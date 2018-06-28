 Памятник террористам подорвали в оккупированном Иловайске. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя местной администрации.



Отмечается, что памятник был поврежден взрывом.



По словам источника "Комсомольской правды. Донецк" в "спецслужбе ДНР", вероятнее всего целью подрыва был очередной российский "гуманитарный конвой". Однако, на момент взрыва, грузовики уже подъезжали к Донецку, отметил собеседник.



Информация о подрыве памятника также появилась в проукраинском сообществе "Це Донецьк, крихітко" в соцсети "ВКонтатке". Сообщение там было опубликовано раньше, чем в СМИ "ДНР". В посте говорится, что стелу подорвали "наши парни".

Памятник "За оборону Иловайская" был установлен оккупационными властями после боевых столкновений с украинской армией летом 2014 года.





Также читайте: В боях за Иловайск участвовали наемники из РФ в возрасте от 16 лет, - террорист Дубовой







