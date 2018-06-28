 Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаев. Приводим его текст полностью.

"Вчера вечером в селе Давыдовка, что под Симферополем, зарезали семью крымских татар - мать и восьмилетнего сына. Женщина умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 77-летнего крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина в оккупированном Крыму

Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома.

В соцсетях сообщают, что убийца пойман. Он на фото.

Двое детей в этой семье остались без матери...

Женщине было 33 года, звали Назмие. Сын - Эмир.

Дженазе (похороны) проведут сегодня в 15:00 в селе Давыдовка, ул.Изумрудная д.20.

Тела из морга до сих пор не могут забрать. Время проведения дженазе может поменяться!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы без вашей помощи это чудовище не остановим", - Чийгоз призвал Германию усилить давление на Россию













