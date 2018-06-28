 Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп. Шесть человек пострадали. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения облгосадминистрации.

"На трассе Киев-Чоп в районе села Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение автомобилей Volkswagen Т4, Chery Amulet и Volvo. Пострадали шесть человек - трое пассажиров и трое водителей", - отметили в департаменте.

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации Варта 1, которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.

По информации, 49-летнюю киевлянку, пассажирку Volvo, госпитализировали в хирургическое отделение больницы скорой помощи во Львове, а 43-летнего водителя Volkswagen, жителя Гаи-Детковецкие Бродовского района - в Бугскую больницу.

Оказали медицинскую помощь и отпустили домой двух пассажиров Chery: 49-летнюю львовянку и 11-летнего ребенка, а также 53-летнего львовянина, водителя Chery и 55-летнего гражданина Швейцарии, водителя Volvo.





Масштабное ДТП произошло из-за того, что водитель Volvo выехал на встречную полосу, после чего осуществил столкновение с двумя другими автомобилями.