 Умерла инициатор акции "Велика українська хода", участница боевых действий и волонтер Екатерина Валевская. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Без купюр".

Как рассказала местная волонтер Наталья Тышкевич, Екатерине Валевской поставили страшный диагноз - рак третьей стадии. Последние свои дни она жила в чужом доме с разрешения хозяина.

"Она неделю уже лежала. Вчера ей продукты привозили. Она сама в доме жила. Хозяин в селе, вот и дал ей жилье. Сегодня заехал наш волонтер к ней, а она уже мертва ... Написали с ее страницы сыну сообщение. Ждем ответ", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На карточке 0 грн, а наши потребности не закрыты", - воины 8-го батальона УДА "Аратта" просят украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Буквально несколько дней назад Екатерина Валевская написала на своей странице в Фейсбуке пост отчаяния.

"Вот что реально делать человеку?! Человеку, который отдал все борьбе. Осталась без жилья. Родственники - вата, сепары. Не имеешь пенсийоного возраста. Заработала болячку - рак. Сын уехал на заработки, чтобы тебя лечить. Ты живешь в чужом доме. На моральной, материальной поддержкой друзей по ФБ? Ходить не могу. В аптеку, магазин едет таксист. ТЫ ОДНА! ЧТО ДЕЛАТЬ?!!! Это меня так любит Бог?!!!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цветы продаю и книги. Деньги коплю, потом все покупаю и везу вам на передовую", - волонтер-инвалид из Днепра помогает украинским воинам. ФОТО

Екатерина Валевская была членом совета Майдана в Киеве, писательница, бойцом спецкорпуса "Викинг-К" при батальоне "Айдар", волонтеркой. В 2014 г. она начала акцию "Велика українська хода", во время которой посетила все областные центры и большинство небольших городов Украины, где проводила выставку сине-желтых флагов с написанными на них пожеланиями украинским военным и Украине.

Своей акцией она хотела объединить украинцев, донести, что наша сила - в единстве.

Почти в каждой области она посещала кладбище, где похоронены герои Небесной Сотни и погибшие в АТО, пополняла коллекцию флагов, прошла с ними прифронтовые города и села, а также побывала в горячих точках.

В прошлом году, во время своей акции в Кропивницком, она рассказала журналистам, что длина флагов, которые она собрала за три года, составляет около километра.

Часть коллекции - сто сине-желтых флагов она в 2016-м передала в музей Гуцульщины в Верховине.







