5 млн., выплаченных за то, что тот воевал в ЧВК Вагнера.
 показать весь комментарий
 
 
рашисту-убийце начхать даже на собственных детей. Их просто нужно уничтожать и чем больше тем лучше...
 показать весь комментарий
 
 
а в Украине не от безнаказанности все повторяется Пам'ятник терористам підірвали в окупованому Іловайську - Цензор.НЕТ 9794 , может с себя начать надо Пам'ятник терористам підірвали в окупованому Іловайську - Цензор.НЕТ 6536кровчучка, отдавшая ядерное оружие в обмен на "мамарандум"(который яйца ломаного не стОит, вместо полноценного Договора, предусматривающего ОТВЕТСТВЕННОСТЬ(как политическую так и материальную, за его нарушение) и хатынку в Швейцарии, а теперь в золотых очечках поучающего пэрэсичных как им надо жить, чучма, создавший, вопреки Конституции, где ст.5 говорит о том, кому принадлежит власть в Украине,кланово-олигархическую систему власти, прекрасно себя чуЙствует, не то, что о наказании речь не идет, все его крысиное потомство в миллиардах купается Пам'ятник терористам підірвали в окупованому Іловайську - Цензор.НЕТ 6302, мразь прыщавая ющ, пришедший к власти с лозунгом "ворам -тюрьмы!", на горбу участников помаранчевой "революции", обманувший всех, потихоньку занимается своими пчелами и миллиардами, овощ(про этого говорить даже не хочу, все и так знают, и как апофеоз предыдущей безнаказанности - сегодняшняя мальдивская свинья.............если бы предыдущие, мной вышеназванные, были развешаны по фонарным столбам с национализацией всего их(и их родственников близких и дальних)имущества, большой вопрос, полез ли бы жадный пэдро своей жирной сракой на главное кресло страны.....................
 показать весь комментарий
 
Так это ж генеральная репетиция. Перед тем, как взорвать кацапотварей, взрывают их так называемые памятники.
 показать весь комментарий
 
 
неизвестными людьми был поврежден памятник "За оборону Иловайска"
-------------------------------------
плюс в карму "неизвестных людей"......... Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске - Цензор.НЕТ 1208

пусть sуки прокацапские собственной тени шарахаются
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя такое на ночь глядя показывать
 показать весь комментарий
 
 
да уж, с утра такая красотища в секунду глаза откроет без кофе ...
 показать весь комментарий
 
 
Я представляю что у них на передке трусов. У кацапа - опавший путлер, а у кацапки - кудрявенький письков.
 показать весь комментарий
 
Макс, а я думал, тебя после Карабаха уже не "колбасит"... Приезжай в гости, я тебя в морг свожу, у меня знакомый судмедэксперт есть. Сходим в прозекторскую, на соседнем со "жмуром" столе нарежем колбаски, помидорчиков, хлеба, бахнем спиртику медицинского... И не будешь так жутко реагировать...
 показать весь комментарий
 
Та не, на их трупы я отреагировал бы спокойно. Но они жеж на фотке живые.... Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске - Цензор.НЕТ 5086
 показать весь комментарий
 
 
Вот Александровскую сразу узанал, а рядом кто хуйло?
 показать весь комментарий
 
это родители сапого Пэже Владимировича....Вова так на маму похож сейчас.Просто одно лицо.Те же ямочки на подбородке Пам'ятник терористам підірвали в окупованому Іловайську - Цензор.НЕТ 91
 показать весь комментарий
 
"Памятник террористам..." это только в скрепонутом на всю голову дегенератном рюзьге скотомире могло такое чудище возникнуть
 показать весь комментарий
 
 
Судя по фото, он был построен из говна и палок, как всё в Лугандоне.
 показать весь комментарий
 
 
Неа, палок не було! Тільки гівно, скрєпи та лишні хромосоми.
 показать весь комментарий
 
 
Так он выглядел до взрыва. Впечатление такое, что на этой помойке под "памятником" закопан очередной впопучленец, которому не досталось места в скрепной канаве возле кладбища.

 показать весь комментарий
 
 
Россия все больше напоминает немощного старичка, проведшего бурную, но бесполезную жизнь - хапал не задумываясь, унижал с удовольствием, всех грозил убить, работать толком так и не научился.
Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске - Цензор.НЕТ 6810
Теперь цокая вставной челюстью, наблюдает, как все его покидают - медленно, но уверено.
 показать весь комментарий
 
 
Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты

Занятие это любил Козлодоев
И дюжину враз ублажал
Кумиром народным служил Козлодоев
И всякий его уважал
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир
Ползет Козлодоев, мокры его брюки
Он стар; он желает в сортир
 показать весь комментарий
 
вход в метро, буква красная. А попись Суркис? Запомним
 показать весь комментарий
 
 
Вроде мелочь,военного значения не имеет,но приятно,что в Иловайске есть патриоты Украины.
 показать весь комментарий
 
 
А може бомжі-металісти попрацювали?
 показать весь комментарий
 
Ай молоЦЦа! Ай порадовали. Патриотам респект и уважуха!
Москалики - геть з України!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"памятник" террористам думаю, шо подорвала наша ДРГ. Пошутили хлопцы так.
Ну подумайте сами, кому из местных, по трезвяне, когда их и так там в чёрном теле держат, придёт в голову рисковать, шобы подорвать нах...й никому не нужный памятник? А в случае неудачи/шухера лишиться жизни, в лучшем случае быстро.
Это не такой уж важный факт, шобы его выносить на новостную ветку страны.
Меня поражает другое - как быстро наши СМИ превращаются в кацап-ТВ, вылизывая у их все их приёмы и технологии.
Так мы с кацапами воюем, или мы у их учимся?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е хотели конвой с гуманитарной помощю подорвать. Звучит как террористический акт
 показать весь комментарий
 
Тепер той Іловайск завжди буде мати негативну карму. Відновлення нормального життя там не буде і це містечко треба ліквідувати.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, эту мегацацку из гипсокартона, часом не Церетели ваял?
 показать весь комментарий
 
 
пошла ответка сепарам за взорванные наши памятники бойцам ВСУ
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнились два других подорванных памятника - Гиви и Мотороллер.
 показать весь комментарий
 
 
Це добре..Але краще дебальцевський транспортний вузол зірвати..
 показать весь комментарий
 
та раз уже докладували про "лунячий ландшафт"..туфтою "доклад" оказався...а мож так по тилифону Пе и Пу договарювались...
 показать весь комментарий
 
Двое украинских воинов погибли во время атаки ДРГ на Пивденне под Горловкой, - пресс-центр Объединенных сил
Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске. ФОТО

Мне кажется, что нет повода для радости по поводу "памятника"
 показать весь комментарий
 
...а фронт у ХХІ столітті проходить через мізки
 показать весь комментарий
 
Из Бреста пишут касательно х@йбола на Казляндии:
Пам'ятник терористам підірвали в окупованому Іловайську - Цензор.НЕТ 5619
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПамятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх