 Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаев. Приводим его текст полностью.
"Вчера вечером в селе Давыдовка, что под Симферополем, зарезали семью крымских татар - мать и восьмилетнего сына. Женщина умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти.
Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома.
В соцсетях сообщают, что убийца пойман. Он на фото.
Двое детей в этой семье остались без матери...
Женщине было 33 года, звали Назмие. Сын - Эмир.
Дженазе (похороны) проведут сегодня в 15:00 в селе Давыдовка, ул.Изумрудная д.20.
Тела из морга до сих пор не могут забрать. Время проведения дженазе может поменяться!!!"
ДівчИни з хлопчаком шкода. Каци не на те здатні.
Хай вам Алах допоможе... боротись з ордою...
А ну ж розкажи мені про благородних кацапів.
Лампу я увімкнув, кота зараз принесу, на вулиці гуляє.
то істоти
Офицер Армии Новороссии как он есть...
https://www.youtube.com/watch?v=z-DL7PgPd5I