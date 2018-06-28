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Все про:Крым (20245) Симферополь (564) убийство (4898) крымские татары (1844)

 Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман. ФОТО

В селе Давыдовка, что под оккупированным Симферополем, зверски убита 33-летняя крымская татарка и ее восьмилетний сын.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаев. Приводим его текст полностью.

"Вчера вечером в селе Давыдовка, что под Симферополем, зарезали семью крымских татар - мать и восьмилетнего сына. Женщина умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти.

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Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома.

В соцсетях сообщают, что убийца пойман. Он на фото.

Двое детей в этой семье остались без матери...

Женщине было 33 года, звали Назмие. Сын - Эмир.

Дженазе (похороны) проведут сегодня в 15:00 в селе Давыдовка, ул.Изумрудная д.20.

Тела из морга до сих пор не могут забрать. Время проведения дженазе может поменяться!!!"

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Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман 01
Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман 02
Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман 03
Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман 04
Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073944
 
 
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он смотрит рашистское ТВ... натоящий раша-пЭдриот
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Понаехавший мухосранский рептилоид.
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Вбивця має кацапський ненормальний вигляд. Цікаво чи він не з росії родом?
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Москальню потрібно ізолювати від всього цивілізованного світу , а не зустрічатися з ними , та щей ручкатися !
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Фашист жертва путинской пропаганды
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Про убийцу фейковая хуйня (хоч я матюкатись не люблю). Підстава ординців.
ДівчИни з хлопчаком шкода. Каци не на те здатні.
Хай вам Алах допоможе... боротись з ордою...
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Что значит боритесь, а? Они граждане Украини, исправно платили налоги, надеялись, что Государство их не бросит и защитит, но сцикливьій пастор сдал Крьім.
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Пастор вместе с подельниками еще сядет на скамью подсудимых, если к власти придет настоящий украинский президент, а не из их шайки-лейки.
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Ну и что? Какую должность она вообще тогда занимала? Пастору для выполнения своего конституционного долга - не нужны были никакие говорильни. Все они хороши, но несет ответственность только тот, кто был на посту и не выполнил свои обязанности. Ни "закордоннi папртнери" ни депутаты юридической ответственности нести не могут, их голоса - только рекомендательные.
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Добре, мій войовничий Патріоте. Скажи, скільки військовослужбовців перебувало у Криму, і скільки з них зберегли вірність України?
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И сколько татар взяли оружие в руки и встали на защиту своего Крыма.
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ага, чеченцы тоже надеялись...сами на себя!
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Що, кацапи справді на таке не здатні, Огусто?
А ну ж розкажи мені про благородних кацапів.
Лампу я увімкнув, кота зараз принесу, на вулиці гуляє.
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горе прийшло в ДІМ ....це горе-сруцький мір.....якщо БОГ дав сруцький націі совість- вони повині покинути Украіну Грузію Чечню Молдову...сруцька нація має жити в себе вдома і там най знищують один одного......
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"...якщо БОГ дав сруцький націі совість..." - то вони мають повіситись, бо навіть у Іуди була совість раз він так вчинив з собою після своєї зради.
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"Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом." Татари - ви де ?
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На городі картоплю сапають. То вам не чеченці чи дагестанці.
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як бачимо, на окупованій частині України може трапитись все що завгодно.
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А на не окупованiй? Тишь да гладь? Невiрнi данi в задачi ведуть до невiрного результату. I пафосу у математицi мiсця нема.
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А что это Амнести Интернешнл язык в оппу по этому поводу запихнуло? Пулер денюх на шумиху не дал - значит молчок.
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На кол эту сволочь, иначе его ничто не исправит. Только так и не иначе.
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ГРАЖДАНЕ (а не РАБЫ) должны быть ВООРУЖЕННЫМИ! Пришёл в дом "незваным гостем", получай пулю, и чтоб даже речи не было о превышении "необходимой обороны", не доверяешь хозяевам ,не заходи в чужой дом!
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ГРАЖДАНЕ РИМА неугодных им УЗУРПАТОРОВ кидали в Тибр, предварительно вспоров им брюхо! Днепр ничем не хуже Тибра, вот только по "гражданам" Украины большой вопрос, а ГРАЖДАНЕ ли они или РАБЫ и ХОЛОПЫ?!
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анализ расходной части бюджета рассии - науки нет, война есть
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"спрасітє ви у тішини " - так,адже мовчання - ознака згоди.
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На фото типовий фашист і вбивця , схожий на кремлівського сцаря !
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Зараз вата припише йому членство ПС.
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страна победившего телевизора.рюзке-это диагноз
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дебилы уже нашли и тут зраду? Порошенко уже приплели или еще не успели?
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кордон із агресором і окупантом має бути закритим,а воно навіть проти візового режиму.Задоволений?
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Звичайно приплели. Робота у них така. Але що радує- СБУ потихеньку таки місцевих відловлює.
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А що у мавпи на грудях за символіка? Важко розібрать...
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у наших шоколадних бариг не вистачило мужності озброїти татар у Криму..всю зброю. здали кацапунделям
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Зачичаем от биндер - фсёбудитнаваросиииииия!.....
Офицер Армии Новороссии как он есть...
https://www.youtube.com/watch?v=z-DL7PgPd5I
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А ты что за защитник пуйла? Всмотрись, такой же взгляд безумный.
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просто ты цинично ерничаешь,мордовецвася ...
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МОск*альський орк як і інше бидло імперії оркостану.
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нарик какой то из руцкаго мира - отдайте его татарам на шаурмяу..... другого он не заслуживает... сразу вспомнился рашистский рядовой пермяков которы в армении всю семью вырезал....это руцкий мир детка!
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В Армении тоже так было. Русский мир везде одинаков.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман. ФОТО
 
 
 
 
 
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