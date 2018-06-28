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Все про:ДТП (4890) посол (1205) Швейцария (282)

 Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж

На Львовщине гражданин Швейцарии совершил тройное ДТП, в котором пострадали шесть человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения облгосадминистрации.

"На трассе Киев-Чоп в районе села Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение автомобилей Volkswagen Т4, Chery Amulet и Volvo. Пострадали шесть человек - трое пассажиров и трое водителей", - отметили в департаменте.

Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали 01

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации Варта 1, которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.

По информации, 49-летнюю киевлянку, пассажирку Volvo, госпитализировали в хирургическое отделение больницы скорой помощи во Львове, а 43-летнего водителя Volkswagen, жителя Гаи-Детковецкие Бродовского района - в Бугскую больницу.

Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали 02

Оказали медицинскую помощь и отпустили домой двух пассажиров Chery: 49-летнюю львовянку и 11-летнего ребенка, а также 53-летнего львовянина, водителя Chery и 55-летнего гражданина Швейцарии, водителя Volvo.

Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали 03

Масштабное ДТП произошло из-за того, что водитель Volvo выехал на встречную полосу, после чего осуществил столкновение с двумя другими автомобилями.

Источник: https://censor.net.ua/p3073914
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
он куда так гнал,опаздывал на гейпарад?
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любой кто превышает скорость и создает аварийные ситуации,становится участником гейпарада по определению
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Та превышение то фигня. Он через сплошную на повороте с ограниченной видимостью на обгон полез. Так что реально, причем в плохом смысле.
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Знаешь, "гейпарадовцы" никого не убивают. А вот превышающие скорость и нарушающие правила водители могут убить людей и навсегда испортить жизнь их близким.
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Так зоофилы - это те же насильники, только насилуют животных.
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Мне кажется мисье путае геев и питорасов.
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Никто его прощать не будет. Он посол и от уголовной ответственности по ДТП без смертей освобожден. А государство Швейцария пострадавшим заплатит столько, что лет 10 смогут в потолок плевать.
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А, может, "Голос идиота"? "ВнутриМКАДовец", хоть не светись так откровенно...". Мы уже по одному высказыванию понимать научились, не только, где "рука Кремля", но и где язык его "подгавкивателя"...
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А он думал, что "дипломатическая неприкосновенность" относится и к его машине, к которой никто прикоснуться не имеет права... Оказалось, ошибся...
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Якщо винен, повинен відповісти. Але якби це був якийсь кацапський посол чи консул, то зразу б почались нікчемні "відмазки" на кшалт: "это не он", "его там не было", "он уже год как не посол" тощо.
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Ніхто відповідать не буде... Хіба що, відшкодуванням збитків - ремонт транспортних засобів, лікування, реабілітація та моральні збитки... На те і "дипломатична недоторканність"... А його Швейцарія, скоріш за все, просто відкличе і пришле нового посла...
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слова шофёра Эдика «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!»
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он не вошел в поворот,скорей всего превышение скорости
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Машина на бляхах етим все и сказано. Срочно запретить. И сузить дороги до 3 метров до Европейского уровня чтобы не выезжали на встречку.
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Машина на дип. номерах выданных Украиной.
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Швейцария не состоит ни в НАТО, ни в ЕС. Так что можно было его спокойно арестовать и посадить на долгий срок с выплатой ущерба каждому пострадавшему по миллиону франков.
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У него дипломатическая неприкосновенность, принадлежность к НАТО или ЕС никакой роли не играет. Даже пьяного рашко консула не арестовали из за этого, а лишь не дали ему сесть за руль.
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Да что Вы "британцу внутриМКАДовскому" объясняете? Они там у себя, во "ВнутриМКАДье", живут не по законам, а "по понятиям"... Он уже здесь не раз "пургу гнал". (у меня списочек на стенке, у компа, а там против его "ника" запись - "тупой "внутриМКАДовец"...). Вон, выше, его "собрат", "носов", топчется... Того же пошиба, только чуть-чуть поизворотливее...
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Я знаю кто это, у него как минимум с пяток разных аккаунтов здесь, зрадофилитик на зарплате или чего хуже идейный дурень, просто иногда полезно дать пояснение под очередной зрадофилией, иногда это работает если не для него самого, то для других впечатлительных.
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Масштабное ДТП произошло из-за того, что водитель Volvo выехал на встречную полосу!!!!, после чего осуществил столкновение с двумя другими автомобилями.

А заметили, как много аварий на встречных полосах? Особенно с автобусами и желательно с детьми? Ох этим уродам и нравится на встречку выбрасывать.
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"Оказали медицинскую помощь и отпустили домой двух пассажиров Chery: 49-летнюю львовянку и 11-летнего ребенка, а также 53-летнего львовянина, водителя Chery и 55-летнего гражданина Швейцарии, водителя Volvo."
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Не переживайте - Швейцария всё откашляет, а послу вставят пистон.
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где-то за городом, очень не дорого, папа разбил автомобиль...
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А швейцарец знает что можно судье взятку занести?
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Зачем? У него дипломатическая неприкосновенность. Авто наверняка застраховано, страховая сейчас подсчитывает убытки..
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Три автомобілі. Три водіії. Троє пасажирів. Зустрічна полоса. Нуль трупів. Добре, що ніхто на радянському хламі не їхав.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПосол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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