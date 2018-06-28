 Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, омбудсмены прилетели из Москвы в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) и отправились сразу в Лабытанги.

Чтобы попасть в этот населенный пункт нужно пересечь на пароме реку Обь. Журналистов из Украины в аэропорту задержали сотрудники полиции для выяснения цели прибытия, места проживания и наличии обратных билетов.

Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, по прибытию в аэропорт Москалькова отказалась ехать вместе с украинским омбудсменом. "Доброе утро! С праздником! Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов. Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченой РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной на одной машине, осталась на поле .... наверное, ждать какое-то решение", - написала Денисова.

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Как сообщалось, Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. Читайте также Адвокат Сенцова: российская колония не готовится этапировать режиссера До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.



