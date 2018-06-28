 Оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении водителя жены Джемилева Ахтема Мустафаева. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает объединение "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, его коллега Эдем Семедляев выехал в Бахчисарай на обыск для оказания юридической помощи семье Мустафаева.

Свидетели сообщают о четырёх микроавтобусах, на которых приехали вооруженные люди в масках. Улица оцеплена.

Самого Ахтема Мустафаева дома в момент обыска не было. Матери Ахтема Мустафаева стало плохо. Вызвали скорую, но врачей к ней не впустили.

Оккупанты также увезли отца Ахтема, но через некоторое время привезли обратно.

Адвокат Эдем Семедляев написал жалобу в так называемую прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания юридической помощи.

Ранее крымскотатарский активист Заир Смедляев сообщал, что в Бахчисарае 28 июня проходят обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар.

После оккупации в Крыму оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".