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 Происшествия, Общество
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 Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом. ФОТО

Омбудсмены Украины Людмила Денисова и РФ Татьяна Москалькова планируют посетить Сенцова в колонии строгого режима номер 8 "Белый медведь" города Лабытнанги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, омбудсмены прилетели из Москвы в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) и отправились сразу в Лабытанги.

Чтобы попасть в этот населенный пункт нужно пересечь на пароме реку Обь. Журналистов из Украины в аэропорту задержали сотрудники полиции для выяснения цели прибытия, места проживания и наличии обратных билетов.

Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом 01

Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, по прибытию в аэропорт Москалькова отказалась ехать вместе с украинским омбудсменом. "Доброе утро! С праздником! Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов. Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченой РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной на одной машине, осталась на поле .... наверное, ждать какое-то решение", - написала Денисова.

Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом 02

Читайте также: Заявивший о "передаче взрывчатки" Сенцову Сериков минимум 9 раз посещал Крым после оккупации, - журналист Ромалийская

Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом 03

Как сообщалось, Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. Читайте также Адвокат Сенцова: российская колония не готовится этапировать режиссера До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Источник: https://censor.net.ua/p3073889
 
   
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Это какой-то договорняк.
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Она смотрю и тачку себе прикупила.
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Так никто и не сомневается , что у них все есть.
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футболка то классная, но как то "воровато" она ее показывает….
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Та в принципе, неважно. Главное , чтобы работали, а не воровали
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все вам всегда не так. Ей то реально боятся нечего, а вот вы не хотите ли походить по Маскве в такой футболке?
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с себя начни...…. я сказал то, что сказал - не более....
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"воровато " , ведут себя силовики РФ-ии , напав на Крым и Донбасс...
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Нет, тут вы не правы. РФ ведет себя не воровато, а как дикая орда, у которой нет ничего святого. А что бы понятней было со словом "воровато" по отношению к футболке Денисовой я его заменю на термин … как бы стесняется или опасается.....
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Цілком згоден , друже з вашим висловом.
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А расскажи, как? Должна футболку снять и махать ею?
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Дійсно, погана риса багатьох українців- не помічати гарного та доброго, постійно скиглити, не доводити справу до кінця, швидко спалахували та швидко гаснути, не цінувати того, що в них є самих. А в Україні багато хорошого, а ще більший потенціал, Україну чекає гарне майбутнє після закінчення рашистської агресії.
Про рассєю такого не скажеш, доля цього азіопської Мордору подальша деградація та занепад. Не потрібно скиглити.
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Ви помиляєтесь.
Зараз тут на форумі більшість не українців, а хохлів і кремлеботів - тобто «младшебраттєв» і «старшебраттєв» і вони виконують спільну роботу.
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День сурка какой-то
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це ти вірно побачив, зараз передали -ТСН- знову не пускають Денісову до Сенцова!
кацапи є кацапи їх слова і договори нічого не варті!
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Ще й ця "Москалькова" , наче приколюється природа речей над московітами...
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А по меркам Солнечной системы - вообще, "рукой подать"... "Малый атлас Мира" вон, на полке стоит, и, прежде, чем тебе писать, я, на всякий случай, с ним сверился... Не потому, что не знал, а потому что удивился - "Может, я поглупел и географию забыл?" Ты там хоть раз был? Ездил по Сибири? Как это ТАМ ездить, знаешь? Лишь-бы языком почесать... Это, примерно, как мне один, в Луганске, в 1995-м, когда я там в командировке был, про "бендер" рассказывал... Я его спросил: "Ты там был, ты их сам видел?" Выяснилось, что он единственный раз за пределы области выезжал, когда срочную служил, под Вологдой... А тебя точно, на должность "обмдусмена" не возьмут - такой должности нет... Грамотность сначала освой, а потом "рассуждай", "грамотей"...
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Хорошие, а точнее не бедные пиарщики у денисовой, ни о чем умудрятются писать и даже впихивать в такое издание как Цензор., что про других тогда говорить.
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Головне, щоб Сєнцову була б якась користь від цього візиту. Все інше - піар та інформаційний шум.
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А якби не поїхала, то ви б писали, що забули про політв'язнів, в пресі нічого не говорять, тд, тп...зрада...он люди пишуть що Порох сам має їхати провідати Сенцова 😁
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я про це написав! що в цьому поганого?!
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Москалькова знала, что опять будет "кидалово", поэтому и не поехала... Запрещают ведь, пускать, "чекисты кремлёвские", а в морду плевать, за подобные "финты", Денисова ей будет...
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Кстати об мадам Москальковой. Генерал - майор полиции параши. И от этой суки ментовской ждать сострадания и справедливости?

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Ну и рожа 😈
На денисову хоть смотреть можно
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она пешка,как её шеф и царь усия параша скажет ,так и будет
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Классический пример поганой свинорылой твари в женском теле, а фамилия у неё как разъяснение самой сути этой твари для непонятливых.
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покарання відбуває людина яка зробила злочин,якщо людину кинули за грати за її політични переконання,то це щось інше
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Я не розумію одного - для чого туди їхати якщо наперед відомо що до Сенцова тебе не пустять? Якщо за ради піару то це на стільки огидно і низько що нижче вже нема куди!
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Та який там піар . Просто вона думає що путін не )(уйло . А він (путін) саме настояще )(уйло . От і получається неувязочка .
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денисова обязана выполнять свои прямые обязанности и не пиарится это её работа(
в бытность премьерства юлбки-жулька денисова была министром соцполитики и труда,тогда у двери её министерства журналисты ТСН поинтересовались у неё в какую цену хлеб и она им ответила что не в курсе "возможно 50гривень"/доллар был тогда по 5 гривень/
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Якщо Динисова сидітиме за столом рівно ,а не піднімати шум навколо українців політ-ув'язнених , то хлопцям у в'язницях РФії ніхто не поможе...
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Щось та кацапська шмара москалькова шастає як гівно по калісонах . Який з неї толк? Підсирати нашому омбудсмену ? Взагалі не ясно , для чого її в Україну пускали , цю дуру .
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Админ что за зачистка совершенно обычных комментариев? Денисова Бог ее уже нельзя критиковать? Аяяяй. Не злите читателей постоянных.
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прокурор приперся к обвиняемому вместо адвоката. Формальности соблюдены, обвиняемого посетили.
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Пока кроме пиара Денисовой которая приехала на свою родину (Архангельская область соседняя) ничего не выходит из этой поездки. Вот приедет тогда публикуйте, а то пол-пути, четверть путь. Гд результат? зачем описывать формальный онанизм бывшей россиянки.
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паРаша є паРаша, підступна, брехливая азіопська паРаша.
Брехня, перекручування, знову брехня. Брехня постійно. Не дотримання свого слова, обіцянок, договорів...
Знову не пускають. Азіопа. Кацапо-орда. Дикунство.
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"Нет в этом мире мельче,сволочнее и хамовитие особи,чем кацап.Рожденный в нацистской стране,вскормленный нацистской пропагандой,этот ублюдок никогда не станет человеком.У его страны нет друзей-либо холуи,либо враги.Его ст рана способна только угрожать,унижать,убивать.И за сохранение этого статуса расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью,жизнью своих родителей и детей,качеством жизни собственного народа.Воистину:кацапы -звери.Лютые,кровожадные,но...смертные"...(с)
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Я думаю, надо каждый день приходить в эту колонию. Каждый день стучать в двери. Каждый день сообщать, что ее не пустили. Каждый день говорить об этом на всех каналах и во всей прессе.
И чем больше будет шума, тем будет больше внимания к этой ситуации. Хyйла надо критиковать и называть фашистом при малейшем удобном случае. А тут вообще человек на грани выживания!!!
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Сравнить его и Муссолини??? Да это как бы сравнить мышь и корову. Еще может с Мать-терезкой сравнить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДенисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом. ФОТО
 
 
 
 
 
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