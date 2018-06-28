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Все про:Джемилев (739) Крым (20245) репрессии (1912)

 Оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева. ФОТОрепортаж

Водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Демилева Ахтема Мустафаева задержали утром 28 июня в Бахчисарае и вывезли в неизвестном направлении.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает объединение "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, его коллега Эдем Семедляев выехал в Бахчисарай на обыск для оказания юридической помощи семье Мустафаева.

Свидетели сообщают о четырёх микроавтобусах, на которых приехали вооруженные люди в масках. Улица оцеплена.

Оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева 01

Самого Ахтема Мустафаева дома в момент обыска не было. Матери Ахтема Мустафаева стало плохо. Вызвали скорую, но врачей к ней не впустили.

Оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева 02 Оккупанты также увезли отца Ахтема, но через некоторое время привезли обратно.

Адвокат Эдем Семедляев написал жалобу в так называемую прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания юридической помощи.

 Оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева 03

Ранее крымскотатарский активист Заир Смедляев сообщал, что в Бахчисарае 28 июня проходят обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар.

Оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева 04

После оккупации в Крыму оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Источник: https://censor.net.ua/p3073930
 
 
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Жена Джемилева хорошо себя чувствует в оккупации, раз ездит с личным водителем.
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Он не выхваляет , но вопрос у него чёткий .а ты ответить не смог .
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ну.без личного хотя бы водителя ее загребли бы в первый месяц оккупации.не хочешь с ними жильем поменяться,с любым кърымлы?
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А у меня "водитель" брат мамы, ездит на развалюхе, но я "крутая", "ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВУЮ" Ну а чтоб алексу не мешать жить в Украине перееду жить в Гондурас, где нет оккупации
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Неплохо люди живут,у всех свои водители ...
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Вернулись Крымские татары массово на Родину с 1991 года,говорят что 350 000 человек.Сегодня они массово уезжают из того РАБссиянского полигона...,жить в Рюсскам Гоффне не с руки.Уехала из Коктебеля и моя подружка Таня Сеид-Бурхан,ее дом забрали Бандиты Плешивого Окурка.....
Шакалы,когда ж вы нажретесь....
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Охранники и прочая обслуга скорее всего знают, куда увезли водителя.
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Doctor. Ходить пешком, много,-полезно для здоровья. А Вы не знали? То, что повезли водителя в неизвестном направлении-плохо. Обычно персональные водители знают много чего.
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С 1920 по 1922 год Крым пытались покинуть 500 000 человек удирая от красных шакалов.Многие из них них утонули в море,поскольку потоплено было с беженцами 109 кораблей,канонерок,баркасов,шлюпок и прочих плавсредств.Моему деду повезло.Добрался до Турции,а потом во французский Марсель....
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нє, щоб якусь шишку відвезти. Чи олігарха. То водія, то журналіста. Боягузи й придурки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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